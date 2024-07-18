Встреча с судьями Конституционного Суда

Конституционному Суду необходимо занимать лидерскую позицию в вопросах реализации положений Основного Закона. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 18 июля на встрече с судьями Конституционного Суда.

Глава государства в начале встречи напомнил, что общение в подобном формате происходило довольно давно (более шести лет назад). Тогда основной темой разговора была подготовка изменений в Конституцию. Проведена масштабная работа над новой редакцией Основного Закона, вклад в которую внесли и судьи Конституционного Суда.

"При разработке конституционных поправок мы ставили задачу упрочить суверенитет и независимость Беларуси, закрепить соответствующую требованиям времени систему органов государственной власти и присущие нашему народу традиционные ценности", - отметил Президент.

Последующие события, по его словам, подтвердили своевременность принятых изменений. Но главное, на что обратил внимание Александр Лукашенко, - все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. К сожалению, сейчас принятые нормативно-правовые акты не всегда работают на практике. "Это большая наша беда", - сказал Президент, указав на необходимость исправлять ситуацию. Это касается и полномочий Конституционного Суда, которые значительно расширены в ходе конституционной реформы, в том числе с учетом предложений самих судей. "Все, что вы хотели и просили, мы предусмотрели в Конституции. Если будут еще какие-то предложения, думаю, мы найдем, как их решить", - добавил Александр Лукашенко.

Президент спросил, как в настоящее время функционирует суд, выполняет ли стоящие перед ним задачи в полном объеме. "Считаю, что в вопросах реализации положений Основного Закона Конституционному Суду необходимо занимать откровенно, не боясь, лидерскую позицию, - подчеркнул Глава государства. - Сейчас важно проявлять инициативность, быть на острие событий, работать на опережение. Словом, общество должно видеть Конституционный Суд в деле. От вашей активности зависит действенность защиты конституционного правопорядка в нашей стране".

Александр Лукашенко обозначил несколько актуальных вопросов, требующих обсуждения.

Первый из них касается новой конституционной функции суда - толкования Основного Закона. Для этого, по словам Президента, требуется инициатива правомочных государственных органов (Президиум ВНС, палаты парламента, Верховный Суд, Правительство). Эти органы также вправе обращаться по вопросу соответствия нормативных правовых актов Конституции.

"Пока мы не видим такой инициативы, но почву (для реализации таких полномочий. - Прим.) должен готовить сам Конституционный Суд. Вы должны проинициировать этот процесс через свою практическую деятельность", - обратился Глава государства к судьям.

В то же время и для государственных органов эти конституционные нормы не должны быть декларативными, акцентировал Президент. "К вам обращаются люди с наболевшими вопросами", - заметил он.

Второй вопрос, обозначенный Главой государства, касался еще одной важной новации в Основном Законе - института конституционной жалобы. "Это инициатива самого суда. Граждане получили возможность обращения в Конституционный Суд не только через уполномоченные государственные органы, но и лично", - пояснил Глава государства. Его интересовало, что именно делает Конституционный Суд, чтобы люди могли реально воспользоваться этим правом.

"Вы должны доступно рассказывать им, что конституционная жалоба - это их дополнительная гарантия, когда исчерпаны все средства защиты в судах общей юрисдикции. И, если мы ввели прямой доступ к конституционному правосудию, считаю недопустимым формальное рассмотрение конституционных жалоб граждан", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Третий аспект, о котором шла речь, - взаимодействие судов. Ведь в Конституционный Суд вправе обращаться и суды общей юрисдикции. При рассмотрении конкретного дела судья, усомнившись в конституционности применяемого в этом деле акта, ставит вопрос о проверке его на предмет соответствия Конституции.

"Ни до внесения изменений в Основной Закон, ни после ни одного запроса в Конституционный Суд не поступило, - обратил внимание Президент. - В чем проблема? Знаю, что по этому поводу у Верховного Суда имеется свое мнение".

Александр Лукашенко подчеркнул, что высший орган конституционного контроля не должен быть сторонним наблюдателем за происходящими в обществе процессами и одновременно не должен позиционировать себя как нечто исключительное в структуре государства. В этой связи Президент упомянул о примере США, которые действуют по принципу "Америка прежде всего", и ради своих интересов готовы пренебречь чем угодно. "Вы видите, как действующая власть (в США. - Прим.) себя ведет, чего стоит эта "демократия", - отметил Глава государства. - Вы видите, как такая мощная страна, которой бы в общем-то и не надо было бы показывать свою прыть, защищает государственные интересы. И плевать им на весь мир, не то что на какую-то страну, - на весь мир".

