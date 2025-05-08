Церемония открытия Международного выставочного центра в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 мая принял участие в торжественной церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске.

Прибыв к выставочному центру, Глава государства сделал чиновникам замечание: "Я так понял, что вы меня не совсем правильно поняли. Это должна быть постоянно действующая выставка. Базовая выставка здесь будет всегда. Чтобы пришли (особенно молодежь, ты-то знаешь, что мы делаем) и ахнули, что мы умеем делать. А не то что временно выставили, убрали - здание пустует. Этого быть не должно".

Президент отметил, что на площадке выставочного центра также будут проводиться и временные выставки, но постоянная экспозиция должна здесь быть обязательно. "Чтобы она была открыта и люди в любой момент могли прийти и посмотреть, что мы делаем, чего мы достигли. Как музей достижений нашего народа - такая была задумка, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Каждое предприятие должно показать себя наилучшим образом".

"Мы открываем новую страницу летописи нашей суверенной Беларуси. Мы это чудо назвали Минским международным выставочным центром, - заявил Глава государства во время церемонии, на которую были приглашены представители общественности столицы, компании-застройщика и строительных организаций, принимавших участие в возведении этого объекта. - Современный, без излишеств, парящий аистом над живописным уголком нашей столицы, он призван показать миру наш богатейший потенциал и достижения белорусской нации".

Президент заметил, что открытие происходит в плановом порядке - как договорились, так и сделали. Говоря о том, какая задумка реализована в этом центре, Глава государства рассказал про свой давний визит на прежнюю выставочную площадку в Минске, где демонстрировались достижения народного хозяйства. "Я в него зашел и ахнул. Я не думал, что Беларусь умеет все это делать", - сказал Глава государства. Нынешняя молодежь точно так же далеко не все знает про обширные возможности своей страны, уверен Президент. Поэтому очень важно сконцентрировать в одном месте все то, чего белорусы достигли за годы независимости, собрать самое лучшее. "Задумка у меня была в том, чтобы построить здесь этот центр, разместив на постоянной основе самые высокие достижения нашей страны, нашей суверенной Беларуси - вот то, что мы сделали сами, не в составе огромной страны, а сами, белорусы, своим умом и своими руками", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, в Международном выставочном центре должна быть постоянно действующая выставка достижений современной Беларуси. Причем это вовсе не мешает проводить здесь же тематические экспозиции, например Milex или "Белагро". "Они будут проводиться. Для этого такие площадки и созданы. Но должна быть основа - постоянно действующая выставка для того, чтобы показать, как в музее, но не в историческом разрезе, то, чего мы достигли на сегодняшний день", - пояснил Президент. Планируется, что в числе первых крупных международных мероприятий, которые примет МВЦ в Минске, будет Евразийский экономический форум.

Вспоминая, с чего начиналось строительство центра, Глава государства рассказал, как к нему обратились арабские инвесторы с просьбой разрешить реализовать проект строительства умного города. "Они не надеялись, что я пойду на это. И принесли мне такие картинки, в том числе чтобы меня заинтересовать, - выставочный центр. Сложная конфигурация - аист, Беларусь и прочее, нарисовали красиво. Я говорю: хорошо, я согласен. Они онемели. Они ждали другого. Я говорю: но вы сделаете один в один то, что нарисовали. Звали они сюда со всей Европы проектантов, они смотрели, рисовали, чертили. Посмотрите: сделали же. Я им благодарен", - сказал Александр Лукашенко. Президент добавил, что инвесторы вложили в реализацию проекта колоссальные деньги, возводят умный город, и Беларусь готова продолжать с ними сотрудничество.

Президент назвал открытие МВЦ знаковым подарком к 80-летию Великой Победы. Он обратил внимание, что при строительстве центра использовался лучший мировой опыт и самые передовые решения. "Рисовали, чертили - все это делали иностранные товарищи, но воплотили в жизнь белорусы. Молодцы! Значит, умеем. Наши люди с этим справились достойно, - констатировал Александр Лукашенко. - Уникальное выставочное пространство готово к проведению мероприятий любого уровня и позволяет через высокие технологии увидеть себя со стороны".

