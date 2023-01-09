Встреча с Государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января встретился с Государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

"Хорошо, что у нас этот год начинается с данного мероприятия. Откровенно говоря, нам надо актуализировать повестку дня Союзного государства и начать с того, чтобы подвести итоги пройденного пути, наметить планы на будущее. Для этого надо высшие органы нашего Союзного государства в очном формате уже собрать и провести соответствующее заседание. Я думаю, что можно было бы выбрать алгоритм того, что Совмин проведет свое заседание, и по итогам определим время заседания Высшего государственного совета, который пройдет на уровне высших должностных лиц нашего Союзного государства", - сказал Александр Лукашенко.

При этом главными вопросами в двусторонней повестке должна быть реализация отраслевых программ, подчеркнул Глава государства. "Экономические, научные, гуманитарные и прочие программы, которые мы финансируем. Сокращать ни в коем случае нельзя. Надо только увеличивать финансирование, положив в основу наиболее актуальные принципы и направления нашей работы в экономике: импортозамещение и так далее. То, что нужно сейчас нашим государствам, - и Беларуси, и России в том числе", - отметил Президент.

"Когда-то мы обсуждали вопрос создания совместного медиахолдинга. Я понимаю, пресс-секретари Беларуси и России от этой работы почему-то отошли, оставив ее на рассмотрение то ли Вам в одиночку (хотя в одиночку такие вопросы не делаются). Я еще раз напоминаю: наше общее решение, президентов России и Беларуси, - создать хороший, добротный, мощный, обязательно современный. В противном случае будем тратить деньги, а толку не будет. Я не сторонник пристегивать к чему-то, передавать кому-то. Нам надо самостоятельный, соответствующий духу времени холдинг", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что того требует само время. "К кому мы тут сегодня пристегнемся? К кому Беларусь и Россия могут пристегнуться? Наша судьба - идти вдвоем и чтобы к нам кто-то пристегивался. Поэтому я думаю, что этот медиахолдинг в этом году, желательно в первой половине года, должен заработать", - поставил задачу Глава государства.

Он подчеркнул, что администрации президентов Беларуси и России должны проработать этот вопрос совместно с Постоянным комитетом Союзного государства. "Знаем ваши некоторые такие предложения. Они в Беларуси абсолютно нормально воспринимаются. Единственное, Сергей Федорович, комплекс этот, медиахолдинг, должен быть самостоятельным, независимым, если мы хотим создать что-то серьезное и выполнить до конца 28 программ, которые мы определили в свое время. Это движение должно быть продолжено", - обратился Александр Лукашенко к присутствующему на встрече Министру иностранных дел Сергею Алейнику.

Дмитрий Мезенцев пришел на встречу с Главой государства еще с несколькими предложениями. Президент коснулся некоторых из них. "Мне абсолютно приемлемо и нравится предложение по дебюрократизации деятельности и Постоянного комитета (прежде всего вы же чиновники), и чтобы от вас, от Посткома, шли основные посылы и импульсы к тому, чтобы вообще дебюрократизировать систему, связанную с работой органов Союзного государства", - сказал белорусский лидер.

"И ряд других, рабочих, может быть, вопросов, которые вы хотели бы обсудить. Давайте их обсудим - оперативно, кратко, - добавил Президент. - Я думаю, что мы еще встретимся до заседания ВГС после союзного Совмина. Найдите время, чтобы мы сели и выработали повестку дня Высшего Госсовета. Переговорите с Администрацией Президента Путина по графикам. Мы здесь определимся. Если нужно, я переговорю с Президентом Путиным, и мы определим повестку дня окончательно для внесения на заседание Высшего Государственного совета. И определим тогда уже время, согласуем".