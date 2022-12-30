Александр Лукашенко подписал законы о деятельности Парламента

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал ряд законов, которыми корректируются с учетом норм обновленной Конституции акты, касающиеся деятельности Парламента.

В частности, приняты изменения в Закон "О Национальном собрании Республики Беларусь". Вместо двух парламентских сессий устанавливается одна - с сентября по июнь. При этом внеочередные сессии будут созываться не Главой государства, а председателями палат. Закреплены права Парламента заслушивать Генерального прокурора, председателей Комитета государственного контроля и Национального банка, принимать меры по развитию местного самоуправления.

Также предусмотрено, что членом Совета Республики пожизненно с его согласия является Президент Беларуси, прекративший исполнение своих полномочий. К числу функций Председателя Совета Республики дополнительно отнесены осуществление полномочий Президента в случае вакансии должности Главы государства.

Кроме того, исключен ряд полномочий Парламента, которые были переданы Всебелорусскому народному собранию, в том числе на избрание судей Конституционного Суда и членов Центральной избирательной комиссии, утверждение основных направлений внутренней и внешней политики, военной доктрины.

Александр Лукашенко также подписал Закон "Об изменении Закона Республики Беларусь "О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь". Документом в целях совершенствования деятельности парламентариев предусмотрено участие депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики в работе Всебелорусского народного собрания в качестве делегатов, возможность участия парламентариев в работе коллегий республиканских органов государственного управления, подчиненных Правительству (с правом совещательного голоса). В соответствии с обновленным Законом будут прекращены полномочия депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики в случае наличия у них иностранного гражданства, а также документов иностранных государств, дающих право на льготы и другие преимущества (ранее такие документы достаточно было сдать в кадровую службу).

Нормы Закона "О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь" приводятся в соответствие с законодательством о государственной службе, выборах и борьбе с коррупцией, Указом от 16 марта 2021 года № 107 "О биометрических документах", а также с правоприменительной практикой.