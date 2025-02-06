Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 февраля собрал совещание по вопросам совершенствования правового регулирования статуса председателя исполкома базового уровня.

"Сегодня мы должны окончательно обсудить все вопросы, касающиеся повышения роли районных и городских исполкомов, так называемого базового уровня, и их председателей", - отметил Александр Лукашенко, открывая совещание.

Глава государства напомнил, что на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания в ноябре 2024 года был рассмотрен соответствующий проект Указа. Тогда прозвучало много предложений, в том числе и о том, чтобы не издавать Указ Президента, а принять Закон.

"Законопроект подготовлен, представлен мне для внесения в Палату представителей. Давайте еще раз посмотрим, все ли насущные вопросы в нем отражены, устранены ли проблемы, которые сегодня мешают эффективному функционированию председателей рай-, горисполкомов, - сказал белорусский лидер. - При этом хочу предупредить всех, что здесь не надо держаться за какие-то полномочия и свой статус наверху, чтобы не отдать какие-то полномочия туда, вниз. Это абсолютно неприемлемо. Мы должны исходить из позиций интересов нашего государства".

"Надо понимать, что повышение статуса (а мы об этом говорим) председателей исполкомов базового уровня равно многократному усилению ответственности за развитие города и района", - сказал Александр Лукашенко.

Президент уже многократно заявлял о необходимости повысить уровень исполнительской дисциплины в стране. По словам Главы государства, он видит недоработки в этом плане, притом серьезные недоработки.

"И предупреждаю всех, что, если мы это не сделаем, нам будет очень сложно не только в этом году, но и в пятилетке, выполнить то, что мы перед собой намечаем. Поэтому уровень исполнительской дисциплины должен быть на соответствующей высоте. Но при этом, понимая, что без председателей гор-, райисполкомов мы не решим ни одной проблемы, требования к ним возрастут. Но если мы повышаем требования к ним, то надо давать и полномочия, чтобы они могли работать. Все очень просто и понятно. Вот в связи с чем появилось предложение о повышении роли председателей гор-, райисполкомов. Эти предложения должны расширять полномочия исполкомов базового уровня и их председателей для того, чтобы существенно прежде всего улучшить экономику, уровень жизни людей на соответствующей территории", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Я ставил вопрос, который был очень неоднозначно воспринят некоторыми категориями граждан, - об ответственности председателей исполкомов базового уровня за управление по всем направлениям, в том числе и частным сектором. А то у нас получается, что частник - это вообще не государство, это государство в государстве. А в то же время мы на частника очень рассчитываем, и их роль, особенно в производстве, также будет повышена. Ну так председатель райисполкома должен по основному своему функционалу управлять, требовать и нести ответственность одинаково как за частный, так и за государственный сектор. И это касается прежде всего кадров", - заявил Президент.

"Это жестокое мое требование. От этого никто не должен уходить, рассуждая и болтая языком о каком-то либерализме. У нас кое-кто еще не наелся этого либерализма", - заметил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что идет Год благоустройства и пятилетка качества. Основная нагрузка при реализации поставленных задач ложится на регионы и их руководителей.

"И что, председатель райисполкома будет ходить кланяться к руководителям частного сектора, чтобы они, к примеру, эти задачи решали? Решения исполнительного комитета и председателя исполкома должны быть окончательными и обсуждению не подлежать. В плане функционала, который ложится на них", - потребовал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что при обсуждении проекта документа следует окончательно определиться по его форме и содержанию, чтобы председатели были еще более мотивированы на результат и эффективно работали. Глава государства поинтересовался, какими кадровыми, экономическими и другими полномочиями предлагается наделить местную власть, чтобы дать возможность решать злободневные вопросы и играть более заметную роль в развитии своего региона, нужен ли для этого проект Закона или эффективнее будет все-таки работать президентский Указ.

"Главное - принципиально принять актуальные, востребованные решения. Роль этого основного звена, которое в работе сталкивается непосредственно с людьми, нам надо повышать. Может быть, и хватает полномочий. Тогда скажите. В каком ключе будем действовать, я сказал. Не надо бояться наделять председателей гор-, райисполкомов соответствующими функциями и полномочиями. Спрос с них будет серьезный, давление на них будет очень серьезное, но мы должны дать им рычаги", - резюмировал Президент.

По итогам повторного рассмотрения и обсуждения представленного на рассмотрение Александра Лукашенко законопроекта было решено все-таки остановиться на форме Указа. С учетом проведения мероприятий Года благоустройства это ускорит наделение председателей районов дополнительными полномочиями и позволит опробовать новации на практике. Затем, спустя примерно год, их планируется уже вместе с другими изменениями имплементировать в обновленный закон о местном управлении и самоуправлении, который Президент поручил изложить в новой редакции.

Что касается Указа относительно полномочий председателей исполкомов базового уровня, ожидается, что после доработки этот документ Александр Лукашенко может подписать уже к марту текущего года.