Cаммит Евразийского экономического союза в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве отметил успехи ЕАЭС за прошедшие 10 лет, но указал и на вопросы по различным направлениям, над решением которых сторонам еще необходимо работать.

"Даже по самому строгому счету можно констатировать, что первые 10 лет пройдены достаточно успешно. Мы практически вышли на финальный этап реализации стратегии-2025", - заявил Глава государства.

По его словам, принятые меры объективно способствовали увеличению взаимной торговли государств - членов ЕАЭС. По итогам 2023 года темп ее роста составил почти 105%. В абсолютных цифрах - около $90 млрд. И это несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на мировых рынках.

"Но главное, мы научились лучше слышать друг друга Ни рост ВВП, ни увеличение реальных доходов населения не были бы возможны, если бы мы были порознь. Да и не всем в одиночку удалось бы сохранить свой суверенитет. Сделано, безусловно, многое, - сказал Александр Лукашенко. - Наш союз еще достаточно молодой, но в его развитие уже вложено очень много сил, энергии и средств. Мы в ответе за то, чтобы он и дальше развивался на благо наших народов и на деле стал бы настоящим полюсом экономического притяжения в современном мире. Я абсолютно убежден, это нам по силам".

Вместе с тем Президент констатировал, что вопросов и вызовов в интеграционном строительстве меньше не стало, и привел несколько красноречивых примеров.

О промышленной кооперации

Глава государства напомнил, что в прошлом году приняты фундаментальные решения в целях финансовой поддержки промышленной кооперации. Несмотря на это, серьезной активности бизнеса пока не наблюдается. "При этом хотелось бы еще раз отметить, что работа в условиях санкционного давления требует незамедлительных решений. Быстрых решений. Лидеры стран-участниц такие решения в большинстве своем оперативно принимают. Однако они далеко не всегда быстро реализуются, - заметил белорусский лидер. - Хотел бы обратить внимание всех присутствующих, что такая нерасторопность реально отражается на финансовых результатах работы наших предприятий и ведет к ужесточению конкуренции со стороны третьих стран".

С учетом внедрения нового механизма финансовой поддержки промышленной кооперации Александр Лукашенко обратился к Евразийской экономической комиссии с просьбой инициативно включиться в данную работу и организовать взаимодействие как в разрезе отраслей, так и с привлечением деловых ассоциаций и объединений государств - членов союза.

"Средства на субсидирование проектов выделены немалые, и их нужно целевым образом очень эффективно использовать. За это отвечают и наши правительства вместе с комиссией", - подчеркнул Глава государства.

О беспрепятственном доступе к госзакупкам

По данным Президента, объем госзакупок в странах ЕАЭС составляет почти $200 млрд. Фактически государства как покупатели товаров, работ, услуг полностью управляют этим рынком, а также определяют политику закупок и каналы приобретения.

"Если мы действительно управляем, то давайте обеспечивать взаимный доступ по меньшей мере там, где производимая в ЕАЭС продукция может стать эффективным источником удовлетворения государственных потребностей", - призвал Александр Лукашенко.

Вместе с тем он констатировал, что в данной сфере все еще сохраняется национальный протекционизм: в реальности рынок защищается не от импорта из третьих стран, на которые приходится почти две трети госзакупок ЕАЭС, а от товаров и услуг, произведенных в странах союза. "То есть защищаем каждый свой рынок от своих партнеров", - заметил Президент.

"Убежден, вопрос о расширении взаимного участия в госзакупках требует безотлагательного решения. Потому что он тесно связан с импортозамещением и технологическим суверенитетом. И по большому счету это наша безопасность и это наша независимость", - уверен Глава государства.

О цифровизации

Александр Лукашенко заявил о необходимости сконцентрироваться на скорейшем признании электронной цифровой подписи: "Говорим об этом уже не первый год. Все принципиальные договоренности давно достигнуты, но воз и ныне там. А ведь это не политический, а технический вопрос. Но именно он зачастую становится непреодолимым барьером для участия евразийского бизнеса в хозяйственных процессах стран союза".

