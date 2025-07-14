Беларусь ратифицировала соглашение с Мьянмой о защите секретной информации

    Глава государства Александр Лукашенко подписал Закон "О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Республикой Союз Мьянма о взаимной защите секретной информации".

    Данное соглашение было подписано в Минске 7 марта 2025 года в рамках официального визита Председателя Государственного административного совета, Премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна в Беларусь.

    Соглашение заключено для взаимного обеспечения защиты секретной информации и в интересах укрепления дружеских отношений между странами. Это позволит создать правовую основу для защиты государственных секретов Беларуси при осуществлении двустороннего сотрудничества с Мьянмой в военной, военно-технической, научно-технической и других сферах.

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