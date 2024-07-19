Cотрудники организаций системы Управделами Президента удостоены госнаград

Более 50 сотрудников организаций, входящих в систему Управления делами Президента, удостоены государственных наград. Соответствующий Указ № 297 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 19 июля.

Орден, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие агропромышленного комплекса, охрану животного и растительного мира, значительные достижения в гражданской государственной службе и производственной деятельности, заслуги в отрасли строительства, оказании гостиничных услуг, укреплении и охране здоровья населения, сферах культуры и искусства.

Ордена Почета удостоен начальник комплекса "Озерный" Иван Бобровский.

Большая группа работников награждена медалью "За трудовые заслуги". В их числе оператор машинного доения сельскохозяйственного предприятия "Восход" Марта Арутюнова, ведущий художник предприятия художественных изделий "Слуцкие пояса" Антонина Исакова, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО "Тихиничи" Анатолий Сидоров.

Медалью Франциска Скорины отмечены заслуги артиста оркестра - ведущего мастера сцены заслуженного коллектива Беларуси Президентского оркестра Беларуси Сергея Кунцевича.

Заместитель начальника управления документационного обеспечения и контроля исполнения поручений Управления делами Президента Наталья Адуцкевич, начальник отдела финансирования государственных органов Управления делами Президента Вероника Кутько и заместитель начальника управления контрольной работы Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Ирина Черницкая награждены медалью "За безупречную службу" III степени.

Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь. Директор научно-производственного предприятия белорусских народных ремесел "Скарбница" Мария Тарайкович удостоена почетного звания "Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь". Главному врачу Республиканского клинического медицинского центра Ирине Абельской присвоено почетное звание "Заслуженный врач Республики Беларусь".

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства машинного двора "Староселье" ОАО "Александрийское" Виктор Мильто и заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Пинского мясокомбината Марина Пусь стали заслуженными работниками сельского хозяйства Беларуси.

Глава государства также подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Беларуси. За значительный вклад в обеспечение благоприятных условий пребывания и функционирования дипломатических представительств, их сотрудников и представителей международных организаций в Беларуси Благодарности Президента удостоен коллектив работников государственного учреждения "Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций "Дипсервис".

За значительные достижения в сфере санаторно-курортных услуг и оздоровления населения, высокие показатели социально-экономического развития Благодарность Президента объявлена коллективу работников санатория "Юность". Ее также удостоены коллективы работников автотранспортного государственного учреждения "БЕЛТРАНССПЕЦАВТО" - за значительные достижения в отрасли транспортного обслуживания населения и высокие показатели социально-экономического развития; РУП "Президент-Отель" - за значительные достижения в сфере гостиничных услуг и ресторанного сервиса и высокие показатели социально-экономического развития; торгового предприятия "Дипмаркет" - за значительные достижения в сфере торговли и высокие показатели социально-экономического развития.

За добросовестный плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие строительной отрасли Благодарность Президента объявлена сотрудникам Белорусского института строительного проектирования Ольге Грек и Сергею Ковалевскому.

Благодарности Президента удостоены тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО "Тихиничи" Андрей Новиков - за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие сельского хозяйства; главный советник юридического управления Управделами Президента Екатерина Волошина - за многолетний плодотворный труд в органах государственного управления, значительный личный вклад в совершенствование правовой системы и развитие законодательства; специалист торгового предприятия "Дипмаркет" Галина Николаенко - за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей; главный советник сектора экспертизы правовых актов экспертно-правового управления Государственного секретариата Совета Безопасности Михаил Дубко - за образцовое выполнение служебных обязанностей, значительные личные заслуги в обеспечении национальной безопасности.