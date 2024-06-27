Рассмотрение кадровых вопросов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня произвел кадровые назначения.

Глава государства заметил, что все назначенцы - это в основном молодые, перспективные люди. В то же время работа в новых должностях для них не новая: так или иначе они уже сталкивались с вопросами, которые теперь будут в их непосредственной компетенции.

"Новое поколение. То, о чем я говорил: идет смена поколений. Должны прийти к власти, не только к управлению отдельными направлениями, молодые, перспективные и профессиональные люди. Непрофессионалов за столом нет", - подчеркнул Президент.

По его словам, новому поколению руководителей в течение нескольких лет необходимо будет реализовывать все, о чем шла речь на состоявшемся в апреле VII Всебелорусском народном собрании.

"Страна должна получить хорошее Правительство, "проводные ремни" от Президента до Правительства через Администрацию. Должен быть результат и эффективность. Предупреждаю категорически всех: никакой волокиты и бюрократии. Если нужно решить вопрос и вы видите, что его можно решить за день-два, решайте. Упаси вас господь: с понедельника меня будут, как и прежде, информировать по этой волоките и бюрократизму. Особенно предупреждаю Администрацию Президента: министры должны бегать, шевелиться. Если где-то аппарат Правительства не сработал, подсказывайте и жесточайшим образом требуйте, - поставил задачу Александр Лукашенко. - Эффективность надо повышать неимоверно, если мы хотим выстоять в этой бешеной борьбе. Что происходит вокруг, каждый из вас знает".

Глава государства назначил Главой Администрации Президента Дмитрия Крутого, а Первым заместителем Главы - Наталью Петкевич.

"Вчера мною принят ряд кадровых решений. Я хотел бы их озвучить в присутствии должностных лиц и ответственных, и прежде всего назначаемых. Мною принято решение о назначении Главы Администрации Президента. С завтрашнего дня эти обязательства и функции будет выполнять Дмитрий Николаевич Крутой", - заявил Глава государства.

"Вы назначаетесь Главой Администрации Президента, Вы же ответственны за реализацию наших всех договоренностей по Российской Федерации. Вы как никто другой знаете эти проблемы. Аккумулируйте их у себя, как это делает Снопков (первый вице-премьер Николай Снопков. - Прим.) по Китаю. Два наших основных партнера - Россия и Китайская Народная Республика. Здесь должен быть ответственный и целенаправленный подход по выполнению наших обязательств и развитию наших отношений. Это пока за Вами остается. Когда Вы почувствуете, что этот контроль не должен быть, Вы мне скажете. По всем направлениям. Вплоть до посещения Вами, как это было в должности посла, российских регионов. Запретных тем нет", - сказал Александр Лукашенко.

Наряду с этим Глава государства подчеркнул, что эти поручения не означают, что Дмитрию Крутому необходимо подменять нового посла. "Вы человек корректный, я это знаю. В не свои вопросы Вы не полезете. Но будьте аккуратны и корректны в отношениях с новым послом. Он должен заниматься вопросами, вы подсказываете, а где-то и подталкиваете, контролируя те или иные процессы. И, естественно, за Вами пока (пока Вы мне не скажете) остается соответствующая комиссия", - отметил Президент.

"Но первостепенное внимание - Администрация Президента", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент объяснил выбор кандидатуры Дмитрия Крутого тем, что он не совсем давно работал в Администрации Президента, имеет опыт работы в Правительстве и очень хорошо владеет вопросами Администрации Президента и взаимодействия с Правительством.

Александр Лукашенко подчеркнул, что это важно в плане контроля за исполнением поручений Президента. "Это мы отдельно, придете с Премьер-министром, обсудим", - сказал Глава государства.

Комментируя назначение Натальи Петкевич, Александр Лукашенко сказал: "Аплодисментов не будет (со стороны подчиненных. - Прим.), зная Вашу требовательность, Ваш принципиальный подход. Ваши знания. Вы знаете все".

Александр Лукашенко назначил послом в Российской Федерации Александра Рогожника, который до настоящего времени занимал пост Министра промышленности.

Такой кадровый выбор Глава государства объяснил тем, что в основном перспектива работы Беларуси с Россией - это те проекты, которые лежат в сфере промышленности. "У нас там вопросов много еще. Пусть занимается", - сказал белорусский лидер.

Обращаясь к Дмитрию Крутому, который до настоящего времени был послом в России, а теперь назначен Главой Администрации Президента, Александр Лукашенко отметил: "Ваш контроль. Где надо - подключайте Правительство, где надо - шевелите посла. Рогожник предупрежден об активности на российском пространстве. Потому что главная характеристика, которой я обладаю, нынешнего посла - Дмитрия Крутого - он себе покоя не дает, мечется по всей России, как трудоголик. И второе - своим подчиненным - тоже им неспокойно: если вовремя не выполнил то или иное обязательство, тогда работай и в субботу, и в воскресенье".

