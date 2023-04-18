Александр Лукашенко подписал Указ о назначении и освобождении судей

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 апреля подписал Указ № 115 "О назначении и освобождении судей".

Юрий Кобец назначен заместителем Председателя Верховного Суда на второй пятилетний срок. Также кадровые изменения произошли в судах районного и областного уровней. Так, Председателем Могилевского областного суда назначена Светлана Буряко, до этого занимавшая должность зампредседателя этого суда.

Александр Лукашенко также подписал Указ № 116 "О присвоении квалификационных классов судьям".