Официальный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Главу белорусского государства в аэропорту встретили Первый заместитель Премьер-министра КНДР Ким Ток Хун и Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Визит пройдет 25-26 марта по приглашению Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

Центральным мероприятием визита станут переговоры лидеров двух стран. Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты.

Визит призван укрепить договорно-правовую базу отношений и способствовать активизации двустороннего взаимодействия.