Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в военном блоке и оборонной отрасли

    Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в военном блоке и оборонной отрасли. Соответствующие указы Глава государства подписал 15 августа.

    Полковник Сергей Фролов назначен начальником Главного штаба - первым заместителем командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил.

    Генерал-майор Геннадий Козловский освобожден от должности начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил - начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. На его место назначен полковник Руслан Чехов.

    Александр Лукашенко также освободил генерал-майора Игоря Демиденко от должности первого заместителя Председателя Государственного военно-промышленного комитета. Игорь Демиденко откомандирован в Министерство обороны и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

    Читайте также

    Все события
    • 10
    • 10:04
    Рассмотрение кадровых вопросов
    • 31
    • 11:52
    Церемония чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава
    • 14
    • 2
    Рассмотрение кадровых вопросов