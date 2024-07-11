Открытие XXXIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

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  • 14:07
Витебск 2024 "Славянский базар" Лукашенко
Лукашенко на фестивале в Витебске
Лукашенко в Витебске
Лукашенко новости сегодня
Витебск Лукашенко поездка
"Славянский базар" в 2024 году Лукашенко
Ясмина Хусниддинова Лукашенко "Славянский базар"
Александр Лукашенко, премия Союзного государства, Белгоспроекта, Виктор Скробот
Союзное государство вручение премий на "Славянском базаре"
Лукашенко Лепс Витебск
Лепс на Славянском базаре получил премию
Славянский базар 2024
Славянский базар награждения
Концерт Витебск 2024
культура концерт
Витебск 2024 "Славянский базар" Лукашенко
Лукашенко на фестивале в Витебске
Лукашенко в Витебске
Лукашенко новости сегодня
Витебск Лукашенко поездка
"Славянский базар" в 2024 году Лукашенко
Ясмина Хусниддинова Лукашенко "Славянский базар"
Александр Лукашенко, премия Союзного государства, Белгоспроекта, Виктор Скробот
Союзное государство вручение премий на "Славянском базаре"
Лукашенко Лепс Витебск
Лепс на Славянском базаре получил премию
Славянский базар 2024
Славянский базар награждения
Концерт Витебск 2024
культура концерт

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стал поистине семейным праздником и праздником традиционных ценностей. И как бы кто-то ни пытался заглушить и приуменьшить значение фестиваля, ничего не получается, и он гремит на всю планету. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 июля в Витебске на открытии этого культурного форума.

Глава государства подчеркнул, что фестиваль стал целой эпохой, а его философия - "Через искусство к миру и взаимопониманию" - имеет глубокие корни.

"Здесь, на живописном берегу Двины, 1050 лет назад был заложен первый камень города, который мы сегодня по праву называем нашей культурной столицей. Что-то есть в этом уголке Беларуси, что на протяжении веков вдохновляло на создание шедевров изобразительного искусства, уникальных архитектурных объектов, великих литературных и музыкальных произведений, а также фестивалей, конкурсов, множества других творческих проектов, - сказал Президент. - Веками здесь создавалась уникальная атмосфера. Атмосфера творческого поиска. Атмосфера диалога цивилизаций. Столетиями здесь пересекались торговые пути, связывая восток и запад, север и юг. Этот город благодарно впитывал новые идеи и веяния. И за счет этого развивался".

Как отметил Александр Лукашенко, поэтому и история фестиваля началась именно здесь - в городе прославленных на весь мир людей, чей профессиональный путь прошел через его мастерские. Витебск стал творческой родиной настоящих гениев.

"Когда мы слышим о нем, представляем монументальные портреты и скульптуры Азгура, необыкновенно живые образы кисти Репина, Пэна, Малевича. Мы смотрим на городские пейзажи Витебска глазами Шагала, который рисовал любимый город всю свою жизнь, даже находясь в тысячах километров от него. Думая об этом городе, мы вспоминаем Лагина, подарившего советским детям сказочного героя - старика Хоттабыча, напеваем мелодию "Дороги на Берлин" - песни, написанной композитором Фрадкиным за год до Великой Победы. Мы чтим память талантливого военачальника Ивана Людникова, руководившего операцией по освобождению Витебщины в годы Великой Отечественной войны. Гордимся родившимся в городе на Двине нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым, ставшим легендой в мировой науке. Говоря о Витебске, мы вспоминаем и наших современников - плеяду артистов, без которых уже не представляем наш фестиваль", - привел ряд примеров белорусский лидер.

"Славянская душа безгранична в своей открытости миру. Поэтому наш фестиваль давно вышел за географические рамки славянского братства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Нынешний форум собрал единомышленников из четырех десятков стран - от России до Индии и от Китая до Колумбии.

"Сегодня мы впервые приветствуем министров культуры и творческие коллективы из стран Шанхайской организации сотрудничества - теперь уже и нашей организации. Это знаковое событие в жизни страны. Мы присоединились к сообществу государств, за которыми будущее. Будущее развития человечества на принципах равноправия, уважения и созидания. По крайней мере, сегодня царит в ШОС такой дух", - сказал Президент.

В программе нынешнего фестиваля - День национальных культур стран ШОС. "Пусть он станет символическим началом нашего совместного пути к общим целям. Целям, сплотившим больше половины населения планеты - людей, которым близка и понятна философия нашего фестиваля. В ней - ключ к миру и взаимопониманию, который нам дают люди искусства, талантливые люди", - пожелал белорусский лидер.

"Сегодня этот фестиваль объединяет людей разных поколений, религий и культур - истинных ценителей искусства с самыми разными предпочтениями - от авангарда до классики. Но главное - он стал поистине семейным праздником, праздником традиционных ценностей. Здесь жители и наши гости действительно могут отдохнуть душой", - сказал Глава государства.

Он высказал слова благодарности в адрес организаторов форума, артистов, мастеров искусств и всем, кто ежегодно приезжает в Беларусь, чтобы провести здесь лучшие дни фестивального лета. "Благодаря вам история "Славянского базара в Витебске" продолжается и будет продолжаться и после нас. Вместе с нашими детьми и внуками", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал всем участникам фестиваля безграничного вдохновения и ярких творческих идей, а зрителей призвал вместе с артистами отдохнуть и сердцем, и душой.

Глава государства объявил тридцать третий международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" открытым.

При этом открытие "Славянского базара в Витебске" - это также всегда время триумфа деятелей культуры, чье творчество объединяет страны и народы.

"И как бы кто-то ни пытался заглушить и приуменьшить значение нашего фестиваля, ничего не получается. Он гремит на всю планету", - уверен Глава государства.

Александр Лукашенко вручил народному артисту России Григорию Лепсу главную премию фестиваля - специальную награду Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

Еще Президент вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2023-2024 годы людям, которые внесли значимый вклад в укрепление дружбы между народами Беларуси и России.

Александр Лукашенко также вручил Гран-при юному дарованию - победителю международного детского музыкального конкурса "Витебск". "Маленькой звездочке, которой еще только предстоит сиять на музыкальном небосклоне", - отметил он. В этом году на детском конкурсе победила вокалистка из Узбекистана Ясмина Хусниддинова.

После вручения заслуженных наград Александр Лукашенко еще раз поздравил лауреатов: "Примите искренние поздравления не только от меня. От имени всего белорусского народа, от имени славян, собравшихся здесь, в этом огромном зале, поздравить вас с этими прекрасными наградами. Пусть это будет награда очередная".

"Счастья, здоровья вам. Живите долго и будьте спокойны - все будет нормально!" - пожелал всем в заключение белорусский лидер.

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