"Это то, что нужно сегодня для Администрации Президента, и прежде всего в плане моего контроля над Правительством и другими структурами. Работать должны сегодня в три раза больше, чем это было вчера", - добавил белорусский лидер.

Президент назначил Сергея Алейника, который до настоящего времени работал на посту Министра иностранных дел, членом Совета Республики.

"Он будет возглавлять соответствующую комиссию. Он с этим согласился", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что дипломат Сергей Рачков возглавляет в Палате представителей Постоянную комиссию по международным делам. Аналогичная должность в Совете Республики будет и у Сергея Алейника.

"Парламентский контроль над работой Министерства иностранных дел, по отдельным вопросам - Правительства будет усилен, - заявил Президент. - Все вы просили передачи больших полномочий - вы их получите, в том числе и парламент".

Руководителем внешнеполитического ведомства назначен Первый заместитель Главы Администрации Президента Максим Рыженков.

"Единственное, хочу предупредить: Рыженкова особо туда-сюда качать бесполезно. И не только потому, что человек фактически подчинен Президенту, но еще и потому, что у него в характере этого нет, чтобы им понукали. Но контроль должен быть: аккуратный, честный, порядочный. Давайте посоветуемся перед назначением послов (обсудят на комиссии) и прочее, прочее, прочее. Точно так мы будем поступать еще и по министрам, и другим должностным лицам", - отметил Александр Лукашенко.

До настоящего времени Максим Рыженков занимал пост Первого заместителя Главы Администрации Президента.

"Знаю, что все это время Вы не могли оторваться (и хорошо) от своей альма-матер и прежней работы (речь о большом опыте предыдущей работы Максима Рыженкова в системе МИД. - Прим.). Но меня не это прельщает в Вас. Вы человек жесткий, требовательный. МИД нужно приводить в чувства. Говорю открытым языком: встряхнуть МИД нужно, чтобы он начал работать", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко потребовал в этом плане действовать совместно с Премьер-министром Романом Головченко. "Так, чтобы МИД занимался своими вопросами и реализовывал то, что он должен реализовать для страны. Все вопросы, - сказал белорусский лидер. - И Снопкова по Китаю, и Крутого по России. И на дальней дуге ответственный у нас будет министр (Индия тоже у тебя будет) и Премьер-министр. Это дальняя дуга. Все должно сходиться в МИД".

Глава государства особо предупредил, что "никто не должен за Министерство иностранных дел делать работу, и никто не должен подминать, наклонять министра и министерство". В этом плане он отметил качества характера Максима Рыженкова, с которым такие попытки в принципе не будут иметь успеха. "Это тоже очень важно. Остальное обсудим. Нужно активизироваться и заставить министерство работать".

Отдельно Президент высказался о кадрах в министерстве: "Шанс дайте всем. Знаю, что там непростая обстановка. Всем дайте (шанс. - Прим.), но тот, кто не хочет работать и тот, кто меня сегодня не услышит, они работать не должны".

Министром промышленности Беларуси назначен Александр Ефимов, который до настоящего времени в этом ведомстве занимал пост замминистра.

Глава государства сразу очертил круг задач перед новым министром, который в настоящее время находится за рубежом. Он напомнил, что еще ранее, когда Александр Ефимов работал в ОАО "АМКОДОР", обсуждал с ним ряд вопросов.

"Когда-то до назначения его в Министерство промышленности, это моя была когда-то инициатива, мы встречались, смотрели на некоторые вещи, которые производил и производит "АМКОДОР". Я ему тогда сказал: "Ну что ж, надо это тиражировать на всю страну". А что тиражировать? Мы - машиностроительная страна. Так? Так. Двигатели делаем ко всем машинам своим? Нет. Коробки передач вообще не делаем, кроме трактора и так далее. Вот наша перспектива. Это одно из направлений, - сказал белорусский лидер. - Дальше - автомобили народу понравились "БЕЛДЖИ". Хороший автомобиль. Я уже говорил, что мечта Президента была сделать это. Мы сделали. Дальше надо углубляться и развиваться. Надо производить кузова как минимум, чтобы не возить их откуда-то. Пока в основном это сборочное производство. Нам надо выходить на производство своих автомобилей через массированную углубленную локализацию".

"Об этом мы еще поговорим с Ефимовым. Надо запланировать его доклад Президенту по возвращении из Китая. Вместе с Пархомчиком (вице-премьер Петр Пархомчик, который курирует промышленность. - Прим.) пусть приходят и докладывают о перспективах", - добавил Глава государства.

