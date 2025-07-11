Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июля заслушал доклад Министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского о ходе работ по устранению последствий стихии, прошедшей по стране 9 и 10 июля, и восстановлению нормальной жизнедеятельности в наиболее пострадавших регионах.

К таким регионам, по данным МЧС, относятся Могилев (там были обесточены 5 линий электропередач напряжением 110 кВт из-за чего вышла из строя Могилевская ТЭЦ-2 и временно приостановило работу "Могилевхимволокно"), Городокский и Оршанский районы Витебской области, Смолевичский и частично Борисовский районы Минской области.

Министр подробно и обстоятельно проинформировал Главу государства о проведенной работе и сложившейся на данный момент оперативной обстановке. В частности, были проведены работы по расчистке улично-дорожной сети, устранению подтоплений, обеспечению работы транспортной инфраструктуры, восстановлению домов.

Президент, заслушав доклад, поручил МЧС во взаимодействии с министерствами энергетики, ЖКХ, другими заинтересованными оперативно решить вопросы, связанные с восстановление нормальной жизнедеятельности в пострадавших регионах. В первую очередь это касается восстановления электроснабжения, прежде всего - в Могилеве. Кроме того, необходимо сосредоточить усилия на оперативной ликвидации последствий в лесном хозяйстве и в домовладениях, обеспечив, где это надо, возмещение гражданам имущественного ущерба.

Вадим Синявский подчеркнул, что все ветви власти работают в тесной связке по ликвидации последствий стихии. Силовые и военизированные структуры выделяли для этого дополнительные силы. Налажено межведомственное взаимодействие, работа с местными органами власти и предприятиями. На уровне облисполкомов действуют комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые уполномочены принимать в том числе финансовые и экономические решения. На уровне райисполкомов принимаются решения по привлечению населения, техники, субъектов хозяйствования для своевременного выполнения задач на местах. "Никаких вопросов, связанных с обеспечением стройматериалами и другим имуществом для оперативного решения вопросов по ликвидации последствий стихии, нет", - заверил Министр.