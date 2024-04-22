Встреча с губернатором Архангельской области России Александром Цыбульским

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 апреля встретился с губернатором Архангельской области России Александром Цыбульским.

Интересно, что первый рабочий визит Александра Цыбульского в качестве главы Архангельской области в Беларусь был осуществлен первым прямым авиарейсом. Глава государства отметил знаковость этого события.

"Хорошее начало. И для бизнесменов, и для людей особенно из отдаленных уголков России. Приехать в Беларусь и не только познакомиться с Беларусью, но и получить соответствующие санаторно-курортные процедуры. У нас россиян очень много бывает, и мы боремся за первое-второе место среди российских граждан по посещаемости зарубежных стран. Нам есть что предложить друг другу и в сфере туризма", - сказал Президент.

Архангельская область - давний и надежный партнер Беларуси. Однако стороны, как отметил Глава государства, пока не достигали заоблачных цифр в товарообороте. "Но, я полагаю, у нас все впереди. С 2020 года идет планомерное увеличение объемов взаимной торговли", - убежден Александр Лукашенко.

Пять лет назад стороны говорили о достижении максимального на тот момент обмена товарами в размере примерно $46 млн. Но уже в 2023 году был установлен новый рекордный результат - почти $85 млн.

В начале этого года положительная динамика сохраняется. Товарооборот увеличился в 2,7 раза - до $27,5 млн. При этом опережающими темпами вырос импорт из Архангельской области - в 4,6 раза, практически до $22 млн. Белорусский экспорт растет более скромными темпами - всего на 7,7%. "Но мы настроены решительно и, думаю, что подтянемся в ближайшее время", - заявил Глава государства.

"Что касается нашей страны, сегодня удивительным образом дает результат именно то, что не так давно было главным предметом западной критики. Ценой больших усилий в Беларуси сохранили все ключевые отрасли экономики, определяющие отечественную специализацию", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Производственную базу в Беларуси развивают на собственной платформе, постоянно модернизируется сельское хозяйство. Но главное, подчеркнул Президент, - есть кадры, научный потенциал в приоритетных секторах.

Белорусская сторона достаточно глубоко проанализировала совместные возможности. Флагманским направлением традиционно является машиностроение и поставки белорусской техники.

Например, самосвалы БЕЛАЗ прекрасно себя зарекомендовали в том числе в условиях Крайнего Севера. Сегодня активно ведутся переговоры по поставке партии карьерных самосвалов для Первой горнорудной компании.

Следующий блок - пассажирский транспорт. "Мы благодарны вам за выбор современных автобусов МАЗ для масштабного переоснащения перевозок в столице вашего региона. Общая поставка в конце 2022-го - начале 2023 года составила 150 машин. Гарантийное и постгарантийное обслуживание для белорусских производителей - приоритетная задача. Знайте, что все недочеты, которые могут быть выявлены в ходе эксплуатации, будут немедленно устранены", - заверил Глава государства.

При этом, подчеркнул Александр Лукашенко, белорусские предприятия готовы участвовать в организации обслуживания техники на местах: "Если нужно будет, мы свою технику будем обслуживать сами. Мы можем поставить несколько инженеров и набрать у вас людей. Мы их обучим, и они будут под руководством наших инженеров обслуживать технику, которую мы вам будем поставлять".

Актуальны для Архангельской области и поставки лесозаготовительной техники, поскольку область является одним из ключевых лесных регионов России.

"Техника "АМКОДОР" у вас работает, однако некоторые все еще ориентируются на машины из недружественных стран. Запчасти привозят по серым схемам втридорога (а то и в пять раз дороже), разбирают по винтикам сломанные экземпляры. Это не эффективно. Уже сегодня в Петрозаводске реализуется уникальный проект: создается первое в России производство лесных машин "АМКОДОР". Головное предприятие в Минске, "Амкодор-Онего" в Карелии сейчас оттачивают качество и подстраиваются под запросы именно российского покупателя. Надеюсь, у архангельских лесозаготовителей очень скоро будет большой интерес к новой союзной технике. Прошу вас поддержать этот выгодный для нас и вас проект. При том я не исключаю того, что мы напрямую будем из Минска с вами сотрудничать и обеспечим все потребности - а они немалые - для Архангельской области", - сказал Президент.

