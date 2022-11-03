Встреча с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 ноября встретился с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым.

Глава государства напомнил, что предыдущий визит губернатора в Беларусь был в 2017 году и тогда была намечена дорожная карта сотрудничества для выхода на более высокий уровень торговли. Президент отметил, что хотел бы услышать оценку Василия Голубева по поводу того, как выполняются достигнутые договоренности.

По словам Президента, за прошедшие с того визита 5 лет ситуация сильно изменилась, поэтому есть смысл с учетом сложившихся реалий по-новому взглянуть на перспективы двустороннего взаимодействия. "Изменения, которые произошли за 5 лет, коснулись только внешних факторов, но никак не отношений между нашими братскими народами. Хочу вас еще раз заверить: в Беларуси вам всегда рады и готовы помочь всем тем, на что мы способны. Главные инструменты поддержки друг друга - импортозамещение и производственная кооперация. Сейчас это важно как никогда", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что данные темы всегда находятся в поле зрения лидеров Беларуси и России и обсуждаются на встречах с Владимиром Путиным.

"Хочу подчеркнуть: вам там непросто в связи с конфликтом в Украине. Вы находитесь на передовой, мы это чувствуем, мы это точно хорошо знаем. Поэтому я желаю вам мужества и стойкости в преодолении тех проблем, которые дополнительно на вашу голову на ваши плечи упали", - добавил Александр Лукашенко.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, Президент обратил внимание, что за 8 месяцев этого года товарооборот Беларуси и Ростовской области достиг $420 млн, что на 30% выше показателей за аналогичный период 2021-го. "В прошлом году превысили планку в полмиллиарда долларов, которую наметили в 2017 году, - напомнил Глава государства. - Конечно, это неплохой показатель, но есть над чем работать и есть к чему стремиться".

Сегодня, как ни странно, большим подспорьем в нашей работе стала не взаимодополняемость, о которой постоянно говорилось и которая по-прежнему актуальна, а как раз таки схожесть подходов к развитию народного хозяйства в Беларуси и на Дону.

"Когда после февраля этого года "Ростсельмаш" ощутил на себе всю тяжесть западных санкций, наши гомельские производители сельскохозяйственной техники подставили плечо, поддержав ваше производство необходимыми узлами и комплектующими, - привел пример Глава государства. - Когда мне об этом доложили (мы все-таки были конкурентами), я однозначно высказался за то, чтобы "Гомсельмаш" во всем, на что он способен, оказал поддержку "Ростсельмашу". Что нам делить? У нас огромный рынок. Дай бог, чтобы два предприятия выполнили заказы потребителей. Спрос большой на сельскохозяйственную технику, комбайны в том числе. Поэтому хватит работы всем".

Президент убежден, что стороны имеют и более серьезные перспективы по развитию кооперации: "Рынок увеличивается, работы хватит всем и надо работать вместе".

По его мнению, ранее была сделана правильная ставка на интенсификацию сельского хозяйства, не исключая при этом важные отрасли промышленности. "В результате нам удалось сохранить и развить целый ряд уникальных компетенций, которые сегодня помогут обеспечить рабочие места и продовольственную безопасность двух государств", - сказал Александр Лукашенко.

Представляя возможности Беларуси, Глава государства отметил резервы для углубления взаимодействия в сфере АПК: "Белорусская сторона готова поделиться любым накопленным опытом. А он у нас есть. Если бы мы имели такие возможности в сельском хозяйстве, как в Ростовской области, мы вообще бы в шоколаде были. Но господь нам не дал таких возможностей. Тем не менее, приспосабливаясь к той ситуации, которая у нас складывается, климат меняется, я не исключаю, что скоро мы придем к такой схеме возделывания сельскохозяйственной продукции, как у вас в Ростовской области. И нам ваш опыт сегодня очень нужен и полезен. Словом, мы готовы делиться с вами в сфере АПК всем тем, что мы умеем делать - от подготовки кадров до сельскохозяйственной техники". Речь может идти также о трансфере технологий в растениеводстве и животноводстве.

Президент также заявил о готовности обеспечивать Ростовскую область электрическим пассажирским транспортом и самой современной автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техникой МАЗ, МТЗ, "АМКОДОР" и других предприятий.

Александр Лукашенко обратил внимание, что приобретая белорусскую технику, российские партнеры могут быть уверены в ее своевременном сервисном обслуживании и поставках запчастей. "Мы никогда не бросим, как это сделали западные наши партнеры. Как старший брат говорит: "Наши западные партнеры бросили и ушли", - уточнил белорусский лидер.

Он заявил также о готовности реализовывать совместные инвестиционные и инновационные проекты, в том числе с участием регионального бизнеса. Это в первую очередь касается расширения взаимодействия в сфере жилищного и социального строительства.

"Новые возможности для роста могут дать совместные дорожно-строительные проекты, - продолжил Президент. - Есть заинтересованность в реализации ваших региональных программ, таких как "Чистая вода". Конечно, нельзя забывать и гуманитарную отрасль - совместные проекты образовательных учреждений, культурные обмены, работу в информационной сфере".

"Я многие направления перечислил. И если нарастить взаимодействие только в перечисленных направлениях, а их на самом деле в разы больше, мы уже выйдем на совершенно новый уровень сотрудничества. Я думаю, Василий Юрьевич, все в наших руках. Как договоримся, так и будет. Мы готовы к открытому и предметному диалогу", - резюмировал Глава государства.