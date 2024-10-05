Торжественная церемония чествования аграриев фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2024" в Микашевичах

Именно крестьянин спас страну в сложные 90-е годы XX века. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 5 октября в Микашевичах на торжественной церемонии чествования аграриев фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2024".

Глава государства напомнил, что более четверти века назад именно на Полесье прошел первый в истории суверенной Беларуси республиканский праздник "Дажынкі-1996".

"Время было очень сложное. Обвал экономики, про село говорить нечего вообще - полное обнищание, спад производства, и прежде всего сельхозпродукции. Но самое страшное в то время был не спад, а безвременье. Мы не знали, что делать, куда идти, каким путем. Словом, разброд и шатание. Кто постарше должен помнить, что мы тогда буквально стояли на краю пропасти, а кто-то уже был там. И у нас было два варианта. Или бороться за право свободно и достойно жить на своей земле, сохранив ее. Или всем очутиться в этой пропасти и погибнуть, - вспомнил Александр Лукашенко те времена. - Было очень тяжело. Тогда, активно, не гляди ни на что, вы помогали мне, совсем еще зеленому Президенту. И ваши поддержка и вера всегда меня вдохновляли. И мы не согнулись, мы выстояли".

Президент напомнил, как приходилось буквально в ручном режиме, по крохам собирать деньги на топливо, семена и удобрения, чтобы хозяйства смогли посеять и собрать хоть какой-то урожай.

"Как бы пафосно это ни звучало, именно крестьянин тогда спас страну. И во славу человека труда мы провели первые "Дажынкі". Фестиваль стал гимном труженикам села, тяжелому и благородному крестьянскому труду. И этой традиции мы следуем до сих пор, немного видоизменив ее, - сказал белорусский лидер. - Неудивительно, что наши "Дажынкі" за эти годы превратились в праздник всей страны. Истинно народный праздник. Потому что без хлеба не будет никаких песен, ничего не будет".

"Жизнь показала, что мы абсолютно правильно выбрали стратегию - определили продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики. Основной приоритет. Я планирую побывать во всех областях, чтобы низко покланяться вам и поблагодарить вас, дорогие наши труженики села. Вы - не просто продовольственная безопасность. Вы - опора нашей страны. Вы спасли эту страну и держите ее в самые сложные времена на своих плечах", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что благодаря решению о развитии сельского хозяйства страна накормила сначала себя, а теперь вышла на передовые позиции в мире по экспорту продовольствия.

"Наши продукты хорошо знают и любят далеко за пределами нашей Беларуси. Скажу больше. В условиях незаконных фашистских беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся против нашего государства, именно экспорт сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки сбыта", - заявил Президент.

Кроме того, труд одного работника агропромышленного комплекса создает до десятка рабочих мест в смежных отраслях.

Глава государства отметил еще одну очень важную роль "Дажынак". "Шаг за шагом, как бы ни было трудно, мы каждый год меняли столицу праздника, преображая районные и областные центры. Фестиваль стал национальным проектом", - сказал он.

Потом это трансформировалось в масштабную государственную программу. Были построены агрогородки и современные молочно-товарные комплексы "Но, по сути, возрождение села начиналось с наших "Дажынак", - подчеркнул белорусский лидер. - Да, мы много сами себя критикуем, и правильно. Однако, если посмотреть правде в глаза, у нас есть чем гордиться".

Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси начинали с урожая в 5-6 млн т зерна и считали, что это неплохо, а 7 миллионов воспринимались как запредельный результат.

"Сегодня мы пришли к тому, что 10 млн т - норма. Но вы мой подход знаете, нам надо всего-навсего 11-12 млн т зерна. И все, больше и не надо, - сказал Глава государства. - Будем возделывать другие продукты, которые мы закупаем. Вы видите, как меняется климат".

"30 лет назад мы могли только мечтать о сегодняшнем уровне нашего аграрного сектора и достойных условиях жизни на селе. Но мы это сделали. Не скажу, что уже все сделали. Вопросы есть. Но у нас огромный потенциал. У нас есть на чем дальше воздвигать наше здание жизни", - подчеркнул белорусский лидер.

По словам Президента, большие надежды страна связывает с Брестчиной - одним из флагманов белорусского АПК.

