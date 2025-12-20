Александр Лукашенко в развитие решений ВНС произвел кадровые перестановки в судейском корпусе

Президент Беларуси Александр Лукашенко в развитие решений, принятых на заседании Всебелорусского народного собрания, подписал 20 декабря Указ № 445 "О назначении и освобождении судей".

Юрий Кобец, освобожденный ВНС от должности заместителя Председателя Верховного Суда, назначен Председателем Апелляционного экономического суда.

Предусмотрено также кадровое обновление в руководящем составе отдельных судов. Председателями экономических судов Гомельской и Гродненской областей назначены Александр Лисовский и Эдуард Король соответственно.

Кроме того, ряд судей освобожден от занимаемых должностей в связи с избранием их судьями Верховного Суда.