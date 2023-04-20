Встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым

Результаты сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга впечатляют. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 апреля на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Глава государства отметил, что искренне рад вновь приветствовать членов делегации из Санкт-Петербурга как добрых и близких соседей: "Вы знаете мое личное особое отношение к городу - труженику, герою. Я часто сравниваю Ленинград с Беларусью. Потому что в истории вообще не было таких, которые бы от войны потерпели, как Беларусь и Ленинград. Мы с большой теплотой (Беларусь - особенно) относимся к ленинградцам, которые после войны приехали сюда и сделали очень многое для возрождения Беларуси, особенно в науке и образовании".

Пользуясь случаем, Президент выразил благодарность делегации из Санкт-Петербурга и Ленинградской области за приезд в Беларусь в марте на открытие музея, приуроченное к 80-й годовщине трагических событий в Хатыни.

В этой связи Глава государства подчеркнул важность общих усилий по сохранению исторической правды: "Мы видим, что сегодня нацисты, фашисты и прочая дрянь, деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать наш общий вклад в Великую Победу и оправдать свои преступные действия и того времени, и сегодняшние. Через конфликт в Украине втягивают нас в третью мировую войну. Я убежден: ни тогда у них не получилось, и сейчас не получится тем более".

"Нам предстоит большая работа по укреплению нашего союза Беларуси и России, который сегодня является оплотом свободы и правды на пространстве СНГ и за его пределами. Конечно же, огромный вклад в укрепление наших союзнических отношений вносят регионы Российской Федерации. Часто говорю: не было бы наших связей с регионами России в свое время, не было бы и нынешних отношений", - обратил внимание белорусский лидер.

По словам Главы государства, результаты сотрудничества сторон в 2022 году впечатляют. Товарооборот увеличился почти на полмиллиарда долларов и достиг рекордных $2,2 млрд. "Не каждые из государств в мире могут похвастаться таким товарооборотом, как у нас", - заметил Президент. В этом году тенденция к росту сохраняется. Уже в январе - феврале зафиксирован прирост в 1,4 раза, а в экспорте белорусской продукции - в 1,7 раза. "Этим прежде всего обусловлено наше очень тесное и заинтересованное отношение к Санкт-Петербургу. Знаю, что и у вас большой интерес к Беларуси. Будьте уверены: мы готовы отдать последнее, но реализовать то, о чем договорились", - сказал Александр Лукашенко.

При этом Президент положительно оценил подход руководства Санкт-Петербурга к решению поставленных задач: если уж там берутся за какой-то вопрос, то решают его масштабно, качественно и, самое главное, в срок. "Я вас хочу заверить, что такое же отношение будет и со стороны Беларуси к Питеру", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он поблагодарил руководство Санкт-Петербурга за возможность участия белорусских предприятий в масштабной транспортной реформе пассажирского парка города. "Поверьте, мы будем делать все, чтобы наши родные люди в Питере получили самый современный и качественный продукт из Беларуси", - заверил Глава государства. По его данным, в 2022 году более тысячи автобусов МАЗ вышли на городские маршруты Северной столицы, продолжаются поставки троллейбусов "Белкоммунмаша". У Санкт-Петербурга есть планы по закупкам автобусов самой большой вместимости. "Это правильно, мы тоже этим путем идем. Думаю, что мы вам в этом плане будем интересны", - предположил Президент.

"Мы приветствуем планы Санкт-Петербурга по использованию электробусов. В Минске наработан серьезный опыт эксплуатации этой новинки. Готовы поделиться, если у вас будет такая заинтересованность нашим опытом", - продолжил Александр Лукашенко.

Хорошо себя зарекомендовала за время эксплуатации прошлой зимой на улицах Питера белорусская коммунальная техника. В этой связи Президент Беларуси вспомнил случай, когда Президент России решил показать лидерам зарубежных стран свой родной город. "Никто этого не ожидал, - рассказал Александр Лукашенко. - Я вообще был поражен чистоте и порядку в Питере, по крайней мере, там, где я побывал. Я думал, что Минск самый чистый город. Я приехал сюда, и в Минске у нас был предметный разговор с мэром. Говорю: надо ехать в Питер учиться, как убирать. Хотя мои слова почему-то были подвергнуты критике некоторыми средствами массовой информации у вас. Меня это удивило. Но я то, что увидел, о том и сказал".

