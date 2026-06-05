Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июня принял участие в церемонии открытия XV Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно.

Прежде всего Александр Лукашенко высказался о погоде, которая не помешала проведению праздника. Дело в том, что в день проведения фестиваля периодически шел дождь.

"Если вы кого-то будете винить в этом, то меня. Я губернатору рассказал. Думаю, приеду в Гродненскую область после Могилевской, Гомельской, Брестской, Витебской - что им подарить? Без подарков же нельзя. Больница - это хорошо. Но как-то услышал я брестского губернатора: он жаловался, что дождя у вас долго не было. Я ему вчера позвонил: дай дождь гродненцам, чтобы я с подарком приехал", - рассказал Александр Лукашенко.

"Пролетая над южной частью Гродненской области, могу вас порадовать - там кругом озера. На полях озера - ливни страшные прошли. Вы просили - я сделал, - отметил Глава государства. - То, что сегодня происходит, - это, как крестьяне говорят, наше золото. Сколько упадет дождя - столько хлебов вы получите урожая".

Ливень, который пошел в самом начале речи Президента, спустя буквально несколько минут прекратился, а небо прояснилось. "Господь нас услышал. Я, подъезжая сюда, думал о том, чтобы хотя бы дождя не было в этот период. Немножко он нас подмочил, проверил. И посмотрите, какое прекрасное небо. Значит, мы не совсем грешны. Мы не нагрешили столько, чтобы Бог нас не любил", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства, обращаясь к гостям и участникам фестиваля, признался, что давно хотел побывать на этом празднике в Гродно. "Есть у нас "Славянский базар", есть у нас "Александрия", в Бресте встречается творческая интеллигенция... Но такого уникального фестиваля нет нигде, - отметил он. - И очень хорошо (тут мы удачно угадали), что этот фестиваль (проходит. - Прим.) в прекрасном западном центре Беларуси - в Гродно. Здесь живут добрые, порядочные люди, которые с открытым сердцем идут ко всем".

"Идея праздника отражает богатую историю нашей родной земли. Эта земля расположена на перекрестке торговых путей, где встречались целые цивилизации (и сталкивались), где встречались народы, религии, где формировался наш национальный менталитет. Это открытость, это гостеприимство, умение работать сообща, дружить, готовность принимать в свой дом всех, кто идет с миром и добром", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Люди к нам потянулись - мы их не должны оттолкнуть. Мы должны показать свою открытость. Если мы гордимся своим менталитетом, гостеприимностью, мы должны показать эту гостеприимность. Всем им должно быть приятно жить в нашей Беларуси. Это наше будущее", - уверен белорусский лидер.

Президент отметил, что фестиваль национальных культур создавался как традиция суверенной Беларуси. В этой связи он высказался о важности традиций для суверенитета и независимости государства: "Я часто говорю: если вы хотите быть суверенными и независимыми, надо иметь свои традиции. Вот это - одна из традиций, которую мы создавали".

Нынешний праздник является юбилейным и посвящен 30-летней истории и традициям форума. Президент обратил внимание, что в самом первом фестивале национальных культур принимали участие представители 11 национальностей, а сейчас их более 40.

"За это время из скромного регионального мероприятия форум превратился в культурное событие, слава о котором вышла за пределы страны. А его столица Гродно стала настоящей Меккой для тысяч туристов, в том числе из европейских государств, - заявил Александр Лукашенко. - И не мешают этим людям трехметровые заборы, возводимые нашими западными соседями, очередные "железные занавесы", которыми нас пугают. Мы не навязываемся, но по-прежнему готовы к цивилизованному диалогу в интересах наших народов".

Обращаясь к представителям национальных объединений, Глава государства выразил благодарность за дипломатические инициативы, подчеркнув важность народной дипломатии в развитии отношений с другими странами.

"Беларусь поддерживает дружбу со многими странами, а вы помогаете нам. Вы - настоящая народная дипломатия. То, что вы хорошо говорите о Беларуси, нам выгодно. Мы понимаем, что это не благотворительность, - сказал Александр Лукашенко. - За каждым вашим словом стоят действия. Ваше слово дорогого стоит. Это и есть народная дипломатия, спасибо вам за это. Когда людей связала культурная, народная, семейная дипломатия, мы, политики, бессильны это разорвать".

