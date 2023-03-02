Завершился государственный визит Александра Лукашенко в Китайскую Народную Республику

Завершился государственный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай. Самолет Главы государства вылетел из Пекина.

Накануне состоялись официальные переговоры Главы белорусского государства с Председателем КНР и высшими должностными лицами Китая. Обсужден широкий комплекс вопросов дальнейшего развития сотрудничества, наполнение практическим содержанием нового уровня белорусско-китайских отношений.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и КНР в новую эпоху.

Беларусь и Китай в ходе госвизита заключили почти четыре десятка соглашений и контрактов на $3,5 млрд.

"Подписано 27 межправительственных, межведомственных и межрегиональных соглашений, порядка 8 коммерческих контрактов в различных областях - промышленной и сельскохозяйственной деятельности. И это еще не предел. Потому что работа продолжается. И мы рассчитываем, что этот пакет будет увеличен", - рассказал журналистам глава МИД Беларуси Сергей Алейник утром 2 марта в Пекине.

Документы касаются развития сотрудничества в самых разных сферах, включая инвестиции, сельское хозяйство, поставки продовольствия, здравоохранение, строительство, промышленность, научно-техническое сотрудничество, спорт, туризм и медиа.

Кроме того, большой блок подписанных документов в рамках госвизита Александра Лукашенко в Китай касается межрегионального сотрудничества, финансов, банковской сферы, информационного обеспечения торговли и сотрудничества по линии организации Красного Креста.

В последний день визита Александр Лукашенко провел встречи с руководством крупных китайских корпораций, на которых обсуждались вопросы инвестиций в различные сферы и сотрудничество в автомобилестроении.