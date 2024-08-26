Для белорусских суворовцев утверждена новая форменная одежда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа подписал Указ № 338 "О форменной одежде и знаках отличия".

Документ принят в целях сохранения и развития исторических традиций Министерства обороны, повышения заинтересованности несовершеннолетних в обучении в учреждениях образования Минобороны и службе в Вооруженных Силах, других воинских формированиях.

Указом утверждена форменная одежда суворовцев и знаки отличия на ней - погоны. Для повышения комфорта и удобства, улучшения внешнего вида суворовцев в перечень предметов форменной одежды включены новые современные предметы. Например, повседневная форма одежды введена по образцу формы военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту.