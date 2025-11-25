Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко 25 ноября провел заседание Президиума Всебелорусского народного собрания.

Мероприятие организовано в период активной подготовки ко второму заседанию VII Всебелорусского народного собрания, которое пройдет 18-19 декабря. На данном этапе необходимо принять решения, которые будут вынесены на рассмотрение собрания, а также обсудить ряд организационных вопросов, заметил Президент.

"Задача Президиума - подготовить содержательную часть предстоящего Всебелорусского народного собрания. Прежде всего необходимо сформировать повестку дня его заседания и определиться с докладчиками", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Во-первых, планируется обращение Президента с Посланием к белорусскому народу и Парламенту. В соответствии с обновленной Конституцией ежегодные послания заслушиваются только на площадке ВНС.

Во-вторых, собранию предстоит утвердить программу социально-экономического развития страны на следующую пятилетку. Ключевые ее положения обсуждались на недавнем совещании Главы государства с Правительством и рабочей группой из числа профильных специалистов. "Состоявшаяся дискуссия дала возможность выслушать альтернативные точки зрения. Разумные предложения учтены, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Как и ставилась задача, программа направлена на повышение благосостояния и качества жизни людей". По его поручению доработанная программа роздана делегатам ВНС, которые на местах должны активно подключиться к ее обсуждению.

В-третьих, Всебелорусскому народному собранию необходимо решить кадровые вопросы. Так, предстоит избрать нового члена Президиума ВНС вместо выбывшего. "У нас компактный Президиум, нежелательно, чтобы были вакансии", - заметил Глава государства.

Кроме того, на заседание Президиума вынесены кадровые предложения высших судов. Их представили Председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич и Председатель Верховного Суда Валентин Сукало. Решение по этим предложениям, в соответствии с процедурой, принимается открытым голосованием. "Если вы их согласуете, то делегатам предстоит принять соответствующие решения - отклонить или поддержать", - пояснил Глава государства.

Александр Лукашенко ориентировал участников мероприятия на то, чтобы четко определиться, какие вопросы подготовки к заседанию ВНС уже решены, а что требует дополнительного внимания со стороны Президента.

Глава государства обратил внимание на то, что нынешнее заседание Президиума ВНС, помимо своих практических задач по подготовке к предстоящему заседанию ВНС, имеет важное символическое значение. "Это сигнал нашему обществу, что впереди нас ожидает очень крупное мероприятие, от которого зависит жизнь наших людей. И исполнять то, что будет принято на ВНС, это задача всех. Это касается всех: всего общества и прежде всего органов власти", - заявил белорусский лидер.

Президент отметил, что ВНС работает не первый год, но впервые к нему настолько пристальное внимание и по сути, и по форме. Поэтому надо вырабатывать стиль работы ВНС и Президиума ВНС, который сохранится навсегда, ориентировал белорусский лидер. Возможно, на его выработку потребуются годы, но приступать надо уже сейчас.

"Самое опасное для нас (люди это подметили, особенно специалисты), если ВНС (не сегодня, конечно) потом с другим Президентом начнет конфликтовать. Это беда. Никакого конфликта быть не должно. Поэтому, выстраивая по сути работу ВНС и его Президиума, надо делать так, чтобы каждый занимался своим делом", - подчеркнул Александр Лукашенко.

И в продолжение разговора обратил внимание на то, в чем концептуально заключается суть полномочий одного и другого.

"Президент есть Президент. Это глава государства, его полномочия десятилетиями уже, грубо говоря, по-народному, устаканились, и не надо это разрушать. Это дает определенный эффект", - сказал белорусский лидер.

ВНС, по его словам, должно заниматься более крупными, глобальными вопросами. "Мы договорились, это уже железобетонно, что оно определяет направления работы государства на обозримую перспективу, стратегические задачи", - заявил Александр Лукашенко.

