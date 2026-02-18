Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 февраля заслушал доклад Государственного секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича о ходе проводимой по распоряжению Главы государства масштабной проверки боеготовности Вооруженных Сил.

Главе государства доложено о завершении второго этапа, в рамках которого проверялась боеготовность большинства воинских частей практически во всех объединениях Вооруженных Сил, включая силы специальных операций. Проведены контрольные занятия на полигонах по огневой и физической подготовке, на чем по требованию Президента был сделан основной акцент.

В ходе проверки боеготовности в роли условного противника были задействованы подразделения внутренних войск МВД. Президенту доложена предварительная оценка действий военнослужащих ВС и ВВ, насколько профессионально они справились с поставленными задачами.

Главой государства поставлена задача тщательно проанализировать выявленные по ходу проверки недостатки - с целью определить слабые места и улучшить подготовку личного состава, включая офицерское звено.

В целом проверка будет продолжена. Ожидается, что будет проверен еще ряд воинских частей для оценки уровня подготовки во всех видах и родах Вооруженных Сил.

Александр Лукашенко подчеркнул: по итогам проверки важно получить реальную картину способности и готовности Вооруженных Сил действовать в соответствии с их предназначением. Поэтому акцент делается на внезапности и максимальной объективности оценки проверяемых воинских частей.