Появление такого масштабного проекта является ответом на запрос времени, отметил Президент. "Мы покорили космос, спутники запускаем, создаем самые большие в мире карьерные самосвалы, электробусы, беспилотные летательные аппараты и многое другое. Кто из вас это видел? В комплексе посмотреть от БПЛА до самого серьезного самосвала в 400 тонн, который мы сделали единственные в мире? Никто. А кто знает, что у нас эти огромные самосвалы уже стали электромобилями? На газомоторном топливе мы выпускаем… Почти никто. А мы должны белорусам это показывать. Что это сделали мы. А некоторые вещи - только мы. На уровне мировых стандартов", - подчеркнул Глава государства.

"Качество должно стать брендом нашей страны. И не зря эта пятилетка будет пятилеткой качества", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что белорусским производителям нужно выдерживать конкуренцию на мировых рынках. "Мы же хотим произвести и продать. А для того чтобы продать, надо конкурировать в жесточайших условиях", - сказал он.

Отечественные специалисты на многое способны, подчеркнул Президент, и в качестве примера привел строительство такого уникального объекта, как Дворец Независимости. "Когда посещала очередная высокая делегация, ко мне подошел руководитель, очень влиятельный, богатый человек и спросил: за сколько вы построили? Я ему назвал цифру. "А нам можете за эти деньги?" Я говорю: нет, вам дороже в два раза. Это, казалось бы, шутка, но это так. Они увидели, что мы быстро построили такое национальное детище, построили качественно, разумно. Сделали это наши проектанты и строители. Показав это, мы должны строить это там, где нас попросят", - пояснил Глава государства.

Еще один пример - строительство в Беларуси атомной электростанции, при возведении которой в тесном взаимодействии с россиянами наши специалисты получили самые современные компетенции и опыт. В результате они теперь востребованы на строительстве подобных объектов в различных странах мира.

"Чтобы мы помогли построить. Потому что качественно", - сказал Александр Лукашенко. - Мы реактор не будем стремиться создавать, хотя и это можем. Россияне сделают реактор. Все остальное мы должны делать - и мы научились этому. Так мы учимся везде самым передовым технологиям. Только так можно развиваться, перескочив, переступив через одну, может, две ступени развития".

"Если не будем ориентироваться на будущее, если не будем создавать объекты будущего, мы будем постоянно уязвимы, постоянно нас в спину будут толкать. А вы будете на кухне шушукать: в какой состав мы войдем завтра, в какую страну? Мы никуда не собираемся входить. Мы всегда будем стоять рядом. Но чтобы стоять рядом, мы должны быть интересны тем, кто с нами рядом. Мы должны это уметь (делать. - Прим.) собственными руками", - подчеркнул Глава государства.

Поэтому, обратил внимание он, надо постоянно следовать за передовым опытом, перенимать компетенции, как это было, например, в случае со строительством атомной электростанции или с возведением Минского международного выставочного центра. "В этом был замысел этого очередного творения", - отметил Президент.

Вскоре в Минске появится еще один знаковый объект, где также будут использованы современные технологии. Речь о музее белорусской государственности - Национальном историческом музее, строительство которого начато в Парке народного единства. "Мы должны показать, что мы не просто осколок чего-то. Мы должны показать, что эта земля давно родила белорусов. Давным-давно. Может быть, задолго до многих наших соседей. Мы вот оттуда. Мы - тысячелетние. Встречаясь с американцами, я часто говорю так, в шутку: "Мужики, вам сколько лет? Ну, триста. А нам больше тысячи". И мы должны это показать. Прежде всего своим детям, самим себе. Что мы - оттуда. А вот этого мы достигли за это время", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Показывая свои возможности, Беларусь демонстрирует неизменную открытость и готовность делиться своим опытом, поставлять технологии и продукцию партнерам за рубежом. Так происходит, например, с африканскими странами. Началось все в свое время с сотрудничества с Зимбабве и поставок туда отечественной сельхозтехники, трансфера технологий, сервисных центров и центров по обучению местных специалистов.