Одно из перспективных направлений сотрудничества, которое назвал во время встречи Президент, - модернизация промышленных предприятий. Прежде всего речь шла о лесоперерабатывающих, судостроительных, судоремонтных мощностях. "За белорусскими современными станками и оборудованием сегодня, к счастью, выстроились очереди до конца этого года. Но резервы у нас есть", - констатировал Глава государства.

В качестве актуальной для обеих сторон темы Александр Лукашенко также обозначил строительство судов усиленного ледового класса. Для россиян они нужны, чтобы решать вопросы, связанные с существенным наращиванием перевозок по Северному морскому пути. Потребность составляет не менее 90 судов, при том что производится не более 30.

Президент подчеркнул, что для Беларуси очень важно серьезно освоить Северный морской путь, по которому можно поставлять десятки миллионов тонн груза. Тем более актуально это направление после введения санкций со стороны стран Запада и закрытия их портов для отечественных грузов. "Мы свои товары в небольшом количестве попробовали поставлять по этому пути, особенно в Китайскую Народную Республику, на Дальний Восток России. Это очень выгодный для нас путь. Поэтому для нас будет очень большой интерес работать с Архангельской областью", - сказал Александр Лукашенко. Возможен, по его словам, вариант, когда Беларусь станет работать напрямую с портами Архангельской области, минуя порты Санкт-Петербурга и Мурманска. "Думаю, в ближайшее время мы с вами определимся, как быть", - добавил Президент.

Еще одно направление, в котором Глава белорусского государства предложил работать сообща, - логистика и транспорт. "Стратегическая задача для Беларуси - найти новые возможности перевалки экспортных грузов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Специфика портовой инфраструктуры Архангельска - контейнеры и генеральные грузы. Что, конечно, не подходит для главного отечественного экспортного груза - калийных удобрений, объемы которого в ближайшее время будут около 15 млн т. Зато может быть интересно белорусским производителям лесо- и металлопродукции. "Но конкуренция в данном вопросе острая, в том числе на северо-западе. Экономика перевозки на первом месте. Поэтому мы готовы работать сообща", - сказал Президент.

Архангельск традиционно является одной из опорных точек для Северного завоза. Этот регион - узел перевалки грузов, в частности строительных материалов для крупных объектов по добыче полезных ископаемых в Арктической зоне. Кроме того, в ближайшее время будет развиваться Архангельский транспортный узел для более активного включения в освоение Северного морского пути.

"Здесь мы также могли бы быть полезны друг другу", - заметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, есть потенциал сотрудничества и в сфере жилищного строительства. Сейчас в Архангельской области решается важная социальная задача по переселению людей из ветхого жилья. Строительство идет с опережением графика на год, хотя объем работ немалый. "Думаю, что поставки строительных материалов, помощь строителей в каком-то объеме мы также могли бы проработать", - считает Глава государства.

Перспективной сферой, по словам Президента, является также разработка торфяных месторождений с последующим производством высокотехнологичных продуктов, таких как регуляторы роста растений, активные кормовые добавки, материалы для сельского хозяйства, животноводства, нефтедобычи. В Беларуси производится все необходимое оборудование для добычи и глубокой переработки торфа.

Александр Лукашенко обратил внимание, что перечислил далеко не полный перечень сфер для партнерства. "Предлагаю обсуждать не единичные проекты, а сразу план наших действий, как принято говорить, дорожную карту, пакетный подход по каждому направлению. Через год или два мы можем подвести итог проделанной работе", - сказал Глава государства.