Президент подчеркнул, что, наверное, ни одно государство не сделало на деле так много, как Беларусь, для обеспечения независимости судов. "Но вы не должны забывать о том, что вы - часть нашего государства, государственной структуры, аппарата управления. Об этом ни в коем случае забывать не надо. Мы должны быть как никогда едины для того, чтобы выстоять и сохранить свое государство, - заявил белорусский лидер. - Нельзя обособляться Конституционному Суду. Надо выстраивать конструктивное взаимодействие с другими государственными органами", - ориентировал Президент.

Александр Лукашенко также указал на необходимость максимально использовать опыт и знания судей в образовательной сфере. "В Конституционном Суде, наверное, самые продвинутые наши юристы. Думаю, они недогружены в том плане, что шире надо работать с обществом", - считает Глава государства. Особое внимание, по его мнению, стоит обратить на работу с молодежью, в трудовых коллективах, да и с работниками госорганов. "Вы прекрасные лекторы, ораторы. Вы - кладезь знаний в области права, и не только права, но и жизни", - сказал Президент, предложив предусмотреть, например, на базе Академии управления при Президенте Республики Беларусь организацию такого рода общения.

"В общем, надо вставать в авангард и идти вперед", - подытожил Александр Лукашенко.

Характеризуя работу Конституционного Суда на современном этапе, Глава государства обратил внимание, что роль этого органа должна быть видна и в правоприменительной деятельности.

Президент заметил, что сейчас в Беларуси являются действующими 175 тыс. актов. "Катастрофа! Некоторые из них трудно читаемы и воспринимаемы, перегружены, отдельные вопросы зарегулированы. Многие нормы повторяются, в акты вносятся множественные корректировки", - обозначил круг проблем Глава государства. Он обратил внимание, что при внесении существенных корректировок нормативно-правовой акт следует издавать заново в обновленном, актуальном варианте, что позволит существенно облегчить работу с таким документом.

Для решения существующих проблем Александр Лукашенко поручил провести масштабную ревизию законодательства, организацией процесса будет заниматься Администрация Президента. "Ольга Ивановна (Ольга Чуприс, Заместитель Главы Администрации Президента. - Прим.), надо собрать специалистов, подключить Конституционный Суд", - сказал Глава государства. Привлекать к данной работе следует также парламентариев.

Цель такой ревизии, как пояснил Президент, - сокращение правового массива, устранение противоречий в правовом регулировании, выявление подзаконных актов, не соответствующих Конституции, законам и указам Президента.

"Нам надо это все переворошить. Надо убрать все лишнее, оставить только то, что нужно. Надо провести эту ревизию. Это будет революция не только нормотворческой деятельности, это будет революция в стране, - оценил Александр Лукашенко масштабы и значение предстоящей работы. - Поручение такое есть - по ревизии законодательства. И в этом плане будем очень серьезно работать все, начиная от обычных юристов до Президента".

Как рассказал на встрече Председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич, в Беларуси усилена роль Конституционного Суда как арбитра в системе государственной власти.

"Обновленная Конституция основана на современной доктрине белорусской государственности, национальных государственных правовых традициях, является прочным правовым фундаментом устойчивого конституционного развития Беларуси на долговременную перспективу. В настоящее время полномочия Конституционного Суда значительно расширены. Усилена роль Конституционного Суда как конституционного арбитра в системе государственной власти в целях обеспечения ее устойчивого функционирования исходя из конституционного принципа разделения властей. Определен конституционно-правовой механизм защиты прав и свобод граждан посредством проверки конституционности нормативных правовых актов при рассмотрении конкретных судебных дел", - сказал Петр Миклашевич.

В соответствии с обновленной Конституцией установлен предварительный контроль конституционности законов только по предложениям Президента. При этом руководитель Конституционного Суда предложил, что в целях упреждения нарушения баланса властных полномочий в системе государственных органов необходимо установить на законодательном уровне и порядок обязательного предварительного контроля конституционности вносимых изменений в законы, устанавливающие правовое регулирование деятельности органов с конституционным статусом - Президента, Всебелорусского народного собрания, парламента и Правительства.

"Использование предварительного конституционного контроля при внесении изменений в указанные законы будет являться дополнительной гарантией обеспечения конституционных принципов народовластия и разделения властей", - уверен Петр Миклашевич.

Одна из особенностей в работе Конституционного Суда является то, что он по своей природе является пассивным органом. То есть не имеет права по своей инициативе возбуждать конституционное судопроизводство. Инициирование конституционного контроля осуществляется другими специально уполномоченными государственными органами и гражданами.

Александр Лукашенко в связи с этим заметил, что если говорить о практике и идти от жизни, то ситуация несколько иная. Речь о том, что Конституционному Суду не обязательно ждать инициативы со стороны других субъектов, но и самому ее проявлять, если очевидны те или иные проблемные вопросы. "Вы имеете право на все. Давайте от жизни. Если вы что-то видите, вы же мне можете подсказать, соответствующим субъектам подсказать. И мы внесем такое предложение. Была бы необходимость в этом на пользу государству", - сказал Президент.

"Мы будем в этом плане смотреть. Если мы увидим, то действительно будем предлагать уполномоченным государственным органам внести соответствующее предложение", - согласился Петр Миклашевич.

Он отметил, что на данный момент можно констатировать отсутствие со стороны государственных органов активного инициирования конституционного контроля. "Это свидетельствует, что в законодательной практике и правоприменении государственные органы уважительно относятся к нормам и принципам Конституции, стремятся их соблюдать в практической деятельности, что обеспечивает стабильный уровень конституционной законности в стране, исключение принятия неконституционных актов законодательного характера", - сказал Председатель Конституционного Суда.

С другой стороны, суд ожидает обращения от уполномоченных органов - Президента, парламента, Правительства, Верховного Суда, Президиума ВНС, чтобы Конституционный Суд мог выразить свою позицию о преодолении неопределенности в конституционно-правовом регулировании в целях защиты и полной реализации конституционных прав и свобод граждан.

Петр Миклашевич высказался о реализации новации, которая появилась в обновленном Основном законе. Она касается института конституционной жалобы. Граждане получили возможность обращения в Конституционный Суд не только через уполномоченные государственные органы, но и лично, если исчерпаны все другие средства судебной защиты.

Данное полномочие Конституционного Суда реализуется с 1 октября 2023 года в отношении законов, примененных в конкретном деле после указанной даты. С 1 октября 2023 года по 28 июня 2024 года в Конституционный Суд поступило 311 обращений граждан и юридических лиц.

"Мы сделали анализ процессуального законодательства по различным категориям дел. Этот период примерно от 8 до 9 месяцев, чтобы пройти и исчерпать все средства. В Конституционный Суд поступило около более 300 обращений. Но пока они не соответствуют этим критериям. Мы надеемся, что в ближайшее время с учетом всех установленных критериев на уровне закона нам поступят уже действительно надлежаще оформленные конституционные жалобы, и мы будем их рассматривать по существу, - сказал Петр Миклашевич. - Поэтому начальный период реализации конституционной жалобы показал, что данный правовой институт востребован гражданами для защиты своих прав и свобод".

Вместе с тем есть проблемы инициирования конституционного контроля непосредственно гражданами, отмечается неготовность соблюдать в полной мере те юридически критерии, которые установлены в законе. "Поэтому очевидно, что уровень юридической помощи должен быть повышен, в том числе со стороны адвокатского сообщества. Конституционным Судом принимаются определенные меры информационно-разъяснительного характера, чтобы конституционные жалобы граждан поступали юридически надлежаще оформленными", - отметил Председатель Конституционного Суда.

Он рассказал, что, например, в России в Конституционный Суд ежегодно поступает около 15 тыс. конституционных жалоб от граждан. В Казахстане - 5 тыс.

"Время покажет. Мы рассчитываем, что несколько тысяч обращений граждан. Когда начнем уже в полной мере реализовывать в этой части полномочия", - сказал Петр Миклашевич.

"Если я правильно понимаю, вы придерживаетесь той позиции, чтобы побольше в Конституционный Суд обращались и граждане, и субъекты, о которых мы говорили?" - уточнил Александр Лукашенко.

Петр Миклашевич в этом плане отметил, что позиция по этому вопросу двусторонняя. "С одной стороны, когда сложная кризисная конституционно-правовая ситуация, тогда различные органы спорят о компетенции, пределах полномочий. Поэтому дай бог, чтобы у нас таких ситуаций не возникало. Сегодня у нас действительно на конституционной основе взаимодействуют все органы государственной власти и Президент координирует деятельность государственной системы, - сказал он. - С другой стороны, что касается граждан, то, конечно, мы не за то, чтобы все абсолютно обращались в Конституционный Суд. Потому что практика конституционных судов РФ, европейских стран показывает, что только в пределах 4% от всех обращений становятся предметом рассмотрения в Конституционном Суде. Поскольку поставить под сомнение конституционность нормативного правового акта не так просто. Необходимо привести соответствующие аргументы".