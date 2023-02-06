Доклад Министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского

    В связи с разрушительными землетрясениями в Сирии и Турции Глава государства Александр Лукашенко заслушал доклад Министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского о готовности МЧС Беларуси к оказанию помощи пострадавшим государствам.

    По результатам доклада Александр Лукашенко поручил направить в Турецкую Республику аварийно-спасательный отряд МЧС, аттестованный по международным стандартам ООН, в составе 64 специалистов с техникой и снаряжением, предназначенными для проведения аварийных и поисково-спасательных работ.

    Поручено также проработать вопрос направления в Сирию груза с гуманитарной помощью.

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