Торжественное собрание в честь Дня Независимости

Стенограмма выступления Президента Беларуси Александра Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости



Уважаемые соотечественники, наши уважаемые зарубежные гости!

Дорогие ветераны!

Сегодня мы вспоминаем важнейшие страницы своей истории. Отмечая годовщину освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, мысленно проходим дорогами побед, начиная с освобожденного Комарина и завершая героической Брестчиной. Это и есть наш путь - путь к нашей независимости.

Ровно 80 лет назад, 3 июля, после диких лет оккупации над столицей нашей Родины вновь было поднято красное знамя. Знамя, которое в один миг стало историческим символом нашей свободы.

Волей белорусского народа образ этого знамени сохранен в полотне Государственного флага Республики Беларусь. Волей белорусского народа день 3 июля стал государственным праздником - Днем Независимости. И праздник, и символы нашей страны - все это дань памяти советскому народу-победителю, дань памяти белорусам, вынесшим на своих плечах все тяготы страшного военного лихолетья.

Сегодня мы смотрим на те события с высоты тысячелетнего исторического опыта. Смотрим в самую глубь веков. Таков вызов времени - времени обострения геополитических рисков и угроз.

Ничего принципиально нового в нашей жизни не происходит. Ни сегодня, ни тогда, в далеком 1941-м, когда на нас двинулись западноевропейские орды. Через белорусскую землю и раньше проносились смерчи крестовых походов, кровавые потопы, уничтожая до основания жизнь людей. Но земля возрождалась, народ наш становился сильнее.

Так завязывался сакральный узел восточнославянского единства. Единства, испытанного войнами, междоусобицами, бесконечными интригами сменяющих друг друга политических центров силы.

Вехи нашего исторического развития - это смена эпох великого могущества и величайших потрясений. Это историческая стезя, на которой мужал, закалялся и формировал свое национальное самосознание наш белорусский народ.

Я как-то говорил, обращаясь к нашим и не нашим журналистам: нам надо оставить все дебаты о том, были или не были белорусскими сменявшие здесь друг друга формы государственности. Это важно, но не столь значимо. Был народ. Народ, который стал нацией. Важно то, что происходит сейчас. Важен конечный результат.

Не было бы этого самосознания - не было бы и Великой Победы, не было бы сегодня страны. Ни нашей, ни любой другой на всей территории бывшего Советского Союза.

Тогда, 80 лет назад, на святой белорусской земле завязался новый сакральный узел. Узел многонационального советского единства. Еще более сильный.

Мы помним сыновей и дочерей всех республик СССР - западных и восточных, южных, северных. Всех, кто смотрел смерти в лицо, но поднимался в бой, освобождая нашу Беларусь. Каждый знал, что здесь, на этом рубеже, решалась судьба и его малой родины, судьба родных и близких, даже если они находились в тысячах километров от этого самого белорусского фронта.

Каждый советский воин вел священную войну за будущее огромной страны - от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Ташкента. Вел ее здесь, в Беларуси.

Беларусь помнит героев.

Имена многих уроженцев братских республик увековечены в названиях улиц наших городов и сел. В их честь и славу под Минском воздвигнут курган, земля для которого собрана со всех уголков Советского Союза. Великий по своему замыслу, он возвышается как символ советского народа - народа-победителя.

Беларусь помнит. Помнит и вклад в Победу стран - участниц антигитлеровской коалиции. Жаль, что той коалиции больше не существует. И жаль, что новые западноевропейские элиты повторяют ошибки своих предшественников.

Что сегодня реально объединяет коллективный Запад? Жажда наживы за чужой счет. И генетическая ненависть к победителям, к нам.

Не устану напоминать, что против Советского Союза воевала вся Европа. Под гитлеровскую свастику встал легион граждан ее государств, более десятка иностранных и собранных из коллаборационистов дивизий - фанатики, принесшие в жертву свои народы. А за их спинами стояли элиты - политики и бизнес, сделавшие ставку на победу фашистской Германии. Все - от солдата вермахта до производителей шоколада, одежды, оружия и техники для нужд германской армии - ответственны за геноцид советского и белорусского народа.

Это они более чем за 3 года оккупации превратили Беларусь в выжженную землю. А сегодня их потомки, вместо того чтобы каяться, отмаливать грехи своих дедов, душат нас санкциями, угрожают нам оружием.

