Официальный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Главу белорусского государства в аэропорту встретили Первый заместитель Премьер-министра КНДР Ким Ток Хун и Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Визит пройдет 25-26 марта по приглашению Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

Центральным мероприятием визита станут переговоры лидеров двух стран. Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты.

Визит призван укрепить договорно-правовую базу отношений и способствовать активизации двустороннего взаимодействия.

ВГС 2026, заседание ВГС в Москве 2026, Заседание Высшего государственного совета Союзного государства
  • 15
  • 10:18
Участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства
Беларусь и Алжир, Александр Лукашенко, Абдельмаджид Теббун, дворец Эль-Мурадия
  • 37
  • 3
Переговоры с Президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном
Александр Лукашенко, Лукашенко визит в Мьянму, Республика Союз Мьянма, Мин Аун Хлайн
  • 40
  • 2
Переговоры с исполняющим обязанности Президента Республики Союз Мьянма, Председателем Комиссии национальной безопасности и мира Мин Аун Хлайном