Продолжая разговор о возможных сферах сотрудничества, Глава государства упомянул о реализации в Санкт-Петербурге программы обновления лифтового оборудования. Александр Лукашенко заверил, что отечественный "Могилевлифтмаш" удовлетворит запросы Питера, даже несмотря на большую загрузку и число заявок от других покупателей лифтового оборудования.

"В двустороннем диалоге непременно присутствует тема продовольственной безопасности. В структуре белорусского экспорта в Питере поставки продуктов питания стабильно занимают первое место, достигая 40 и более процентов. Мы этим, Александр Дмитриевич, очень дорожим, - подчеркнул Президент. - Я часто говорю Президенту России: вот с Питером у нас получается все, с Москвой - увы, не очень (но это и мы сами виноваты). Мы хотели бы работать в двух столицах России. Но с Питером у нас в этом плане очень теплые, добрые отношения, и они видны на практике".

Особый акцент Глава государства сделал на качестве белорусского продовольствия, которое обеспечено в том числе благодаря сохраненным еще с советских времен ГОСТам. "Сегодня мы получаем от этого приличный эффект. За прошлый год только по продуктам питания, продовольствием мы наторговали больше $8 млрд. Ни одна отрасль столько не принесла нам дохода, сколько эта. И это связано с качеством. В России наши продукты питания зарекомендовали себя", - сказал он.

Речь шла также о возможностях увеличения туристических обменов. "Может быть, следует начать с организации максимально удобного транспортного сообщения. В дальнейшем создадим совместные туристические продукты и объединим посещение Северной столицы и Беларуси", - предложил Александр Лукашенко.

"В общем, по всем направлениям - гуманитарному, в промышленности, сельском хозяйстве - есть над чем работать", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко высказался по поводу строительства портов для белорусских грузов в Бронке и Мурманске: "Мы очень много сейчас работ проводим, вы знаете, по формированию логистики через ваш город. Мы строим инфраструктуру логистическую, занялись строительством портов у вас и в Мурманске. Но в Бронке уже работает порт. Мы его намерены расширять, здесь вопросов у нас нет".

"Очень серьезно будем развивать сотрудничество с Санкт-Петербургом", - добавил белорусский лидер.

В Санкт-Петербурге реализуется проект по развитию контейнерных перевозок через порт Бронка. Планируется перенаправить через порты города около 7 млн т белорусских грузов. Общая емкость Бронки в перспективе более 20 млн т грузов в год (сейчас почти 10 млн т). Также готовятся проекты по модернизации ведущих в порт железных дорог.

Александр Беглов на встрече с Президентом в свою очередь поделился впечатлениями от пребывания в Минске.

"Самое важное - я посмотрел, по улицам чуть-чуть прошелся - это люди. Вы знаете, идут люди, улыбаются. Это город улыбчивых людей. Опрятные, чистые и улыбчивые. Вот это меня так порадовало! Хотя очень много трудностей, сложностей, и республике приходится их непросто преодолевать. Но люди улыбаются. Вот это хорошо. Первая примета - это улыбчивость людей. И сразу поднимается настроение. Ну и хорошо транспорт ходит - по расписанию. Люди смотрят электронное табло. Это тоже радует. Поэтому хотел бы поздравить всех минчан за такую хорошую организацию работы и чистоту", - сказал Александр Беглов.

Он также отметил традиционное качество белорусских продуктов питания и чистоту в городе.

Что касается сотрудничества с Беларусью, Александр Беглов отметил, что в Минск из российской северной столицы приехала большая делегация, так как в Минске проходят Дни Санкт-Петербурга. "Мы приехали не с пустыми руками. Привезли сюда наш лучший балет. Думаю, порадуем мы жителей и гостей Минска", - сказал губернатор.

Он сообщил, что те задачи и поручения, которые ставились совместно президентами Беларуси и России, полностью выполнены. "Хочу подтвердить Ваши слова, что у нас практически нет ни одного пункта, где у нас бы не нашлось каких-то решений. Были сложности, трудности, связанные с мировой турбуленцией. Тем не менее хотел бы отметить, что наши белорусские товарищи выполнили все свои обязательства", - подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга.