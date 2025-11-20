Доклад Главы Администрации Президента Дмитрия Крутого

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 ноября принял с докладом Главу Администрации Президента Дмитрия Крутого.

Одной из тем доклада Дмитрия Крутого стал контроль за ситуацией в сельском хозяйстве. В частности, речь зашла о необходимости соблюдать условия содержания сельскохозяйственных животных в зимний период. Глава государства предупредил, что спрос за это будет жестокий.

"У нас все производство под крышей, а вот на селе все под открытым небом. Поэтому я вчера поручал вам, чтобы вы связались со всеми уполномоченными, помощниками и губернаторами. Спрос будет жестокий, просто жестокий. Никаких разглагольствований и философии. К зиме нужно подготовиться как положено, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Всегда мы готовились к зимовке скота точно так же, как проводили уборочную кампанию. Это наиважнейший вопрос. В противном случае, зачем сеять и убирать, если у нас ненормально содержатся сельскохозяйственные животные? Поэтому на это надо обратить серьезное внимание".

В этой связи Глава государства отметил необходимость усилить такое направление Администрации, как кадровая работа. Это особенно важно, когда дело касается руководящих должностей.

"Есть руководитель - значит, есть результат. Надо усилить в Администрации Президента это направление. Я даже не знаю, это ваше дело... Может быть, (создать. - Прим.) совет какой-то и прочее", - предложил Александр Лукашенко.

При этом, подчеркнул он, в этой работе не должно быть "волюнтаризма и отсебятины". "Никакого волюнтаризма не должно быть. Отсебятины не должно быть ни от помощника (Президента. - Прим.), ни от Главы Администрации, ни от других лиц. Нужно советоваться, прежде чем предлагать на назначение тех или иных людей. Тогда не будем тасовать эту колоду каждый год или через два-три года. Руководитель - это стабильность, поэтому надо подбирать кадры. Это очень важный вопрос", - уверен Президент.

Еще одной темой доклада Дмитрия Крутого стал график работы и заграничных командировок Главы государства. Президент отметил, что ему предстоит большая командировка по Югу планеты.

"Ожидается очень большая командировка по Югу фактически планеты, начиная от Мьянмы, Омана, Алжира и так далее", - сказал Глава государства.

Белорусский лидер также обратил внимание, что в Кыргызстане пройдет саммит ОДКБ, где он также планирует принять участие. Кроме того, на конец года в Санкт-Петербурге запланирована традиционная встреча лидеров стран - участниц Содружества Независимых Государств. "Кыргызстан, ОДКБ - встреча. Затем возвращаемся обратно домой, и у нас итоговое совещание в Санкт-Петербурге", - добавил Президент.

"Конец года будет очень сложным и тяжелым. Скорее всего, еще в декабре у нас переговоры с нашими американскими партнерами, по крайней мере мы на это ориентируемся. Поэтому график работы чтобы был четко выверен, (чтобы. - Прим.) я понимал, где я нужен, где не нужен и что мы там можем сделать", - поручил Александр Лукашенко.