Я в жизни много видел и многое пережил, но карта Беларуси с местами захоронений шокирует и разрывает сердце. За каждым значком - тысячи зверски убитых мирных стариков, женщин и детей. Миллионы. Наших стариков, наших женщин и наших детей. Кому они угрожали?

80 лет прошло, но мы вздрагиваем, когда слышим слова "оккупация", "геноцид", "карательные операции", "лагеря смерти", "гетто". Мы со слезами смотрим на лица людей, переживших этот ужас. Фото- и кинохроника тех лет - наша память и наша боль. Потому что в каждом кадре - история наших семей.

Нужна ли эта правда Западу? Нет. У руля наследники тех, кто капитулировал. Наследники и идейные, и прямые. Для них в 1945-м ничего не закончилось. Более того, начался новый "крестовый поход".

Они снова думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома и держать это чудовище на коротком поводке. Снова не понимают, что этот зверь неуправляем. Он сорвется, но придет к ним, в их же дома.

Мир опять балансирует на грани очередной глобальной катастрофы.

А что мы сделали не так? Разве мы, наследники победителей, не вели себя корректно и достойно? Мы, что ли, заставляли строить мемориалы нашим героям в той же Польше? Это делал польский народ. Люди, которые знали и видели, сколько советских солдат полегло, освобождая Варшаву. Более полумиллиона тогда не дошли несколько шагов до победы. Позабыли. Но мы-то помним.

Разве не мы протянули руку дружбы всем странам гитлеровского альянса, поставив мирную жизнь и добрососедство выше причиненной тогда нам боли? Мы долгие десятилетия в каждую памятную дату той страшной войны аккуратно подбирали слова, чтобы не оскорбить национальные чувства немцев, австрийцев, чехов, румын, наших прибалтов и даже братьев-украинцев. Говорили о палачах, топтавших белорусскую землю, как о людях без лица и гражданства.

И к чему это привело? Они пересматривают итоги… Безумцы.

Можно перевернуть все могилы наших солдат, павших в борьбе с нацизмом, разрушить все памятники, переписать, наконец, все учебники. Можно бесконечно вытирать ноги о решения Нюрнбергского трибунала, но итоги великой войны не изменить. Наша победа - это их унижение, и они с этим должны согласиться. Позорная страница жизни западноевропейских "цивилизаторов", которую они стараются стереть из памяти. Не только своей, но и своих народов.

Но на каждый сломанный мемориал мы ответим новыми фактами их преступлений. Новыми именами убийц наших женщин, наших стариков и наших детей. Мы не питаем иллюзий, что международный суд признает геноцид мирных белорусских жителей или осудит доживших до старости преступников. Этот якобы независимый орган слишком ангажирован и зависим.

Но неонацистам придется слушать и слушать страшные подробности преступлений своих предков. Слушать снова и снова.

Великая Отечественная - это апофеоз тысячелетней истории войн и сражений западной и восточной цивилизаций. Мы в этой истории уже поставили точку один раз. Надо будет - поставим и второй.

Хотя они и без нас справятся. Отказ от традиционных ценностей, мода на чайлдфри сделали свое дело. Посмотрите, кто стоит в авангарде антибелорусской, антирусской кампаний. Бездетные политики. Их род заканчивается. Им даже ген ненависти некому передать. Занавес.

А с народами западных стран, с теми, кто живет ради будущего своих детей и внуков, мы всегда найдем общий язык и договоримся.

Ничто и никто не заставит Беларусь свернуть с этого пути - пути к миру и созиданию.

Дорогие соотечественники!

В следующем году мы отметим 80-летие Величайшей Победы. Для нас это еще и годовщина новой вехи национального строительства. В 1945-м Белорусская Советская Социалистическая Республика подписала Устав Организации Объединенных Наций. Мы стали в один ряд с государствами-основателями как страна, принявшая на себя основной удар, понесшая тяжелейшие потери и оказавшая беспрецедентное всенародное сопротивление агрессору.

Горько и больно знать, что международная легитимность стоила нам страшных человеческих жертв. Но тогда так было, таков закон жизни. Как человек приходит в мир через боль, так и нации рождаются в страшных муках. Взрослеют, крепнут в борьбе за жизнь, за свободу, за свою историческую память.