Юрий Шулейко с должности председателя Брестского облисполкома переходит на пост Заместителя Премьер-министра. В Правительстве он будет курировать сферу АПК.

Данная должность в Правительстве была вакантной с тех пор, как Глава государства назначил Леонида Зайца членом Совета Республики Национального собрания восьмого созыва.

"Юрий, посмотрите, какие функции Вы возьмете на себя, кроме села. Почему? Мне нужен толковый, грамотный переработчик. Мы все "сельское хозяйство, сельское хозяйство", как будто это растениеводство и животноводство. Да нет, это еще переработка и продажа продукции. Это железная работа, Юрий Витольдович, - Ваша. Контроль за исполнением тех программ, которые определены Президентом. Вы их хорошо знаете", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил успешную работу Юрия Шулейко в должности председателя облисполкома: "У него получилось, это очень важно. Значит, знает, что и там происходит".

"Я благодарен, что ты согласился на эту должность. Я понимаю, что губернатор есть губернатор: подальше от Головченко, Рыженкова, Крутого, там тише. Тут надо выстраивать хорошую систему работы в сельском хозяйстве прежде всего. Ты как знающий человек согласился пойти на эту работу - спасибо. Захочешь на какую-то другую работу, я тебе обещал: придешь, скажешь - рассмотрим. Я думаю, что у тебя получится. Мы готовы поддерживать и помогать тебе в этом плане", - заявил Глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание, что, пока в Брестскую область не будет назначен новый руководитель, Юрий Шулейко будет курировать этот регион. Эти вопросы и после останутся в его компетенции как уполномоченного Президента.

Подключить к этой работе Глава государства также попросил сенатора Михаила Русого.

"Я боюсь, чтобы мы там не потеряли уборочную кампанию. Это очень важно", - подчеркнул Президент.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси возглавил Анатолий Линевич. Он переходит на министерский пост с должности первого заместителя председателя Витебского областного исполнительного комитета.

"За Вами остается Витебская область. Должок есть небольшой, может быть. Еще я не знаю. Поедем туда вместе с Вами и будем разбираться с Субботиным (председатель Витебского облисполкома Александр Субботин. - Прим.), есть долги или нет, что сделали, что не сделали", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил особое внимание на работу интеграционных агропромышленных структур в регионе и организацию в области уборочной кампании.

"Разговор о том, что интеграционные структуры что-то там погубили, загубили, - бесполезный, беспредметный разговор. Они выстроены таким образом, что ничего загубить не могут. Не получится - мы их распустим, и каждая останется при своих интересах. Надо - вернем туда Шерстнева (бывший председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. - Прим.), чтобы отвечал за это. В смысле не губернатором вернем, а на совещание. Я всех найду, кто ратовал за эти интеграционные структуры, - предупредил Глава государства. - То есть пока Витебская область - до назначения на Вашу должность человека и после - остается за Вами. Так что, уходя, Вы остаетесь".

"Очень хочу, чтобы у Вас получилось. Буду помогать Вам всячески. Задачи, стоящие перед страной в области сельского хозяйства, Вы знаете", - добавил Александр Лукашенко.

Он поручил привлечь к этой работе бывшего вице-премьера, а ныне сенатора Леонида Зайца. Теперь он будет контролировать не только доставшиеся ему в наследство вопросы мелиорации, но и помогать новому министру по другим направлениям, пока в этом есть такая необходимость. Его знания и опыт окажутся весьма кстати.

"Имейте в виду, что Вы не убираете и не сеете. Ваша задача - прежде всего новые технологии. Новые, новые, новые - в страну. А губернаторы пусть сеют и убирают. Поэтому новые технологии и контроль за соблюдением этих технологий. Узкие места Вы знаете, - подчеркнул Президент. - Почему из массы предложений по министру я выбрал Вас: главная капля была в том, что Вы работали руководителем в сельском хозяйстве, и были неплохим руководителем, и в приличных хозяйствах. Это Ваше большое преимущество".

Говоря о Сергее Бартоше, возглавлявшем Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Глава государства поручил внести предложения по его дальнейшему трудоустройству. Экс-министр будет переведен на новую работу.

Александр Лукашенко назначил Юрия Фролова помощником Президента Беларуси по Минску.

До настоящего времени Юрий Фролов работал в Комитете государственного контроля. Он руководил главным управлением контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства и по Минску.

Александр Лукашенко охарактеризовал своего нового помощника как опытного человека. "Выбрал я Вас среди других, потому что Вы осуществляли контроль за деятельностью кадров и предприятий в том числе. Вас положительно характеризует вся ваша система. Молодой перспективный человек. Контроль в Минске - это очень важно", - заявил Президент.