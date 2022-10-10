Президент Беларуси Александр Лукашенко 11-14 октября совершит зарубежные визиты.

Официальный визит в Таджикистан состоится 11-12 октября. В Душанбе Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые пройдут в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Стороны обсудят расширение сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере, реализацию текущих и перспективных проектов.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов.

Во второй день визита Глава белорусского государства также проведет в столице Таджикистана ряд встреч.

Одновременно с официальным визитом Президента в Душанбе пройдет Таджикско-Белорусский инвестиционный форум, организована экспозиция белорусских производителей Made in Belarus.

По окончании официального визита в Таджикистан Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Казахстан. В Астане 13-14 октября Глава государства примет участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и заседании Совета глав государств СНГ.