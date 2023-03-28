Андрей Федин назначен заместителем Министра обороны по вооружению - начальником вооружения ВС

    Генерал-майор Андрей Федин назначен заместителем Министра обороны по вооружению - начальником вооружения Вооруженных Сил Беларуси. Одновременно на должность первого заместителя начальника вооружения ВС - начальника штаба вооружения, которую занимал Андрей Федин, назначен полковник Виталий Шестак. Соответствующие указы подписал 28 марта Глава государства Александр Лукашенко. 

    Генерал-майор Сергей Симоненко по решению Президента освобожден от должности заместителя Министра обороны по вооружению - начальника вооружения ВС и уволен с военной службы в отставку по болезни с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. 

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