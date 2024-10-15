Благодарность Президента Беларуси объявлена губернатору Сахалинской области Российской Федерации Валерию Лимаренко

Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена губернатору Сахалинской области Российской Федерации Валерию Лимаренко. Соответствующее распоряжение Глава государства Александр Лукашенко подписал 15 октября.

Валерий Лимаренко удостоен Благодарности Президента за высокий профессионализм, значительный вклад в реализацию инвестиционного проекта по возведению Белорусской атомной электростанции. В 2007-2018 годах он руководил Нижегородской инжиниринговой компанией "Атомэнергопроект" и лично курировал работу по подготовке к строительству первого энергоблока БелАЭС, участвовал в разработке межправительственного соглашения между Беларусью и Россией о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции и генерального контракта на ее возведение.