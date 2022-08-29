Александр Лукашенко сменил руководство в 72-м объединенном учебном центре Вооруженных Сил
Генерал-майор Владислав Будик освобожден от должности начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил и назначен начальником главного организационно-мобилизационного управления - заместителем начальника Генерального штаба. Соответствующий Указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 августа.
Еще одним Указом Главы государства на должность начальника 72-го объединенного учебного центра назначен полковник Вадим Суров.