"Они поняли, что мы не колонизаторы, как некоторые были раньше - французы, англичане и прочие. Мы пришли с добром, мы хотим им дать технологии и научить. Для них сегодня главное - накормить народ. Мы можем это делать? Можем", - сказал Президент. Благодаря сотрудничеству с Беларусью, Зимбабве, например, удалось в последние годы вырастить и собрать рекордный урожай зерновых, обеспечив не только собственные потребности, но и начав экспортные поставки.

Александр Лукашенко, выступая на открытии Международного выставочного центра в Минске, высказался о ситуации с картофелем в магазинах.

Президент отметил, что граждане хотят покупать отечественную продукцию по низким ценам, а крестьяне, наоборот, заинтересованы продать свой товар подороже. "Чтобы и зарплата была, удобрения купить, посеять быстрее", - сказал он.

И так вышло, что в России цены на тот же картофель оказались в несколько раз выше, чем в Беларуси. Поэтому производители ориентировались на российский рынок.

"Недавно мне в Правительстве говорят: "Александр Григорьевич, не переживайте: у нас пару десятков тысяч тонн семенного картофеля - мы продадим". Я говорю: "Ребята, я историк. Помните, в годы Великой Отечественной войны люди умирали с голода в Ленинграде, а зернышки сохранили, чтобы потом хлеб был. И вы думаете, что в России и других странах, где сегодня дефицит картофеля, завтра исчерпают этот дефицит? Нет. Он еще будет несколько лет. У нас есть семенной картофель. Давайте месяц еще отмучаемся (кому там картофель не нравится?), а это посеем. Получим в десять раз больше, чем посеяли, и потом продадим по хорошей цене". Поэтому такой вот хитрый, может быть, крестьянский замысел", - отметил Глава государства.

"Если кто-то уж переживает за картофель - месяц выдержим. Но без картофеля не будем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, Комитету государственного контроля поручено разобраться с ситуацией во всех торговых сетях и посмотреть, какой продукции не хватает.

"И потом я губернаторов позову и спрошу: ребята, я же осенью вас предупреждал, что надо создать стабилизационные фонды. То есть положить в запас, чтобы накормить людей. А что это? Картошка прежде всего. Яблоко и прочее. Где оно? Конечно, крестьянам надо получить деньги. Если они не продадут картофель (на экспорт. - Прим.) и не получат валюту, то нам из бюджета придется их поддерживать. Не хотелось бы. У нас небогатые учителя, врачи и пенсионеры. Это нам тоже урок. Думаю, что это будет для всей вертикали власти последний такой урок. Надо привести хранилища в порядок, положить сколько надо самого лучшего в мире картофеля, чтобы наш народ никогда не страдал от этого несчастья", - подчеркнул Президент.

"Мы живем в непростое время. Санкции нас душат со всех сторон. Нас пытаются удушить. Но мы живем. И не просто живем. Мы даже создаем уникальные объекты будущего, как этот, - подчеркнул Президент. - Все зависит от нас. Давайте, как я часто говорил, будем делать все на своих рабочих местах. Ничего не надо выдумывать. Пришел, отработал, пошел домой, в субботу и воскресенье отдохнул... Ничего от вас больше не требую. Все остальное мы будем решать сами. Тоже каждый на своем месте: я как Президент буду заниматься своими вопросами, Правительство будет экономикой, Администрация (Президента. - Прим.) - политикой, дипломатией и прочее. Все выстроено. Эта машина должна работать без сбоев".

Глава государства обратил внимание, что во власть пришло много представителей нового поколения, как это и обещал Александр Лукашенко. Эти люди - патриоты, которые любят свою страну, хотят сохранить ее. Остаются во власти также и более опытные управленцы, чтобы сохранялась преемственность.

Говоря про обстановку в стране, Президент отметил: "Тихо, спокойно. Мы живем в спокойной, мирной, доброй стране. Надо ее сберечь. Это особо звучит в канун 80-летия Победы в той страшной войне. Вокруг очень большая неразбериха".