Президент считает необходимым завершить данную работу в самое ближайшее время.

О техническом регулировании

Это направление тесно связано с предыдущим вопросом. "Работа по техническому решению на завершающей стадии. Осталось только перевести техрегулирование в цифровой формат, - заметил Александр Лукашенко. - Уверен, в этом зале никого не нужно убеждать, что цифровизация техрегулирования предоставит нашей промышленности дополнительные возможности для развития. Упростит получение информации и процессы сертификации и стандартизации".

О транспортных услугах

Александр Лукашенко отметил в целом слаженную работу в данной сфере как на национальном, так и наднациональном уровне: "Нам удалось найти решения по альтернативным маршрутам поставок товаров, договориться (пусть и временно) об осуществлении перецепки и перегрузки, согласовать новые условия пересечения границ".

Тем не менее Александр Лукашенко указал на необходимость того, чтобы ЕЭК наладила постоянный канал обмена информацией со странами ШОС, в первую очередь с Китаем. Это нужно для более точного управления грузопотоками и организации эффективной работы погранпереходов.

О продовольственной безопасности

В данной сфере Президент считает необходимым совершенствовать работу по унификации требований, связанных с обращением сельскохозяйственной продукции, активнее внедрять инновационные подходы в агропромышленном комплексе.

"При этом нам крайне важно обеспечивать потребности нашего союза в продовольствии собственного производства. А мы это можем. Для этого нужно, чтобы наши аграрии в том числе имели свой высококачественный семенной материал", - обратил внимание белорусский лидер.

О международном позиционировании ЕАЭС

"Наши геополитические оппоненты пытаются изолировать нас от передовых технологий и премиальных рынков, сдержать наше развитие. Но, несмотря на это, мы планомерно продвигаемся вперед", - заявил Президент.

Он напомнил о подписании полноценного торгового соглашения с Ираном. Укрепляется также взаимовыгодное сотрудничество в формате "пятерки" с перспективными дружественными странами - Индонезией, ОАЭ, Монголией.

"Однако работа по установлению партнерских отношений с третьими странами, по нашему мнению, нуждается в систематизации. В текущих геоэкономических реалиях нужно четко понимать, с какими странами, в какой последовательности, в какие сроки будет формироваться зона свободной торговли, а с кем из потенциальных партнеров ограничимся взаимодействием в рамках меморандумов", - отметил Глава государства.

Он также считает, что пока мало внимания уделяется диалогу на уровне союза с Африканским континентом. "Африка испытывает потребность в широком перечне наших товаров, работ, услуг и технологий, - заметил Александр Лукашенко. - Африка, как и Латинская Америка, наелись уже колониализма от соответствующих ведущих стран. И это момент, когда мы должны прийти в Африку".

Также огромные преимущества открывает параллельное участие стран ЕАЭС и партнеров по Содружеству Независимых Государств в ШОС и БРИКС.

"Но нам не следует забывать о своих ближайших соседях, друзьях, братьях. Взаимодействие с государствами - наблюдателями при ЕАЭС и странами СНГ должно быть в зоне постоянного и пристального внимания", - добавил белорусский лидер.

О роли России в укреплении партнерства

"Активные последовательные усилия Российской Федерации по развитию и укреплению нашего партнерства сегодня важны как никогда", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко поблагодарил Президента России Владимира Путина и российскую сторону в целом за теплый прием и высокий уровень организации мероприятия. "Это Ваше первое (после состоявшейся накануне инаугурации. - Прим.) крупное международное совещание. И мы, конечно, не подведем Вас в этом плане", - заверил Глава государства.

Пользуясь случаем, он также поздравил участников саммита с очередной годовщиной героической Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

По завершении саммита лидеры стран еще некоторое время общались в неформальной обстановке, после чего состоялся совместный ужин. Помимо участников заседания ВЕЭС в расширенном составе, к коллегам присоединились также находящиеся с визитом в Москве президенты Таджикистана и Туркменистана.