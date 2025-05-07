Александр Лукашенко помиловал 42 осужденных за преступления экстремистской направленности

    Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в преддверии празднования Дня Победы принято решение о помиловании 42 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности.

    Среди помилованных 18 женщин и 24 мужчины. Из них 13 имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 24 осужденных есть несовершеннолетние дети, двое - многодетные. Десять лиц старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста.

    Все они ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном.

    Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением.

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