Мы этот закон усвоили, поэтому делали и делаем все, чтобы не свернуть с дороги, проложенной предыдущими поколениями.

Более 30 лет мы идем по ней, перешагивая через санкции, политические интриги, шантаж, информационные провокации. Строим Беларусь вопреки самым мрачным прогнозам и предсказаниям.

Нам пророчили, помните, крах нашей государственности в 1990-е. Наш суверенитет ставили на кон в 2020-м. И тогда, и сейчас мы прошли по самому краю. Но хватило мудрости, сил, характера сохранить народное достояние, свои традиции, ценности, историческую память.

Поэтому живем в мире. И у нас огромные планы на эту жизнь. Наши цели - высочайшие технологии, работа для людей, продажи за пределы страны (половину мы продаем - экспорт), инвестиции. Это основы национальной безопасности любого государства.

Наш приоритет - люди. Мы продолжим делать все, чтобы в каждом уголке страны улучшались условия для создания семьи и рождения детей, для труда и отдыха, для достижения желанных высот в науке, творчестве, культуре, спорте.

Успех по всем направлениям - в наших руках.

Технологии, передовые производства, освоение космоса - все это будет, если сконцентрируемся на своих целях и возможностях.

Говорил и повторю: наше золото - это люди. Талантливые и трудолюбивые. Это не комплименты - это оценка сегодняшних достижений. Наших с вами.

Западные так называемые партнеры сделали все, чтобы наши предприятия развалились. А они работают. Люди трудятся в своей стране, получают заработную плату. Нам перекрыли логистические пути на запад - мы проложили новые, на восток, на север. Отказались от наших товаров - их у нас с удовольствием покупают жители других стран.

На порядок выросли реальные доходы граждан. Неузнаваемо преображаются города и села Беларуси. Мы построили и отремонтировали тысячи километров дорог и не останавливаемся. Строим новые станции, запускаем новые линии метро.

Наши успехи в машиностроении, сельском хозяйстве, космосе, биотехнологиях, военной промышленности, производстве лазерной техники, микроэлектроники признаны во всем мире. Особенно в России в это непростое время.

Вместе с братьями-россиянами построили собственную атомную электростанцию. Вместе с китайскими друзьями с нуля создали легковое автомобилестроение, ракетостроение. В медицине достигли уровня, о котором еще каких-то 20 лет назад мы даже не мечтали. Белорусские ученые работают и в Арктике, и в Антарктиде.

Мы сумели создать экономику с таким запасом прочности, что нами очень сложно манипулировать. Сегодня уже никто не скажет, мол, мы прекратим вам поставлять продукты питания, и вы умрете с голоду. Помните, это же совсем недавно было. Мы сами себя кормим и реализуем продовольствие на рынки более 100 стран мира, получая от этого более $8 млрд ежегодно.

Бесполезно нам угрожать запретом на продажи машин, агрегатов и их обслуживание. Многое делаем сами: от комбайнов и ноутбуков до легковых автомобилей и электробусов. Ну, а если каких-то возможностей пока нет, так и на западе свет клином не сошелся. Есть друзья в других частях света! Вот посмотрите, я никогда не ошибался в своих прогнозах: пройдет еще пять лет, и мы с россиянами будем делать все, что нужно для жизни и процветания наших государств.

(Аплодисменты)

Здесь у нас, среди наших друзей, формируется сегодня созидательная повестка - экономическая, международная, мировоззренческая. Здесь и в прямом, и в переносном смысле встает солнце.

Наш внешнеполитический вектор - это не поворот и не разворот, как любят рассуждать эксперты и некоторые политики. Повторяю: это не поворот и не разворот. Это последовательный цивилизационный выбор, который делали наши предки и который делаем мы.

Беларусь стабильно занимает активную и конструктивную позицию в интеграционных образованиях на постсоветском пространстве - в нашем Евразийском экономическом союзе, в Содружестве Независимых Государств, в ОДКБ. Мы последовательно работаем в этих структурах и расширяем взаимодействие.

Вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества - вопрос нескольких дней. Все внутригосударственные процедуры мы завершили. Мы подали официальную заявку на присоединение к формату БРИКС в качестве участника. Развиваем сотрудничество в разных сферах со странами Африки, Азии и Латинской Америки.

О том, что мы по-прежнему готовы начать конструктивный диалог и с нашими соседями на Западе, я уже сказал. Условия наши просты: уважение суверенитета Беларуси, национальных традиций, нашей исторической памяти и выбора народа.

Уже давно пора понять: политика санкционного принуждения делает нас только сильнее. А в мире есть большое количество стран, которые готовы с нами не только работать, но и развивать партнерские, дружественные, союзнические и взаимовыгодные отношения. В их основе - доверие к Беларуси как к партнеру, уважение нашей последовательной позиции, признание качества всего, что мы делаем.

Дорогие белорусы!

Это ваша победа. Я безгранично благодарен вам за упорство, за сплоченность и трудолюбие. За ваш выбор, который вы делаете, работая во благо родной страны, сохраняя традиции и защищая наш суверенитет.

Поздравляю вас с Днем Независимости! Днем, который связывает эпохи и людей, дает ориентиры, помогает выдержать натиск новых геополитических бурь.

Счастья вам, благополучия и крепкого здоровья! Мира и согласия нашему общему дому - родной Беларуси! Нам некуда деваться, потому что это самое время, трудное время, выбрало нас!

После протокольного обращения к белорусскому народу Александр Лукашенко отметил, что хотел бы остановиться на вопросах, которые очень волнуют общество. Это темы действительно обсуждаются людьми, регулярно поднимаются в СМИ и экспертами. Самая горячая тема последних дней - ситуация на белорусско-украинской границе.

"Я заметил, что во всех средствах массовой информации и не только очень активно обсуждается ситуация на белорусско-украинской границе. Что происходит на самом деле? Что называется, из первых уст. Если говорить прямо, ничего особенного. Очень активизировались наши соседи в последние несколько дней, может, пару недель. Очень активно. И наши военные, особенно пограничники, сразу это заметили. Доложили: в принципе, этого ожидали", - рассказал Александр Лукашенко.

Возможно, скопление украинских войск на границе связано с приездом в Беларусь большого контингента военнослужащих из дружественных стран, в том числе из России, для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Беларуси.

"Но мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало. Концентрация вооруженных сил, пусть даже ничего не значащих, очень опасна во время боевых действий. Мы проанализировали ситуацию. Прекрасно понимаем, что никакого обострения нам не нужно. Мы всегда об этом говорили. Украинцы понимают, что мы ответим", - сказал Глава государства.

Он процитировал выдержки из российских СМИ, в которых пишут, что у белорусского Президента "положительный дальтонизм". Мол, Александр Лукашенко не будет рисовать никаких красных линий и ответ Беларуси на агрессию будет ужасным. "Если кто-то переступит украинскую границу, я буду не просто хорошим дальтоником: на меня может навалиться куриная слепота. Поэтому ответ действительно будет жестким и резким", - заявил белорусский лидер.

Президент также рассказал, что белорусские пограничники и военные перехватывают десятками беспилотники. С их помощью на территорию Беларуси перебрасывается огромное количество взрывчатки, чтобы затем доставить ее в Россию для совершения терактов.

"Мы будем обороняться и защищаться от этих беспилотников, куда бы они ни были предназначены. Мы не хотим повторения "крокусов", взрывов и так далее. Пока с ФСБ России, Минобороны России нам удается сдерживать этот натиск. Но я бы попросил украинцев не баловаться и не шалить с огнем. Это очень опасно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства также заметил, что в этих "шевелениях" замечен русский и белорусский добровольческие корпусы. "Там, правда, меньше сотни человек, но корпус, - обратил внимание на коллизию Президент. - Тоже хотел бы предупредить, чтобы за пределами нашей страны слишком не напрягались: это очень опасно".

По словам Александра Лукашенко, белорусские пограничники переведены на усиленную охрану государственной границы. Развернуты силы специальных операций и другие подразделения разведки: белорусские военные перекрыли направления вероятного движения противника.

"Вы помните, год назад мы такие тренировки проводили. Оказывается, не зря", - напомнил Глава государства.

Кроме того, в высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны как Беларуси, так России. На позиции выведены ракетные системы "Полонез" и "Искандер".

"Никаких красных линий. Удар всеми видами вооружений", - сделал еще одно предупреждение белорусский лидер.

