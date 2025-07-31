Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном признании документов об ученых званиях в ЕАЭС

    Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения о взаимном признании документов об ученых званиях в странах Евразийского экономического союза. Соответствующий Указ № 293 Глава государства подписал 31 июля.

    Правительство уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

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