Встреча с губернатором Челябинской области России Алексеем Текслером

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 ноября встретился с губернатором Челябинской области России Алексеем Текслером.

"Сегодня у нас уникальная возможность подвести итоги пройденного - все, что мы сделали. И, естественно, на предстоящий прежде всего очень непростой год наметить, как мы будем строить наши отношения. Зная Челябинск, Челябинскую область, тем не менее удивился той мощи, которой вы обладаете. Мы примерно на полмиллиарда долларов в том году наторговали с областью. Думаю, в этом году должно быть больше. Чего греха таить, кто-то ушел, мы заняли определенные ниши в Российской Федерации", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Челябинская область имеет огромный удельный вес в российской экономике. Это, соответственно, будет накладывать серьезный отпечаток и на развитие отношений с Беларусью, подчеркнул он. "Поэтому для нас весьма важно выстроить с вами долгосрочные и эффективные отношения. Ваш регион - это подтверждение эффективности принятой нами стратегии союзного строительства", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко считает, что, несмотря на существенный прирост в двусторонней торговле, Беларуси и Челябинской области есть над чем работать. Тем более челябинский экспорт прирастает быстрее белорусского. "Но это и наша проблема. Нам надо более активно работать. Мы не собираемся менять направление торговли с вами по стали. Нам это нужно, мы выстроили эти отношения. Будем стараться их поддерживать", - заверил Президент.

"Как меня информируют, в вашей области очень успешно проводятся реформы, которые требуют, естественно, технического переоснащения. Вы знаете, что наша Беларусь - это не только машиностроительная страна, широко развито и станкостроение. Тут мы можем вместе с вами поработать. Что-то мы можем вам поставить уже из того, что мы умеем делать. Предлагаем весь спектр продукции, выпускаемой в Беларуси, - от продовольственных товаров до самой современной техники и оборудования", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что в проведении реформ Челябинская область идет фактически по пути Беларуси. И от этого есть эффект. "Здесь нам надо скоординироваться, сбалансировать так наши отношения, чтобы мы могли подставить плечо друг другу в любой момент", - считает Президент.

Промышленные белорусские бренды хорошо известны в Челябинской области. "Мы свою деятельность на огромном рынке России будем расширять, - подчеркнул Глава государства. - Сегодня на первый план вышла тема импортозамещения. Мы об этом говорим. Это хорошо понимают и на самом высоком уровне - и у вас, и у нас. Задача трудная, но от результатов ее решения будет во многом зависеть будущее наших стран. Но мы уже сегодня видим, интенсивно работая по импортозамещению, что мы решим эту проблему. Не может такого быть, чтобы мы не могли решить. Мы обязательно справимся с решением этой задачи, и предпосылок у нас достаточно", - убежден белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что все чаще белорусские компании полностью переходят на российские и отечественные сырье и комплектующие.

"Как мне докладывают, что только экспорт двигателей Минского моторного завода в Челябинскую область за 9 месяцев в этом году вырос в 4,5 раза, - констатировал Глава государства. - Мы всегда рады вашим специалистам, делегации. Вас сегодня ждут и в нашем Правительстве. Вы, будучи здесь, можете ознакомиться с новациями нашего машиностроения, обсудить условия поставок грузовой, дорожной, другой техники, оборудования. Наши возможности ничем не ограничены".

По его словам, Беларусь готова поделиться с Челябинской областью накопленным опытом в АПК, строительстве, науке, медицине, гуманитарной сфере. "Убежден, что в результате вашего визита в Беларусь мы найдем дополнительные резервы развития двусторонних отношений. Хочу заверить: все, о чем мы договоримся, будет железно исполняться", - заявил Глава государства.