В подтверждение этого тезиса он привел данные о том, что за четверть века производство сельхозпродукции в регионе выросло более чем в 2 раза. "Только Брестчина могла бы год кормить всю Беларусь хлебом. Намолоченного зерна, по самым скромным подсчетам, хватило бы на полмиллиарда буханок. И осталось бы еще на кашу, спирт, пиво и комбикорма", - отметил Глава государства.

В этом году область первой в республике начала и завершила жатву, уже завершила сев озимых. "Четко, дисциплинированно, организованно засыпав в закрома почти 2 млн т зерновых и зернобобовых и выйдя на урожайность свыше 38 центнеров на круг", - сказал Александр Лукашенко.

В достижении этого высокого результата есть и свои герои. Это хозяйства-передовики, которые собрали с гектара больше 70 центнеров, а также механизаторы-рекордсмены.

Александр Лукашенко обратил внимание, что село - это не только зерновые. Именно Брестчина совершила настоящий прорыв в садоводстве, причем с акцентом на импортозамещение. В настоящее время 60% отечественных яблок поступают именно из Брестской области. Не менее известны и востребованы покупателями ранние огурцы из Пинска и Столина. Ягоды - клубнику, малину, голубику, клюкву - первыми в стране в промышленных масштабах также стали выращивать именно на Брестчине. "Всей Беларуси пример показали. Опытом и саженцами поделились. Теперь вот взялись за тюльпаны. Дело хорошее", - отметил белорусский лидер.

Президент также отметил, что к концу года Брестская область впервые в своей аграрной истории перешагнет планку по надоям молока в 7,5 тыс. кг от коровы. Это примерно на 20% больше, чем в среднем по стране. "Раньше думали, что такое невозможно. А теперь это реальность, - констатировал белорусский лидер. - Отталкиваясь от достигнутого, можно строить новые планы. Все мы знаем, что молоко у коровы на языке. Заготовка кормов не менее важна, чем уборка урожая. Четыре укоса для вас - привычная практика. Главное - ни в коем случае не останавливаться, не снижать темпы и прыгать всегда выше планки".

Глава государства накануне побывал в одном из лучших хозяйств Брестской области - "Парохонском", где уже надой от коровы свыше 10 тыс. кг. "Наблюдаю за этим хозяйством уже более 20 лет. С тех пор, как впервые побывал там в 2004 году. С радостью вижу, что год за годом у них стабильно растут надои, привесы, урожайность зерновых, кукурузы и рапса, рентабельность и прибыль. Всегда - лидеры района. Но самое главное - они постоянно придумывают что-то новое. И в нашей стране они в тройку лучших входят. Но самое ценное для меня - система выстроена, которая работает более чем на 20 тыс. га общественных земель, - сказал Александр Лукашенко. - Сначала сделали цех по выпуску брикетов, потом линию растительного масла. Затем стали производить комбикорм. А вчера мне с гордостью демонстрировали минерально-витаминные травяные гранулы".

Важно, что кормовая база - зерно и травы - у сельхозпредприятия своя. Работа организована по полному циклу, вплоть до семеноводства. Есть даже пчелиные ульи, чтобы было опыление.

"Что радует меня, в стране начинают копировать опыт "Парохонского". С таких - предприимчивых, упорных, с умом использующих каждый клочок земли - надо брать пример", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы договорились вчера - мы возвращаемся к программе возрождения нашего Полесья", - сказал Президент. Эти его слова встретили аплодисментами.

Глава государства уточнил, что не требует ничего сверхъестественного, но "надо продолжить то великое дело, которое начали более десятка лет тому назад". "Я, может, слишком резко сказал, что Полесье может накормить страну, а все остальное мы можем продать за пределы Беларуси. Спрос на продовольствие будет только расти", - уверен белорусский лидер.

"Полесье - это красивейший край Беларуси. Не в обиду другим, как я говорю, это здесь родился истинный белорус. Со своими ментальностью, характером, целеустремленностью, какой-то хитринкой. Это настоящие трудяги. Мы должны возродить Полесье в течение следующей пятилетки. Это еще важно потому, чтобы показать пример нашим детям, внукам, молодежи, как надо работать. Как бы мы ни хвалили молодежь (она хорошая, добрая, прекрасная, лучше нас), но она другая. Надо им оставить тот путь, по которому они хотя бы вначале 10-20 лет должны идти, чтобы самим определиться, как двигаться дальше. Поэтому надо сейчас, нашему поколению, оставить то, что будет нужно нашим детям", - сказал Глава государства.