Это не значит, что в компетенцию ВНС не будут входить тактические вопросы. Делегаты, конечно, должны видеть происходящие в стране процессы, замечать, если есть недостатки, и на местах аккуратно указывать, рассказывать об этом местным органам власти. Но собрание не должно уподобляться неким органам, которые бегают по стране и контролируют какие-то процессы, предупредил Президент. Этого, по его словам, ни в коем случае нельзя допустить.

"У нас тут некоторые болеют этой проблемой - как устроить работу ВНС, делегатов… Предлагают контролировать все и вся. Этого допустить нельзя. У каждого свои обязанности и полномочия, - подчеркнул Глава государства. - Если мы будем нарушать определенный порядок, мы придем к печальным последствиям".

В качестве примера крупных вопросов, которые относятся к компетенции ВНС, Александр Лукашенко привел обсуждение и утверждение программы социально-экономического развития страны на пятилетку. "Все делегаты и члены Президиума должны видеть, как в стране выполняется эта программа, как реализуются основные положения этой программы", - отметил он.

Еще один пример - определение общего направления по обеспечению безопасности страны. Так, на ВНС утверждаются Концепция национальной безопасности и Военная доктрина Беларуси.

"ВНС - это орган, который будет заниматься перспективными, солидными вопросами, которые, кроме ВНС, никто не может решать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вот это мы должны четко видеть. Понимать и поднимать на ВНС эти вопросы, если что-то не так или настораживает делегатов. Иметь связь с делегатами ВНС, которые проинформируют членов Президиума о том, что происходит в этом вопросе".

Важно, по словам Президента, определить место Президиума ВНС не только в системе государственной власти в стране, но и в обществе в целом. А также принять выверенные решения по численности Аппарата ВНС. "Лишних людей здесь быть не должно. Все надо делать исходя из необходимости и из тех объемов работы, которая ложится на Аппарат, Президиум и ВНС. Я хочу, чтобы вы подходили не только творчески, но и по-хозяйски к этому вопросу", - ориентировал белорусский лидер.

Во время обсуждения на заседании Президиума ВНС повестки предстоящего Собрания Заместитель Председателя ВНС седьмого созыва Александр Косинец проинформировал, что проект программы социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы вынесен на обсуждение и каждый делегат имеет право внести замечания или предложения. Затем все это будет направлено в Секретариат ВНС. Предложения по доработке программы будут учтены до 5 декабря, а 8 декабря она будет представлена Председателю ВНС. Александр Косинец подчеркнул, что это должен быть реалистичный, конкретный, понятный каждому белорусу документ.

"Давайте договоримся, что действительно все делегаты должны быть вовлечены, какую бы должность они там ни занимали. Они великие ученые или они рабочие и крестьяне - они должны в меру своей возможности, образованности и так далее понимать, о чем идет речь. И если нужно, если они хотят, они готовы выступить - мы никому не должны запрещать выступать", - сказал Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Всебелорусское народное собрание формируется в том числе из членов Парламента, профсоюзов, общественных организаций. Он отметил, что таким делегатам также следовало бы выступить на ВНС, предварительно обсудив эту программу. "Не только Брестская, Могилевская, как обычно, области. Пришли, выступили - понятно, региональный принцип. Но мы же ВНС не по региональному принципу формировали. Поэтому надо подумать об этом, чтобы люди были готовы выступить и сказать", - добавил Глава государства.

Таким образом, считает Президент, на ВНС будет представлен новый взгляд с точки зрения центров формирования ВНС. "Люди должны выступать. Это же серьезный форум, это же останется в истории не только страны, но и каждого человека", - подчеркнул он.

По итогам мероприятия принято постановление Президиума ВНС, которым утверждена повестка второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. В первый день будет заслушано обращение Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту. Во второй день запланировано утверждение программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Ее представит Премьер-министр, который, в частности, также отчитается о выполнении программы предыдущей пятилетки.

В числе других вопросов повестки ВНС - избрание члена Президиума ВНС. Принять это решение предстоит путем тайного голосования. Кроме того, на заседании ВНС будут рассмотрены кадровые вопросы Конституционного и Верховного судов, а также вопросы, связанные с финансированием собрания.