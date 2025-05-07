Александр Лукашенко подписал Закон об амнистии в связи с 80-летием Великой Победы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне".

В преддверии праздника Великой Победы принятие данного Закона знаменует проявление гуманизма в белорусском обществе, стремящемся к ресоциализации виновных лиц.

В отношении большинства осужденных основными условиями для применения установленной законом амнистии являются полное возмещение вреда (ущерба), причиненного преступлением, а также положительная характеристика в период отбывания наказания.

Законом предусматривается освобождение от наказания и иных мер уголовной ответственности либо смягчение наказания за совершение не представляющих большой общественной опасности или менее тяжких преступлений ряду категорий осужденных.

Среди них - несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины с детьми до 18 лет, инвалиды I и II группы, лица, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС, а также получившие ранения или заболевания в период военной службы или службы в военизированных организациях, и другие.

Осужденным к ограничению или лишению свободы, не подпадающим под амнистию в полном объеме, срок наказания будет сокращен частично на 1 год.

Законом предусмотрен и ряд новаций. Так, перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, дополнен новой категорией лиц с определенными заболеваниями. Ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до 6 лет включительно, наказание заменяется более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Вместо полной амнистии устанавливается применение частичной в виде сокращения наказания на 1 год к лицам, осужденным за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека.

По предварительным расчетам амнистия затронет почти 8 тыс. осужденных.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.