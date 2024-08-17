Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 августа принял участие в третьем саммите "Голос глобального Юга", который был организован Индией и состоялся в формате видеоконференции. Глава белорусского государства участвовал в форуме по приглашению Премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Целью форума было обсуждение приоритетов развития глобального Юга и решений, которые могут быть им предложены для специфических проблем развивающихся стран.

Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на третьем саммите "Голос Глобального Юга"

Уважаемый господин Моди!

Уважаемые друзья!

Благодарю за приглашение выступить на третьем саммите "Голос Глобального Юга", который превращается в один из крупнейших форумов по обсуждению вопросов современного мироустройства и будущего человечества.

Мы объединены общими целями и подходами к решению мировых проблем. Это построение многополярного мира, создание системы неделимой безопасности, обеспечение устойчивого развития, укрепление равноправного сотрудничества. И самое главное - повышение уровня жизни наших народов.

Эпоха западного господства уходит в прошлое. Центр глобального прогресса, экономической гравитации, да и принятия политических решений смещается на Юг и Восток. Это требует от нас активнее проявлять лидерство в международных делах. Голос Глобального Юга должен звучать в полную силу и соответствовать своему гигантскому потенциалу.

Оппоненты чувствуют такую возрастающую мощь и пытаются ей противодействовать.

Абсолютно прав Премьер-министр Индии, говоря, что "большинство глобальных проблем не были созданы Глобальным Югом, но на нас они влияют больше".

Беларусь это хорошо знает по своему собственному опыту. На протяжении ряда лет мы живем под незаконными, несправедливыми, варварскими санкциями, которые не только оказывают воздействие на нашу страну, но и губительно отражаются на ваших народах.

Так, ограничения в отношении экспорта белорусских минеральных удобрений обострили проблемы нехватки продовольствия и голода в беднейших странах.

Запад по-прежнему провоцирует конфликты, порождающие многомиллионные потоки беженцев, а потом цинично обвиняет Глобальный Юг и нас в миграционном кризисе. Однако истинная причина - в выкачивании ресурсов и навязывании развивающимся странам системы неэквивалентного обмена.

Сегодня многие регионы сотрясают войны и конфликты, в угоду транснациональным корпорациям небывалые темпы набирает гонка вооружений. Но без устойчивого мира и разрешения глобальных противоречий никакое развитие невозможно.

Именно поэтому Беларусь неоднократно выступала с мирными инициативами и брала на себя роль переговорной площадки по урегулированию конфликтов. Мы будем и впредь неуклонно продолжать данную работу.

Беларусь нацелена вносить вклад в укрепление Глобального Большинства, активно участвуя в объединяющих нас международных структурах: в Организации Объединенных Наций, Движении неприсоединения, Шанхайской организации сотрудничества, а также БРИКС, партнерами которой мы рассчитываем стать в ближайшей перспективе.

Дорогие друзья!

Более полувека назад рухнула мировая система колониализма, но это не привело к реальному освобождению стран так называемого третьего мира. Колониальных стран. Де-факто во многом сохраняется экономическая и технологическая зависимость от бывших метрополий.

Поэтому главный фронт нашей сегодняшней работы - экономика как основа любого суверенитета. И именно в экономической сфере нам есть что предложить странам Глобального Юга.

Мы давно и активно, еще со времен СССР, сотрудничаем с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. Постоянно оказываем гуманитарную помощь нуждающимся странам. Однако наши возможности гораздо шире.

Беларусь является одним из мировых лидеров в достижении Целей устойчивого развития. Несмотря на оказываемое давление извне, наша страна демонстрирует высокую степень стабильности и продолжает поступательно развиваться.

Как республика с хорошо развитыми промышленностью, сельским хозяйством, наукой, системой образования мы готовы предложить Глобальному Югу продовольствие, промышленную продукцию, технологии, в том числе цифровые, передовые практики в здравоохранении, включая телемедицину, услуги по подготовке кадров и в других сферах.

У нас уже есть опыт эффективного содействия прогрессу ряда стран Глобального Юга, их индустриализации, повышению качества и уровня жизни населения.

Как пример можно привести Республику Зимбабве, которая с нашей помощью успешно решает продовольственную безопасность, развивает систему оказания медицинской помощи и охраны материнства и детства.

Может быть, мы далеко от вас географически, но всегда готовы быть рядом в решении самых насущных задач.

Уверен, вместе мы способны дать достойный ответ любым вызовам современности.

Как сказал великий Махатма Ганди: "Если желаешь, чтобы мир изменился, - сам стань этим изменением". Убежден, что сообща мы можем изменить этот мир, а голос Глобального Большинства - это голос нашего общего будущего.

Благодарю вас за внимание.