"К тому же интернациональные семьи (а я ярый сторонник этого) для Беларуси - явление обычное. В них рождаются прекрасные, красивые, умные дети, которые разговаривают на многих языках нашей планеты", - добавил Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что в белорусских вузах получают образование 37 тыс. иностранных студентов. "Особенно радует, когда талантливые люди остаются и добиваются профессиональных успехов - в самых разных сферах. Бывая в учреждениях образования, здравоохранения, я там вижу не только наших азербайджанцев, армян, украинцев или русских. Там люди с Ближнего и Дальнего Востока, из Африки. Люди, которые, получив здесь образование, остались у нас. Притом хорошие специалисты. Мы это приветствуем", - сказал он.

"И главное - всех нас должна объединять и объединяет память о великом подвиге советского народа. Не было бы его, мы тоже здесь не присутствовали бы. Огромное количество - тысячи и сотни тысяч - гродненцев погибли на этой войне. Порой погибли ни за что. Вот почему мы должны беречь мир, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы, белорусы, помним представителей всех национальностей (а таких было более 70), кто сражался на фронте, в партизанских отрядах или подполье, освобождая нашу Беларусь".

Глава белорусского государства заверил, что в Беларуси будут делать все для мира, и назвал войну катастрофой. "Война никогда не даст нам возможность собраться так, как сегодня. Нам не нужна война. Победить (а мы обязательно победим) мы можем только в мире, в мирном труде", - подчеркнул Президент.

"Главное, что я хочу вам сказать: если вам кто-то навязывает идею, что мы вояки, не мирные люди, - не верьте. Мы ни с кем не собираемся воевать - только дружба, - заявил Александр Лукашенко. - Мы не ставим своей целью воевать - мы хотим быть мирными людьми, мы хотим мирно жить. Я хочу, чтобы на западе Беларуси, в Гродно, это твердо усвоили: мы хотим мира, мы несем народам мир. Никакие мы не агрессоры и не соагрессоры".

Президент на церемонии открытия фестиваля призвал тех, кто живет в Беларуси, беречь свой цветущий край.

"Как-то польское руководство трехлетней-пятилетней давности нам говорило о поляках. Я им четко сказал: да, у нас живут поляки, но это мои поляки. Вы все наши, вы - белорусы. Берегите свой край. Этот край уже не для нас, старшего поколения. Он для детей и внуков. Мы этот цветущий край должны сберечь и приумножить", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства также высказался о роли культуры, которая является интернациональной и не может быть ограничена рамками одной страны. "Культура, наука интернациональны. Нельзя какую-то культуру замкнуть в рамках одного или двух государств. Культура у нас одна, и в этой культуре много разных ветвей и направлений. Потому что она, как я сказал, интернациональна, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Она не ограничивается рамками фестиваля. Фестиваль - это душа культуры, норма нашей жизни. Мне приятно видеть вас, увлеченных этой идеей. Идея важна, но особо значим труд людей, благодаря которым она становится бережно хранимой и обязательно доброй традицией".

Глава государства поблагодарил всех тех, кто обеспечивает проведение этого праздника и развивает уникальный фестиваль. "Огромное спасибо нашим организаторам, губернатору, властям Гродненской области, участникам, неравнодушным людям, создающим атмосферу дружбы и уважения разных культур, которой мы все гордимся", - сказал он.

Президент поздравил участников и гостей с проведением фестиваля национальных культур, пожелав процветания этому празднику и всему Гродно. Александр Лукашенко напомнил, что в девяностые годы именно в этом областном центре он начинал свою предвыборную кампанию. "Я помню (я обещал вам, что свято буду это помнить), когда вы отреклись от якобы своих кандидатов и меня, тогда молодого человека, поддержали на этих выборах, проголосовав за меня. Все, что меня просили, я сделал. Буду делать еще больше", - заверил белорусский лидер.

Главе государства подарили праздничный каравай и хрустальный символ фестиваля национальных культур в знак благодарности за сохранение мира и дружбы на белорусской земле. "Видите, не зря приехал. И свежий хлеб, и красивый подарок для Дворца Независимости. Спасибо вам, гродненцы!" - поблагодарил Президент.