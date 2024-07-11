Открытие XXXIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стал поистине семейным праздником и праздником традиционных ценностей. И как бы кто-то ни пытался заглушить и приуменьшить значение фестиваля, ничего не получается, и он гремит на всю планету. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 июля в Витебске на открытии этого культурного форума.

Глава государства подчеркнул, что фестиваль стал целой эпохой, а его философия - "Через искусство к миру и взаимопониманию" - имеет глубокие корни.

"Здесь, на живописном берегу Двины, 1050 лет назад был заложен первый камень города, который мы сегодня по праву называем нашей культурной столицей. Что-то есть в этом уголке Беларуси, что на протяжении веков вдохновляло на создание шедевров изобразительного искусства, уникальных архитектурных объектов, великих литературных и музыкальных произведений, а также фестивалей, конкурсов, множества других творческих проектов, - сказал Президент. - Веками здесь создавалась уникальная атмосфера. Атмосфера творческого поиска. Атмосфера диалога цивилизаций. Столетиями здесь пересекались торговые пути, связывая восток и запад, север и юг. Этот город благодарно впитывал новые идеи и веяния. И за счет этого развивался".

Как отметил Александр Лукашенко, поэтому и история фестиваля началась именно здесь - в городе прославленных на весь мир людей, чей профессиональный путь прошел через его мастерские. Витебск стал творческой родиной настоящих гениев.

"Когда мы слышим о нем, представляем монументальные портреты и скульптуры Азгура, необыкновенно живые образы кисти Репина, Пэна, Малевича. Мы смотрим на городские пейзажи Витебска глазами Шагала, который рисовал любимый город всю свою жизнь, даже находясь в тысячах километров от него. Думая об этом городе, мы вспоминаем Лагина, подарившего советским детям сказочного героя - старика Хоттабыча, напеваем мелодию "Дороги на Берлин" - песни, написанной композитором Фрадкиным за год до Великой Победы. Мы чтим память талантливого военачальника Ивана Людникова, руководившего операцией по освобождению Витебщины в годы Великой Отечественной войны. Гордимся родившимся в городе на Двине нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым, ставшим легендой в мировой науке. Говоря о Витебске, мы вспоминаем и наших современников - плеяду артистов, без которых уже не представляем наш фестиваль", - привел ряд примеров белорусский лидер.

"Славянская душа безгранична в своей открытости миру. Поэтому наш фестиваль давно вышел за географические рамки славянского братства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Нынешний форум собрал единомышленников из четырех десятков стран - от России до Индии и от Китая до Колумбии.

"Сегодня мы впервые приветствуем министров культуры и творческие коллективы из стран Шанхайской организации сотрудничества - теперь уже и нашей организации. Это знаковое событие в жизни страны. Мы присоединились к сообществу государств, за которыми будущее. Будущее развития человечества на принципах равноправия, уважения и созидания. По крайней мере, сегодня царит в ШОС такой дух", - сказал Президент.

В программе нынешнего фестиваля - День национальных культур стран ШОС. "Пусть он станет символическим началом нашего совместного пути к общим целям. Целям, сплотившим больше половины населения планеты - людей, которым близка и понятна философия нашего фестиваля. В ней - ключ к миру и взаимопониманию, который нам дают люди искусства, талантливые люди", - пожелал белорусский лидер.

"Сегодня этот фестиваль объединяет людей разных поколений, религий и культур - истинных ценителей искусства с самыми разными предпочтениями - от авангарда до классики. Но главное - он стал поистине семейным праздником, праздником традиционных ценностей. Здесь жители и наши гости действительно могут отдохнуть душой", - сказал Глава государства.

Он высказал слова благодарности в адрес организаторов форума, артистов, мастеров искусств и всем, кто ежегодно приезжает в Беларусь, чтобы провести здесь лучшие дни фестивального лета. "Благодаря вам история "Славянского базара в Витебске" продолжается и будет продолжаться и после нас. Вместе с нашими детьми и внуками", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал всем участникам фестиваля безграничного вдохновения и ярких творческих идей, а зрителей призвал вместе с артистами отдохнуть и сердцем, и душой.

Глава государства объявил тридцать третий международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" открытым.

При этом открытие "Славянского базара в Витебске" - это также всегда время триумфа деятелей культуры, чье творчество объединяет страны и народы.

"И как бы кто-то ни пытался заглушить и приуменьшить значение нашего фестиваля, ничего не получается. Он гремит на всю планету", - уверен Глава государства.

Александр Лукашенко вручил народному артисту России Григорию Лепсу главную премию фестиваля - специальную награду Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

Еще Президент вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2023-2024 годы людям, которые внесли значимый вклад в укрепление дружбы между народами Беларуси и России.

Александр Лукашенко также вручил Гран-при юному дарованию - победителю международного детского музыкального конкурса "Витебск". "Маленькой звездочке, которой еще только предстоит сиять на музыкальном небосклоне", - отметил он. В этом году на детском конкурсе победила вокалистка из Узбекистана Ясмина Хусниддинова.

После вручения заслуженных наград Александр Лукашенко еще раз поздравил лауреатов: "Примите искренние поздравления не только от меня. От имени всего белорусского народа, от имени славян, собравшихся здесь, в этом огромном зале, поздравить вас с этими прекрасными наградами. Пусть это будет награда очередная".

"Счастья, здоровья вам. Живите долго и будьте спокойны - все будет нормально!" - пожелал всем в заключение белорусский лидер.