Президент прокомментировал напряженную обстановку на границе и заявил, что Беларусь ни в какие боевые действия ввязываться не собирается.

"Вас я хочу предупредить: не надо беспокоится. Помните, я всегда вам говорил: каждый на своем рабочем месте должен делать свое дело. Я вам гарантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Их не будет", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что боевые действия не нужны ни Беларуси, ни тем более Украине, ведь на поле боя дела для нее и так все хуже и хуже. "Что, еще на полторы тысячи километров фронт надо открыть? Да, нам не просто будет с россиянами потом закрыть эту границу. Но еще сложнее будет удержать эту границу украинцам, - заметил Глава государства. - Поэтому я, анализируя ситуацию каждый день, пришел к выводу, что нас хотят отвлечь от главного, от главной пакости, которая знаете, где. Поэтому там начались шевеления".

Он добавил, что НАТО не хочет заканчивать войну в Украине и хочет втянуть в боевые действия и Беларусь. Однако Президент заверил, что не допустит этого.

"Этого не получится. Мы ни в какие боевые действия ввязываться не собираемся, потому что знаем, к чему это приведет. Но натовцам нужен повод: ситуация на фронте у украинцев катастрофическая, очень серьезная. И постоянно со стороны Запада в ответ на предложения о мирных переговорах идет эскалация. Сегодня огромные деньги вброшены в Украину. Я абсолютно убежден, что американцы и Запад не собираются уходить из Украины. Это прекрасный плацдарм, хорошие земли. Они уже заложены, они уже проданы. Кто оттуда уйдет? Но воевать-то некому. Поэтому нужна серьезная эскалация, чтобы ввести туда натовские подразделения. Наемники не справляются с россиянами. Вот в чем опасность ситуации. И мы знаем, откуда они пойдут", - заявил Александр Лукашенко.

Президент привел слова своего российского коллеги Владимира Путина, который просил "прикрыть со спины". "Так вот они оттуда пойдут. И чтобы эти шевеления и мышкования украинцев на нашей границе не были прикрытием того главного, будем говорить военным языком, удара, который мы можем получить. Но и здесь мы предусмотрели все, - сказал глава государства. - Мы перекрыли как южную границу, так и западную, чтобы не дай бог не допустить какой-либо оплошности, как это уже было в нашей истории. Если мы вот так будем реагировать вместе с нашими союзниками-россиянами на подобные вещи, поверьте, мы сохраним мир и покой на нашей белорусской земле. Здесь нет никакого нагнетания ситуации, она и так накалена до предела".

Во время выступления Глава государства также высказался о миграционной ситуации на границе. "Почему я эту проблему затрагиваю, потому что она сегодня используется для того, чтобы придавить нас на Западе. Особенно в этом упорствуют наши "друзья", наши ближайшие соседи - руководство Польши, - пояснил Александр Лукашенко. - Они уже достукались до того… Президент Дуда поехал к Си Цзиньпину, жаловался на Лукашенко: "Используйте свое влияние на Лукашенко, на Путина, чтобы они прекратили эту миграцию".

В этой связи Президент прежде всего предложил ответить на главные, ключевые вопросы о причинах миграции: откуда бегут люди, куда и зачем. "Люди откуда бегут? Из тех стран, которые американцы и их союзники развалили. Мы это знаем, видим. Кто бежит через Беларусь? Это прежде всего Афганистан. Они там продают все, накапливают несколько тысяч долларов и бегут", - обратил внимание Александр Лукашенко. По его словам, деньги этим бедолагам нужны прежде всего для того, чтобы заплатить в Польше тем, кто организует их перемещение в Германию, и это общеизвестный факт. Мигранты стремятся попасть в Германию, куда их в свое время пригласили. "Пригласили - устраивайте, - резонно заметил Глава государства. - Вы их позвали, они к вам идут".

Президент напомнил, что до введения Западом санкций в отношении Беларуси наша страна очень серьезно с Западом сотрудничала, вплоть до заключения договор о реадмиссии. "Потом от всего этого (со стороны Запада. - Прим.) отказались: "Нам это не надо". Хорошо, не надо. А что, это мне надо? - напомнил Александр Лукашенко. - Мы не будем их сдерживать".

