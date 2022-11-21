Встреча с главой Удмуртской Республики Российской Федерации Александром Бречаловым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 ноября встретился с главой Удмуртской Республики Российской Федерации Александром Бречаловым.

По словам Главы государства, две страны способны на многое, если они объединят усилия. "В принципе, мы многое можем. Может быть, не так быстро (хотя время от нас требует увеличения скорости). Сошлюсь на переговоры с Президентом России. Главное, о чем мы говорим, что мы все можем, но нам надо немножко времени. Даже сегодня не деньги главное. Сегодня у России валюты - девать некуда. Импорт сократился. А вот времени у нас совершенно мало", - сказал Глава государства.

Для реализации двумя странами выделены совместные проекты по импортозамещению, которых будет более десятка на территории Беларуси и очень много в России.

Россия финансирует, кредитует эти проекты. Таким образом, стороны рассчитывают довольно быстрыми темпами продвинуться по ряду направлений, в том числе в сфере автомобилестроения, производства оборудования и техники.

"Смылись из России эти импортные компании, поэтому сегодня нам приходится весь комплекс, который есть в Беларуси, - автомобилестроительный, станкостроительный - задействовать на то, чтобы решить те острые проблемы, которые стоят перед Беларусью и Россией. Мы их решим. Этот год показал, что мы вполне способны решить проблемы, которые нам надо срочно решить", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В этой связи Президент обратил внимание на важность визита главы Удмуртии для дальнейшего развития белорусско-российских отношений. "Вы все-таки сердце России, - сказал он. - Люди, которые у вас живут, могут поспособствовать решению тех проблем, которые остро стоят перед нами".

Глава государства отметил, что перед встречей внимательно изучил историю взаимоотношений Беларуси и Удмуртии и с сожалением констатировал, что радоваться пока особо нечему. Хотя за последние годы и был небольшой прирост. "Потенциал хороший и в Удмуртии, и в Беларуси. Поэтому есть над чем работать. Экономика и торгово-экономические отношения - это основа, прежде всего. Поэтому будем строить свои планы таким образом, чтобы здесь добавлять", - заявил Президент. Все остальные направления, убежден он, подтянутся следом. "Наши отношения - дай бог, чтобы они были у других государств на таком уровне, как у нас с Россией, и в частности с конкретным российским регионом", - добавил белорусский лидер.

По его словам, Беларусь очень заинтересована в сотрудничестве с предприятиями Удмуртии. "Надеюсь, что те направления, которые нам нужно развивать, мы в процессе вашего визита найдем. Хотя, уверен, что уже такие планы выстроены. Вы знаете наши возможности в высоких технологиях, автомобилестроении, даже в оборонной промышленности, что очень важно на сегодняшний день", - сказал Александр Лукашенко.

Среди потенциально интересных для российского региона сфер Президент назвал, например, поставки экологичных видов общественного транспорта: "В этом направлении мы можем серьезно поработать". Всегда пользуются спросом и лифты белорусского производства. "Мы готовы в этом направлении работать. Должен вам сказать, что в этом году, когда наши так называемые партнеры ушли от нас, мы переориентировали свои возможности на рынок Российской Федерации, в том числе и по лифтам. Хотя это предприятие было сильно перегружено. Но Россия для нас в этом отношении является приоритетом. Президент Путин меня как раз просил об этом - чтобы мы обратили внимание на замещение импортных лифтов в России белорусскими. Я обещал, и мы свое это обещание выполняем", - подчеркнул Президент.

Что касается агропромышленного сектора, то он в Удмуртии и так развит на достаточно высоком уровне, считает Глава государства. "В агропромышленном комплексе нам ничего выдумывать не надо. Если вам что-то понравится - пожалуйста. Нет - значит, мы будем у вас учиться", - отметил Александр Лукашенко.

Он высказался за развитие гуманитарного сотрудничества, в том числе в сфере науки, культуры, здравоохранения: "Мы тут далеко не ушли друг от друга, но не было бы счастья, так несчастье помогло. Мы теперь поняли, что нам надо делать, в каком направлении двигаться, а самое главное - не забывать то, что было накоплено до нас, стоять все-таки на плечах тех гигантов, которые создали когда-то нашу общую страну. Мы многое заимствовали оттуда (со времен Советского Союза. - Прим.)". Еще в советские времена экономика Беларуси была ориентирована на производство, этот потенциал сохранился по настоящее время, и страна поставляет на экспорт значительную часть своей продукции. На основе предприятий того времени модернизированы производства, построены новые, самые современные. Например, получили развитие биотехнологии, атомная энергетика, сфера IT, космические технологии. "Они поднимают нацию на совершенно иной уровень развития", - констатировал Президент.

"Нам надо смотреть на наших людей, на нашу экономику. Экономика - основа всего. Будет экономика - нам не страшны никакие войны, - заявил белорусский лидер. - Будьте уверены, что мы тут надежные люди и никогда своих братьев не предавали, этим путем не ходили и ходить не собираемся. Будем вместе - быстрее решим наши проблемы".

Александр Лукашенко высказал уверенность в том, что Беларусь и Россия выдержат давление Запада: "Я уверен, и в России так же думают, что мы выстоим перед этим натиском со стороны так называемого коллективного Запада и прочих наших недругов не только в военном отношении, но и прежде всего в экономическом. Идет очень мощная война в средствах массовой информации".

В связи с этим Глава государства отметил, что внимательно наблюдает за обсуждением соответствующих вопросов в России. "Да и мы в Беларуси не меньше об этом говорим. С интересом наблюдаю, получаю дополнительную информацию. Особенно в последнее время вы заметили: "Ах, упало что-то на территорию Польши!" - отметил Президент.

Он обратил внимание, что никто не задается и не дает ответа на ряд вопросов. "Чего же эта бешеная ракета, пущенная украинскими военными (а стреляли на восток - ракеты российские сбивали в направлении востока), что ж она так развернулась и прошла в обратную сторону? Пусть профессионалы ответят на этот вопрос. Так же не бывает. Таких случайностей не бывает, - считает Президент. - Ну да, можно сказать, что, знаете, ракета за Львов уже полетела российская, чуть ли не в сторону Польши, поэтому С-300 развернулась и уже стреляла на запад. Встает вопрос: чего же вы стреляли, украинцы, в сторону натовского государства? Ну и главный вопрос, на что никто не отвечает, и американцы помалкивают: а в этот момент, когда пуск ракеты С-300 украинцы осуществляли, по чем они били, по каким объектам? В это время не было ракет в воздухе. Молчат. И американцы молчат, не говорят. Потому что понимают, что и мы контролируем эту территорию. И кое-что мы видим здесь".

"Надо на элементарные вопросы ответить. Почему именно во время саммита двадцатки вдруг атаковали натовское государство, как это было изначально представлено. Знаете, я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда. Но немножко не рассчитали - люди погибли. И полякам надо ответить собственному населению. Руководству Польши надо ответить перед поляками, как могло так случиться, почему били по территории Польши, кто договорился, почему ракета вдруг с востока на запад завернула и полетела, и почему в тот момент стреляли, когда в воздухе не было российских ракет. В этот момент не было ракет. Вот на эти вопросы надо ответить, и все станет ясно", - сказал белорусский лидер.

"Знаете, мерзавцы доходят до того, что святое подставляют", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В связи с этой ситуацией он в положительном ключе отметил реакцию Президента США Джо Байдена: "Молодцы. Джо Байден. Ему надо отдать должное, что он честно сказал: "Извините, не российская (ракета упала на территории Польши. - Прим.)".

"Поэтому сейчас против нас идет ожесточенная война, схватка. И вот этот пример показывает. Обожглись и быстренько пытаются, как ворюги, закрыть эту тему. Уже она на Западе почти и не обсуждается. Ну, значит, это только начало. И они сожалеют, поляки и украинцы, что это не российская ракета, которая летела. Им надо нас спровоцировать, надо эскалация. Поэтому нам надо смотреть на наших людей, на нашу экономику. Экономика - основа всего. Будет экономика - нам не страшны никакие войны. Думаю, если бог есть на свете, он скоро все это высветит", - заявил Президент Беларуси.