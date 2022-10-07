Александр Лукашенко подписал Директиву о недопустимости роста цен

Президент Беларуси Александр Лукашенко по результатам совещания о ценовой ситуации в стране 6 октября подписал Директиву №10 "О недопустимости роста цен".

Документ принят в целях незамедлительного и жесткого реагирования на сложившуюся на потребительском рынке ситуацию. Для защиты интересов граждан и организаций Беларуси, недопущения дальнейшего роста цен, установления эффективной системы ценового контроля и обеспеченности внутреннего потребительского рынка товарами директивой вводится запрет на повышение цен и обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами.

Документом также предусматривается ответственность за ненадлежащее выполнение установленных в директиве требований.

Для выработки мер по регулированию цен создана рабочая группа во главе с Председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Рабочей группе поручено в десятидневный срок разработать и представить в Совет Министров предложения о мерах по совершенствованию ценового регулирования, обеспечить на постоянной основе мониторинг цен и состояния потребительского рынка, информировать контролирующие и правоохранительные органы о выявленных нарушениях для принятия мер реагирования.

Перед Правительством поставлена задача до 20 октября на основе предложений рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной.