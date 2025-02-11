Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко 11 февраля провел заседание Президиума Всебелорусского народного собрания.

"Начало этого года в нашей стране выдалось очень активным в общественно-политическом плане. Вслед за электоральной кампанией на апрель запланировано проведение очередного заседания Всебелорусского народного собрания. И сегодняшний Президиум даст старт подготовке к этому важнейшему государственному мероприятию", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что ВНС в его новом конституционном статусе будет проводиться во второй раз, а в общей сложности прошло семь собраний. По Конституции ВНС отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета Беларуси.

"О значительных полномочиях данного органа народовластия, обеспечивающего широкое вовлечение наших граждан в процессы развития страны, красноречиво говорят принимаемые им решения: планы социально-экономического развития на пятилетку, Концепция национальной безопасности, Военная доктрина и другие", - сказал Президент.

По словам Александра Лукашенко, в полной мере это относится и к тем вопросам, которые должны быть вынесены на предстоящее Всебелорусское народное собрание. Один из главных - выступление Президента с ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту. "Послание - это и отчет перед людьми, и определение задач на перспективу, и ответы на самые жизненные актуальные вопросы, - сказал он. - Страна вступила в пятилетку качества. Дан старт Году благоустройства. Завершается последний год пятилетки (2021-2025 годов. - Прим.). Это предопределяет сложность и комплексность стоящих перед нами задач".

Следующий вопрос связан с новыми конституционными контрольными полномочиями ВНС. Впервые делегаты заслушают доклад Премьер-министра о выполнении программ социально-экономического развития страны. "В своем выступлении глава правительства должен не только отчитаться о проделанной работе, но и обозначить контуры стратегии программы социально-экономического развития на предстоящую пятилетку", - отметил белорусский лидер.

Всебелорусскому народному собранию также впервые предстоит принять ряд кадровых решений.

По процедуре Президент вносит на согласование Президиума кандидатуры судей высших судов. "Список у вас имеется. Представят этих людей председатели Конституционного и Верховного судов. Если вы их поддерживаете, то вопрос об их избрании включим в повестку дня Собрания", - сказал Глава государства.

Еще одна тема - организационная структура и комиссии ВНС. Александр Лукашенко заметил, что этот вопрос пока оставался камнем преткновения. "Вы помните полемику на прошлом заседании Президиума. Мной поручалось Президиуму при участии Главы Администрации Президента дополнительно проработать данные вопросы. Надеюсь, мы их рассмотрим и примем решение", - напомнил он.

Глава государства в целом подчеркнул, что проблематика серьезная, а потому при принятии решений нельзя ошибиться. "Всебелорусское народное собрание должно занимать свою нишу в государстве и не вмешиваться в компетенцию других государственных органов. Нельзя породить новые совещания, переписку, формализм. И главное не должно быть сталкивания лбами одних органов власти с другими и всех вместе со Всебелорусским народным собранием. Мы, как первопроходцы, идем по целине, формируем структуру на годы вперед. И от этого решения во многом зависит продуктивность и авторитет самого Собрания, других органов государственного управления", - заявил белорусский лидер.

"Если мы хотим иметь эффективное государство, то начинать надо с оптимизации управленческих процессов, тотальной дебюрократизации и железной исполнительской дисциплины. В конечном счете от этого зависит доверие народа. Все, что мы обещали людям вместе с вами в предвыборную кампанию, мы обязательно должны реализовать. И мы это сделаем", - резюмировал Александр Лукашенко.

По итогам мероприятия стали известны примерные сроки подготовки Программы социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку 2026-2030 годов.

На очередном заседании ВНС в апреле текущего года Премьер-министр отчитается о проделанной работе и выполнении программ социально-экономического развития страны, а также обозначит контуры стратегии такой программы на следующую пятилетку. А саму эту программу принимать не планируется. Она будет разработана и по мере готовности представлена к рассмотрению и утверждению уже на третьем заседании. Когда именно оно состоится, будет решаться отдельно.

"Повестка сегодня утверждена на заседании Президиума. Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания будет проходить в апреле в течение двух дней. Первый день - это Послание Президента Беларуси, где будут очерчены все направления социально-экономического развития, международная политика, наше геополитическое положение, вопросы, связанные с решением имеющихся проблем, успехи, недостатки и, в конечном итоге, каким образом нам развивать государство в ближайшие годы, - пояснил журналистам по итогам заседания Президиума Заместитель Председателя ВНС Александр Косинец. - Во второй день будет заслушан доклад Премьер-министра в соответствии с Законом о ВНС о социально-экономическом развитии нашего государства за 2021-2024 годы".

Кроме того, на заседании Президиума ВНС принята организационная структура собрания. Общая численность из 1189 человек распределена на 10 делегаций: от законодательной, судебной, исполнительной власти и 7 делегаций от регионов. Средняя численность каждой порядка 70 человек. Самая массовая - от Минска, 192 человека. "Таким образом оформлена система организации управления: Президент, Председатель ВНС, его заместитель, Президиум, секретариат - это одна ступень иерархии. Другая ступень иерархии, возглавляемая (руководителями. - Прим.) делегаций, - руководители парламента, судебной власти, Премьер-министр, председатели облисполкомов. Таким образом, организационная структура оформлена и приступает к своей деятельности, - отметил зампредседателя ВНС. - Она обладает очень высокой оперативностью, достаточно высокой степенью контроля, эффективностью, дисциплиной". Он также проинформировал, что по итогам мероприятия Александром Лукашенко поставлена задача членам Президиума ВНС побывать в регионах и провести встречи с делегациями.