Встреча с первой леди Нигерии Олуреми Тинубу

Беларуси очень интересно развитие сотрудничества с Нигерией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 10 июля на встрече с первой леди Нигерии Олуреми Тинубу.

"Очень хорошо, что Вы приехали. Это будет интересное и очень полезное начало в нашем сотрудничестве. Я очень хотел бы надеяться, что после Вашего визита состоится визит и Президента, и ваших министров в Беларусь для того, чтобы мы теснее начали сотрудничать. Нам очень интересна ваша страна, и думаю, что мы будем вам полезны. Передайте, пожалуйста, господину Бола Тинубу мои самые добрые пожелания и скажите ему, что мы готовы его принять в любое время", - заявил белорусский лидер.

"Мы очень хорошо знаем ваши потребности, ваши возможности. Для нас это очень важно. И мы можем значительно помочь вам, как и вы нам окажете значительную помощь в развитии. Мы готовы вам оказать помощь и поддержку как в развитии промышленности, так и сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности. Особенно в производстве продуктов питания. А также готовы создавать у вас совместные предприятия по производству различных видов техники", - сказал Александр Лукашенко.

Он также заверил, что белорусская сторона готова подключиться и к подготовке специалистов для различных отраслей Нигерии, а также к более глубокому сотрудничеству в сфере образования.

"Я бы просил Вас передать Президенту Нигерии просьбу об организации визита нашего министра иностранных дел в вашу страну. Чтобы выработать план нашего сотрудничества. Там же вы сможете, у себя в столице, на родине, определиться и по дальнейшим контактам наших специалистов и членов Правительства с вашими специалистами и членами Правительства. Тот план, который будет выработан у вас на родине нашим Министром и вашими специалистами, будет неукоснительно соблюдаться в том числе и мной", - сказал Президент.

Глава государства отметил и важность развития сотрудничества в гуманитарной области, включая сферу культуры: "Хорошо, что Вы приехали к нам, побудете на "Славянском базаре", увидите нашу, славянскую, в том числе российскую, культуру. Возможно, в следующем году вы немножко культуры своей привезете к нам".

В свою очередь Олуреми Тинубу поблагодарила за приглашение, гостеприимство и передала теплые пожелания от своего супруга и Президента Нигерии Бола Тинубу. "Это мой первый визит в Беларусь. И я хочу поблагодарить Вас за особое гостеприимство, которое мне было оказано. Рассчитывала я, правда, на небольшие каникулы. Но мой визит оказался очень насыщен встречами. Эти встречи были очень интересными", - сказала первая леди.

Она особо упомянула о плодотворных встречах в Белорусском союзе женщин, Министерстве образования, со спикером Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой.