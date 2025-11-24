Встреча с губернатором Ярославской области России Михаилом Евраевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 ноября встретился с губернатором Ярославской области России Михаилом Евраевым.

"Мы проговариваем пока, может быть, шепотом о том, что мы полмиллиарда долларов товарооборот должны иметь. Мы можем это иметь, если не опустим руки и будем стремиться к этому. Где-то чуть более $300 млн мы на сегодняшний день торгуем. Это не то для нас. Потенциал у нас значительно выше", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что Беларусь и Ярославская область сотрудничают с советских времен: "Много для своего автомобилестроения покупаем у вас - и комплектующие, и то, что называется сердцем любого автомобиля. Готовы и дальше сотрудничать с вами".

Глава государства подчеркнул, что Беларусь готова не только углублять, но и расширять сотрудничество по разным направлениям. Речь идет в том числе о совместной разработке новых образцов комплектующих для автомобилей. "Это очень важно особенно сейчас, когда мы поставили перед собой задачу добиться независимости. Как у нас говорят, технологического суверенитета в наших странах. Мы должны обеспечить себя всем необходимым, так, как это было когда-то в нашей общей большой стране", - отметил он.

Президент добавил, что совместная работа с Ярославской областью над производством комплектующих важна еще и с учетом того, что с рынков Беларуси и России ушли западные производители. "В этом плане очень серьезно с ярославцами продвинулись. Очень надеюсь, что скоро мы заместим вообще самые большие мощные двигатели, получим из Ярославля, - сказал Александр Лукашенко. - В целом, если взять цена/качество наших товаров (вообще всех товаров), то мы значительно превосходим импортные".

Глава государства отметил, что сейчас есть разговоры в плане конкуренции, мол, где-то что-то загорелось и так далее. "Я пытался разобраться, что же там горит, с Питера начиная. Там же у нас абсолютно либеральные средства массовой информации - что хотят, то и делают. Оказывается, не все то горит, что горит в средствах массовой информации. Но над качеством очень серьезно работаем", - сказал он.

Александр Лукашенко также остановился на теме промышленной кооперации, которая, по его словам, выходит на первое место. "Ту программу, к которой мы идем сегодня, - 2026-2027 годы... Наверное, надо амбициозную такую задачу - полмиллиарда долларов - поставить для себя", - добавил Президент.

Белорусский лидер заверил, что если в Беларуси пообещают что-либо своим партнерам, то это будет выполнено в срок: "Это такая, может быть, торговая фишка Беларуси - обязательность".

Еще одно направление, на котором остановился белорусский лидер, - это поставка пассажирской техники, в том числе основанной на электричестве. "Если вам интересно будет, вы можете посмотреть и на МАЗе, и на "Белкоммунмаше" нашу технику. Не только на газомоторном топливе, которую мы производим в достаточном количестве (Россия просит производить такие машины), но и на электрической тяге", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Слава богу, электричества как у нас, так и у вас хватает, даже в избытке. Бешеные эти отказались от электроэнергии по линии БРЭЛЛ (речь о выходе стран Балтии из единого с Беларусью и Россией энергетического кольца БРЭЛЛ. - Прим.), сегодня мучаются там. Но это их проблемы. Пускай работают, они выбрали этот путь, - добавил Президент. - У нас есть избыток электричества, поэтому будем использовать электромобили и обогреваемые электричеством дома".

По словам Александра Лукашенко, к настоящему времени уже построено около 2 млн кв.м такого жилья: "Люди очень довольны. И самое главное, что те тарифы, которые относительно невысокие в Беларуси, покрывают себестоимость производимой и на атомной станции прежде всего электрической энергии. Поэтому в этом направлении готовы двигаться".

Президент отметил, что Беларусь и Ярославская область могут сотрудничать также в области сельского хозяйства. "Знаю, что ваш регион продвинутый, достаточно развитый. Но если что-то вам понравится в Беларуси (а условия климатические у нас примерно одинаковые), мы готовы и по семеноводству, и в племенном деле, и селекционные вопросы также с вами развивать и продвигать", - заверил он.

Останавливаясь на вопросах гуманитарного сотрудничества Беларуси и Ярославской области, Александр Лукашенко отметил успехи спортсменов из этого российского региона. Речь, в частности, зашла о хоккейном "Локомотиве" из Ярославля, который в 2025 году стал обладателем Кубка Гагарина.

"Завидуем вам. Вы выиграли в прошлом году чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Считаю, что это очень сильный чемпионат, если в мировом масштабе брать. Ничем НХЛ он практически не уступает, а в этом году еще сильнее стал. Я доволен пока, как играют минские динамовцы. Но есть к чему стремиться, глядя на ваш "Локомотив", - сказал Глава государства. - Вы большие молодцы, это не для лести говорю. Все-таки "Динамо-Минск" - это страновая, республиканская команда. А вы в борьбе с регионами России смогли оснастить свою команду, хоккейную в данном случае, и показать, что такое Ярославль. Красавцы, очень мне нравится ваша команда".

Президент добавил, что в Ярославле в целом любят зимние виды спорта: "Не знаю, выпал у вас снег или нет, но зимние виды спорта в Ярославле очень любят. Это я знаю еще по своей президентской молодости". Вместе с тем, считает он, Ярославль покажет себя еще не только в хоккее. "Скоро они и в футболе побьют нас так, что стыдно будет потом говорить", - добавил он.

Александр Лукашенко обратил внимание и на такие направления гуманитарного сотрудничества, как образование и культурные контакты. "Тут вообще нет никаких проблем. Мы должны договариваться, и наши люди должны общаться в том числе и по этим каналам".

Таким образом, подчеркнул Глава государства, Беларусь готова сотрудничать с Ярославской областью по всем направлениям. "Знайте, что вы не за границу приехали", - сказал Александр Лукашенко, реагируя на тот факт, что в документах к встрече было указано, что это первая загранкомандировка нынешнего губернатора Ярославской области.

"Человек приехал к себе домой. Мы тоже Ярославскую область, да и всю Россию, не рассматриваем как чужую и как заграницу. Ярославская область не является для нас никакой заграницей. Мы очень довольны сотрудничеством, - подчеркнул белорусский лидер. - Ярославская область как никакая другая близкая нам область. Для нас очень важно, что уважаемый у нас в Беларуси Максим Богданович учился у вас. Да и Валентина Терешкова имеет белорусские корни. Это также связывает наши регионы".

Глава государства обратил внимание и на развитие транспортного сообщения с Россией, в частности с Москвой, - как воздушного, так и железнодорожного. По его словам, белорусы все чаще начинают посещать российскую столицу, а значит, необходимо создать условия для более комфортного перемещения. "Скоро (договорились с Президентом Путиным) постараемся построить высокоскоростную магистраль (высокоскоростная железнодорожная магистраль "Союз". - Прим.). Чтобы нашим людям жилось лучше, чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет", - сказал Президент Беларуси.

"Посмотрите, изучите - может, найдете в Беларуси что-то полезное для Ярославской области", - заключил белорусский лидер.

Михаил Евраев в первую очередь поблагодарил Главу белорусского государства за теплые слова в адрес Ярославской области, которая, как было отмечено, близка белорусам. "Мы действительно чувствуем, что находимся дома", - сказал он.

К нынешнему визиту в Беларусь, по словам губернатора, в регионе относятся очень серьезно. В Минск приехала большая делегация, включающая представителей более 10 предприятий.

"Мы сейчас уже на хорошем уровне находимся, уже есть хорошее взаимодействие (с Беларусью. - Прим.), - подчеркнул Михаил Евраев. - Мы взаимно развиваемся".

"Для нас крайне важно сотрудничество и в промышленности, и в агропромышленной сфере", - добавил он. Сейчас уже идет тесное взаимодействие в машиностроительной отрасли, белорусские предприятия используют двигатели Ярославского моторного завода. Например, порядка 140 белорусских пассажирских автобусов с двигателями ЯМЗ уже эксплуатируются в российском регионе, ожидается поставка еще 100 единиц. Идет работа над двигателем для трехосных тягачей, которые можно использовать на технике МАЗ. "Получается такое хорошее взаимное техническое сотрудничество", - отметил губернатор. По его словам, сейчас Ярославская область заинтересована в закупках техники для малой механизации и электротранспорта.