Кроме того, на движение мигрантов оказало влияние обострение конфликта в Украине. "Вот так и получилось, что по сухопутной границе все сошлось на Беларуси. И я прямо сказал: мы их ловить не будем. Наше дело - обеспечить безопасность нашего народа", - сказал белорусский лидер.

Если раньше с польской стороны использовали водометы против мигрантов в холодное время года, их избивали, то сейчас доходит до прямого убийства и подбрасывания трупов к белорусской границе. "Мы уже устали показывать все эти факты. И где демократии европейские? И где американцы, которые радеют за права человека?" - задал риторические вопросы Президент.

"Главное состоит в том, что я не намерен отдавать приказ пограничникам, военным и прочим, гражданским лицам, чтобы они защищали Европейский союз на границе Беларуси и Польши. Вы накинули удавку на нашу шею и еще заставляете нас, чтобы мы защищали вас от этих бедолаг", - заявил Глава государства.

В такой ситуации строительство забора на границе не поможет Польше сдержать поток мигрантов, считает Александр Лукашенко. При желании мигранты преодолевают это ограждение, а на другой стороне в них стреляют.

Глава государства предупредил, что манипулировать миграционной тематикой для давления на Беларусь бесперспективно: "Использовать миграционные потоки против нас не получится. Мы, наши журналисты, должны еще шире показывать правду о миграционных потоках".

"И совсем небольшой вопрос, который, я вижу, звучит. Меня сориентировали помощники. Я даже как-то не обратил внимание в социальных сетях на него. Обмены военнослужащими между Россией и Украиной. Совсем недавно. Я бы этот вопрос и не поднимал: обычная работа. Она определена Президентом России, он мне об этом говорил. Идет сложно, трудно, но всякое бывает. Люди попадают и там в плен, и здесь. У россиян на порядок больше пленных. У Украины гораздо меньше. Я это тоже знаю - уже из уст Украины", - отметил Александр Лукашенко.

"Но если бы наши беглые (вот обратите внимание) не заметили, что "пропал" человек, Швец, который пытался взорвать российский разведывательный самолет в Мачулищах. Помните. В течение двух дней, проведя операцию, мы "нейтрализовали" его и его сообщников. "Пропал". Естественно, они его нашли в Украине: "Ах, обменяли! Как так обменяли?" Так вы радуйтесь, что ваш человек сегодня в Украине. Я не знаю, свободен, не свободен… Наверное, свободен. Родители его, диверсанта, встретили. Все было просто. Никакие священнослужители в этом не участвовали. Это была просьба Президента России: если есть возможность, помочь освободить известного священнослужителя Ионафана. Украинцы к нам с этой просьбой обратились. Я Путину говорю: "Что будем делать? Ваше решение?" Поэтому мы этого человека отдали в Украину, они нам отдали священника", - раскрыл подробности Президент.

В свою очередь украинской стороне было озвучено предложение вернуть тяжелораненых россиян, что и было сделано. "Они еще троих передали. Мы приняли их в районе Бреста, передали россиянам в районе Гомеля, - рассказал Президент. - Один из известных людей, военных в Украине, сам предложил этих людей и попросил: "Возьмите их, потому что они умрут". Таким образом, удалось спасти жизни троих человек, что, безусловно, важно.

Президент пояснил, что решил именно сейчас затронуть данную тему, потому что беглые пытаются ее использовать против Беларуси - мол, сбежал диверсант. "Никто никуда не сбежал. Честно и откровенно говорю, как это случилось. Это была просьба Президента России, которую мы выполнили, спасая особенно этих троих ребят, которые будут жить", - сказал Глава государства. Слова Александра Лукашенко в зале были встречены аплодисментами, на которые отреагировал и сам Президент: "Вот видите, вы поддерживаете подобные действия. Я в этом нисколько не сомневался. Мы люди и должны действовать по-людски".

"Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжелобольные (как о них пишут) наши, которые не успели сбежать и находятся в местах не столь отдаленных, которые ломали, крошили страну в 2020 году, - продолжил Глава государства. - Это действительно тяжело больные, в основном с раковыми заболеваниями. Мы по-человечески подходим и относимся ко всем. Человек, попавший в беду, я считаю, не имеет гражданства, и мы должны им помогать. Потому что мы такие люди - славяне. Мы не хотим войн, мы не хотим конфликтов, но если нас зацепят - мы вынуждены отвечать".