"Много нестабильных точек, которые могут получить свое развитие. Для нас важно - и для меня, и для вас - не допустить развития, неблагоприятного для Беларуси. Надо защитить свою страну. Давайте будем мирно трудиться, жить и смотреть на достижения, созданные нашими руками", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В завершение выступления на церемонии Глава государства поделился своими рассуждениями о том, какая надпись была бы уместна на фасаде Международного выставочного центра в Минске. Президент предложил свою вариацию известных строк из стихотворения Александра Пушкина: "Обращаясь к вам, белорусскому народу, чьими руками это все создано, я бы здесь начертал: "Он (белорусский народ - Прим.) памятник себе воздвиг, он - рукотворный, не зарастет к нему народная тропа".

После открытия выставочного комплекса Глава государства ознакомился с реализацией проекта "Северный берег". Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев проинформировал Президента об этапах застройки территории и ходе работ.

Александр Лукашенко уточнил, выполняют ли инвесторы взятые на себя обязательства. Владимир Кухарев подтвердил, что работы ведутся в соответствии с графиком.

"Ты не забывай только одно, когда будешь контролировать (я тоже езжу мимо, посматриваю): все должно быть обращено в будущее. Это не сегодняшнего дня (проект. - Прим.). Это все в будущее, начиная с детского сада, школы и заканчивая умным городом", - потребовал Глава государства.

Он также поручил привести в порядок прилегающую территорию.

"И на большее уже не рассчитывай. Это они строят за свой счет для Минска. Это приличный объем. А остальное - в регионах", - добавил Президент.

Александр Лукашенко также ознакомился с потенциалом выставочного центра и посетил открывшуюся здесь к 80-летию Великой Победы специальную экспозицию. Выставку подготовил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Ее разместили в малом зале выставочного центра на площади 4,5 тыс. кв.м. В создании экспозиции также приняли участие музеи республиканского и регионального подчинения, Национальный архив Беларуси, Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов, Национальная киностудия "Беларусьфильм".

Композиционный центр выставки - воссозданная Площадь Победы. Вокруг нее разместились семь тематических разделов в хронологической последовательности: "Нападение фашистской Германии на Советский Союз. Героическая оборона Брестской крепости. Оборонительные бои на территории Беларуси", "Геноцид белорусского народа", "Подпольная борьба и партизанское движение на территории Беларуси", "Ключевые сражения на фронтах Великой Отечественной войны (Битва за Москву, Сталинградская битва, Курская битва)", "Освобождение Беларуси", "Освобождение Европы. Разгром фашистской Германии. Итоги войны", "Сохранение памяти о Великой Отечественной войне в Беларуси".

Для широкого привлечения молодежной аудитории на выставке масштабно используются современные мультимедийные технические решения: приложения и видеофильмы с применением ЗD-графики, голограмм, очки виртуальной реальности и светодиодные экраны.

"Надо обязательно все это по максимуму показать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Как проинформировали Президента, после работы выставки данное оборудование будет использовано при модернизации постоянной экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и проведении им временных экспозиций.

В рамках выставки Главе государства представили небольшую театрализованную постановку - белорусские артисты воссоздали концерт советской певицы Лидии Руслановой у Рейхстага. Во время Великой Отечественной войны она поднимала боевой дух советских солдат на фронте.

"Молодцы, здорово! Мое родное! Все, начинаю восстанавливать свои навыки игры на баяне. Слушая, как вы играете, невозможно пережить то, что забросил это. Времени все нет. Но если бы кто-то научил меня заново… Но молодцы, здорово! И взрослые люди, и совсем молодые играют", - отметил белорусский лидер.

Пользуясь моментом, Александр Лукашенко уточнил, выполнено ли его поручение по воссозданию производства музыкальных инструментов. Ему было доложено, что работа в этом направлении ведется.

"Надо вернуться к этому вопросу", - заявил Президент.

Международный выставочный центр Глава государства назвал примером сотрудничества с ОАЭ. Он еще раз обратил внимание, что идея строительства выставочного центра была не в том, чтобы периодически проводить здесь мероприятия, как в других комплексах. Это тоже. Но главное - показать здесь достижения белорусского народа. "Каждый метр должен о чем-то говорить. Надо, чтобы зашли и ахнули: есть чем защищаться (еще на параде увидели), посмотрели на трактора, автомобили и прочее - ахнули", - подчеркнул белорусский лидер.