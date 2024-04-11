Встреча с Министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 апреля встретился c Министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Глава государства в первую очередь поблагодарил Бахтиёра Саидова за гостеприимство, которое было оказано узбекской стороной во время недавнего официального визита Президента Беларуси в Ташкент, а также передал самые добрые пожелания и благодарность узбекскому лидеру Шавкату Мирзиёеву.

"Мы поставили тогда перед собой амбициозные планы - достичь оборота в торговле в миллиард долларов. Я думаю, что у нас времени нет для того, чтобы куда-то отступать, да и не нужно. Мы готовы сыграть свою роль, надеюсь, что и Узбекистан также приложит максимум усилий", - сказал Александр Лукашенко.

Президент также выразил благодарность Узбекистану за поддержку Беларуси на ее пути к членству в Шанхайской организации сотрудничества.

"Особое внимание прошу вас обратить на создание совместных предприятий, о которых мы договаривались. Мы говорили тогда о БЕЛАЗе и так далее. Давайте будем предметно в этом направлении работать. Мы в этом заинтересованы. У нас есть что предложить Узбекистану. Думаю, что, будучи здесь, в Беларуси, если вы захотите посмотреть какие-то наши предприятия, пожалуйста, мы организуем в любое время посещение любого предприятия, чтобы вы могли убедиться, что его продукция приемлема для применения в Узбекистане", - предложил Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь всегда была по-дружески и по-братски настроена к Узбекистану и народу этой страны. "Можете не сомневаться, что так будет всегда. Я часто говорю о том, что мы очень похожи своим трудолюбием, патриотичностью и отношением к своему государству. Поэтому давайте будем выполнять договоренности, которых мы достигли тогда в Ташкенте", - резюмировал Президент.

Бахтиёр Саидов в свою очередь передал Александру Лукашенко слова приветствия от его узбекского коллеги. "Он отдельно обратил мое внимание и сказал: "Передай мои наилучшие пожелания моему другу". Естественно, тот визит, который был совершен Вами в Узбекистан, - это исторический визит", - заявил министр.

По его словам, Узбекистан готов поднять отношения с Беларусью на качественно новый уровень по всем направлениям.