Он назвал землю главным ресурсом аграриев, упомянув и о теме мелиорации. На Брестчине свыше половины всех сельхозугодий получены благодаря мелиорации, а в "Парохонском" - 80%. Еще в советские времена для региона была разработана специальная программа. "Выдумывать не надо. Надо повторить то, что сделали в "Парохонском". Для начала первое распоряжение вчера вечером я уже отдал. Не буду называть то хозяйство, которое в будущем году повторит этот успех, - рассказал белорусский лидер. - Ответственный непосредственно перед Президентом за реализацию этой программы - Михаил Иванович Русый, родившийся на Полесье рядом с Житковичами и руководитель из "Парохонского", который будет смотреть за технологиями. Мы сконцентрируем денежные ресурсы на основных программах, не распыляя по стране, и будем реализовывать такие программы, как здесь на Полесье".

Глава государства заверил, что масштабная работа в сфере мелиорации будет продолжена: "Наша общая задача - сохранить отвоеванное у природы. Как только остановились, как только по-настоящему перестали работать, природа мгновенно все начала забирать обратно. Идет вот это философское сражение между человеком и природой. Человек борется для того, чтобы выжить и жить достойно. Но мы должны это делать аккуратно, не нарушая основные принципы и законы мироздания, с природой надо быть на "Вы". Мы это умеем делать, особенно на Полесье".

Он подчеркнул, что все это обязательно надо сделать для детей и внуков, чтобы они тоже трудились на родной земле. "И через 10, 20, 50 лет так же, как и мы сегодня, выходили бы на сцену "Дажынак". Гордились бы своей страной, вспоминая нас добрым словом", - отметил Александр Лукашенко.

На фестивале-ярмарке "Дажынкi-2024" Президент вручил награды наиболее отличившимся работникам предприятий АПК.

Глава государства поблагодарил всех руководителей, комбайнеров, агрономов, механизаторов, водителей за хлеб и героический труд. Он пожелал всем здоровья, мирного неба, счастья, семейного благополучия и больших успехов в нелегкой, но очень нужной работе. "Вы действительно сегодня герои нашего дня. Вы - герои. Все просто: время выбрало вас!" - сказал он.

Ордена Трудовой Славы удостоено открытое акционерное общество "Парохонское". Александр Лукашенко вручил награду директору предприятия Владимиру Хроленко и специалисту по идеологической работе Людмиле Малыщицкой.

Ордена Почета удостоен главный агроном ОАО "Агро-Кобринское" Иван Гусак и тракторист-машинист ОАО "Косово" Владимир Хоружий.

Медалью "За трудовые заслуги" награждены тракторист-машинист ОАО "Журавлиное" Александр Баран, водитель ОАО "Дворецкий" Владимир Киндрук, директор ОАО "Вознесенский" Надежда Кондратюк, оператор машинного доения УП "Молодово-Агро" Валентина Мокич, тракторист-машинист ОАО "Жеребковичи" Анатолий Петух.

Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь" присвоено председателю СПК "Доропеевичи" Василию Юхимуку.

Ряду работников сельхозорганизаций объявлена Благодарность Президента. В их числе председатель СПК "Федорский" Николай Агафонов, управляющий отделением "Зводы" ОАО "Остромечево" Федор Вабищевич, тракторист-машинист ОАО "Агро-Мотоль" Руслан Супрун, водитель автомобиля отделения "Рясна" ОАО "Беловежский" Степан Царук.

Благодарность Президента объявлена коллективу работников ОАО "Агро-Колядичи". К Благодарности прилагался также подарочный сертификат на трактор "Беларус 1221.3". Награду Александр Лукашенко вручил директору предприятия Сергею Субботе, а также главному инженеру Александру Кадуке.

После церемонии награждения Глава государства вновь обратился к участникам праздника.

"Вы не хуже, чем я, а многие лучше, чем я, чувствуете и понимаете, что лучше работать на родной мирной земле. Нам нужен мир. Нам больше ничего не надо. Все остальное мы сделаем, как всегда было, своими руками. Но нам надо выстоять, чтобы в очередной раз наша Беларусь не стала полем битвы сильных мира сего. На это мы будем нацелены. Этого вы хотите, еще больше этого хочу я", - заявил белорусский лидер.

