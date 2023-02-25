Александр Лукашенко 28 февраля-2 марта совершит государственный визит в КНР

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля-2 марта совершит государственный визит в Китайскую Народную Республику.

Данный визит станет продолжением многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой. В сентябре 2022 года на двусторонней встрече на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества лидеры Беларуси и Китая приняли совместную декларацию о выводе отношений на новый уровень - всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

Анализ достигнутого и максимальная реализация на практике потенциала нового уровня в отношениях станут предметом рассмотрения глав государств. Президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.

Планируется, что в Пекине Александр Лукашенко также проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.