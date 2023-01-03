Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 января заслушал доклад о состоянии дел в строительной отрасли и спросил, как реализуется задача по упрощению процесса строительства для разных категорий объектов.

Начиная разговор о проблемных вопросах, связанных со строительной отраслью, Глава государства подчеркнул: "Просто говорильня здесь никому не нужна. Меня интересует первый вопрос (мы с вами об этом договаривались) - упрощение процесса строительства. Так, как сделали по частному строительству".

По отношению к возведению частного жилья требования были значительно упрощены, напомнил Президент, и это было положительно воспринято многими людьми. "Участок есть у человека - строй. Ты строишь для себя, несешь за это ответственность, и, как видим, люди сами пошли и в МЧС, и в какой-то надзор, и к вам для того, чтобы вы подсказали, как лучше. Так должно быть. Человек должен определяться, как ему строить дом, - сказал Александр Лукашенко. - Те, кто строит, - это 100% думающие люди. Они определятся, как строить. Надо - попросят нас, чтобы мы им подсказали и помогли".

"Остальное жилье, строительные объекты - мы договаривались, что в течение года (вы мне говорили к этому году) вы все уладите и никто не будет обижаться ни из руководителей предприятий, которые строят новые цеха, ни частные лица, ни госслужащие, ни те, кто себе жилье будет строить или покупать в многоэтажках квартиру, - они обижаться на нас не будут за излишние, ненужные требования, - заявил Президент. - Что мы отрегулируем эти нормы, правила и требования. Мне хотелось бы услышать сегодня: вы это сделали или не сделали".

Еще одной темой, которая обсуждалась у Главы государства, стали итоги работы строительной отрасли в 2022 году. "Они нас в строительной отрасли, прямо скажем, не радуют", - сказал Александр Лукашенко.

"Вы опять начинаете долгострои порождать в стране, - сказал Глава государства, обращаясь к ответственным лицам. - У вас незавершенные строительством объекты появляются. И даже жилые объекты. По-моему, аж 22 жилых дома, 19 в Минске. Это безобразие. Мы людям пообещали, что введем вовремя объект, жилые дома, а мы их не вводим. Есть и другие объекты недостроенные. За это спрос будет серьезный".

На данный момент ситуация с долгостроями по стране оставляет желать лучшего. "Не наведен порядок с долгостроями, - подчеркнул Президент. - Если это не так, вы мне скажите".

При этом Александр Лукашенко предостерег от повторения ситуации, сложившейся некоторое время назад, когда пришлось принимать жесткие решения, чтобы ситуация с долгостроями сдвинулась с места.

В качестве еще одной важной темы Президент обозначил перспективы развития строительной отрасли, особенно с учетом планов по первоочередному обеспечению жильем военнослужащих, многодетных семей и других категорий.

Как доложил Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, работа министерства в 2022 году была направлена на обеспечение устойчивого функционирования строительного комплекса страны, безусловного выполнения задач в жилищном строительстве, диверсификации рынков сбыта строительной продукции, а также продолжалась работа над совершенствованием нормативно-правовой базы в строительстве.

"Ввод жилья в эксплуатацию в 2022 году ожидается в объеме 4,2 млн кв.м, что соответствует целевому показателю государственной программы на 2022 год, - отчитался глава Минстройархитектуры. - Практически половина построенного жилья - индивидуальное. Если конкретнее, 45%. Жилья с господдержкой в 2022 году введено на 100 тыс. кв.м больше, чем было запланировано, - 1,3 млн кв.м. Также перевыполнены планы по строительству арендного жилья - на 60% и по строительству электродомов - на 35%".