Александр Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2023 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ, которым утвержден план подготовки проектов законодательных актов на 2023 год.

Основными критериями при формировании плана стали реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений, приоритетность их правовой регламентации. Особое внимание уделялось соблюдению требований системности, комплексности и стабильности правового регулирования.

В 2023 году планируется подготовить 30 проектов законов. В их числе как принципиально новые законы ("О потребительском кредите (микрозайме)", "Об аккредитации в Национальной системе аккредитации", "О независимой оценке и сертификации квалификаций", "Об обращении с генетическими ресурсами"), так и направленные на системную актуализацию действующих законов. Из запланированных к подготовке проектов законов 23 будут внесены в парламент Правительством.

Кроме того, планом предусматривается подготовка концепции Экологического кодекса.