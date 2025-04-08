Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в системе МВД

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора милиции Александра Астрейко начальником Академии Министерства внутренних дел. Соответствующий Указ Глава государства подписал 8 апреля.

Этим же Указом Александр Астрейко был освобожден от должности начальника управления внутренних дел Минского облисполкома.

На его место Президент назначил нынешнего начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома генерал-майора милиции Андрея Любимова. Соответственно, эту должность теперь займет полковник милиции Максим Суббота.