"Живите дружно, мирно. Не обижайте ни украинцев, ни россиян, которые приезжают к нам с добром. Берегите этот мир. Межрелигиозный, межнациональный. Он нам дорого достался. Земли для всех хватит. Приезжие к нам не просят кусок хлеба. А если просят, то только в начале. Затем они работают и зарабатывают сами. Нам нужны на этой земле рабочие руки", - добавил Александр Лукашенко.

"Время очень непростое. Я обращаюсь к вам с одной очень большой просьбой, большой задачей, которую мы должны решить все вместе. Мы все труженики здесь, здесь не надо никого агитировать. Но давайте честно признаем: все такие в Беларуси? Нет. Тысячи и тысячи бездельничают. Конечно, я сделаю со своей стороны все для того, чтобы их привлечь к благородному труду, не только крестьянскому. Но вы должны мне в этом помочь. Мы ведь труженики. Белорусы всегда были тружениками. И негоже, когда миллионы людей работают, а где-то тысячи болтаются без дела. Нам надо решить эту проблему", - сказал Глава государства.

Он заверил, что государство будет и далее поддерживать людей труда. Так, программа жилищного строительства переориентируется на нужды производства. "Там, где будем создавать производственные мощности, в сельском хозяйстве, мы прежде всего будем строить дома, социальные объекты и жилье", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что надо всем белорусам дать место для жилья. "Мы это сделаем. С вашей помощью", - уверен Александр Лукашенко.

"В течение следующей пятилетки модернизируем и восстановим все дороги до агрогородков. Не будет ни одной плохой дороги, - заявил Глава государства. - Соберем деньги и все это сделаем. Мы начали уже эту программу".

Александр Лукашенко также пожелал труженикам здоровья для них и, особенно важно, детей, призвав держаться своих корней.

Он похвалил аграриев Брестской области за успехи по различным направлениям и поставил для региона еще более высокую задачу.

"Уверен, и вам, и новому руководителю области (Петр Пархомчик. - Прим.) не занимать знаний, опыта и амбиций. Регион должен в ближайшие годы устойчиво выйти на 2,5 млн т зерновых и зернобобовых. Я впервые в своей жизни промышленника направил в ваш, можно сказать, аграрно-промышленный край. Это один из лучших руководителей нашего БЕЛАЗа, который должен дать дыхание не только сельскому хозяйству, но прежде всего - промышленности, которая у нас немножко отстает на Брестчине. Программу он эту подготовил, в ближайшее время рассмотрим. Потому что без промышленности не будет и сельского хозяйства", - заявил белорусский лидер.

"Я очень верю и очень надеюсь на вас, всегда рад вашим успехам, готов и дальше идти вместе с вами к новым высотам и в экономике, и в социальной жизни", - заявил белорусский лидер.

Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик в своем выступлении доложил, что уборочная по всем культурам в регионе выходит на финиш.

"В Брестской области особо относятся к поручениям Президента нашей страны. И поставленная задача достичь результата в 2,5 млн т принимается к исполнению. Вы часто говорите, что время выбрало нас. Усилю данный вопрос: кто, кроме нас?" - сказал глава региона.

Петр Пархомчик поблагодарил Александра Лукашенко за тепло и заботу об аграриях. Он преподнес Главе государства в подарок каравай нового урожая.

По словам председателя облисполкома, в 2014 году Александр Лукашенко стал почетным полешуком. В связи с этим ему преподнесли еще один символичный подарок - две лошади полесской породы. "Это трудолюбивая порода - та, которая помогала людям выжить в разные тяжелые моменты. Две лошадки в ближайшее время поступят в ваше распоряжение", - сказал Петр Пархомчик.

В дополнение к лошадям Александру Лукашенко подарили книгу об этой породе.

"Спасибо большое! Не успел назначить губернатором - пересадил меня на лошадь, - пошутил Глава государства. - Он знает, что к животным у меня особое отношение. Но я думал корову подарят. Подарил лошадь. Тоже неплохо. Есть у меня лошади. Все лошади, которых мне подарили. И из-за рубежа, и прочие. Я их берегу. Поэтому эти две ваши лошадки (я знаю, что это за порода) найдут хорошее место в моем президентском хозяйстве".

Александр Лукашенко еще раз всех поблагодарил, особенно за более чем 2 млн т зерна. "Надо два с половиной и надо цветущее Полесье", - резюмировал Глава государства.

В завершение своего участия в празднике он оставил свой автограф на планшете, посвященном визиту в Микашевичи. Этот планшет станет частью региональной выставки.