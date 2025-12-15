Встреча с Министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 декабря встретился с Министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Глава государства в первую очередь поблагодарил Аббаса Аракчи за визит в Беларусь в это непростое время, когда международная обстановка остается напряженной. "Видимо, потому, что это одна из самых близких, дружественных стран для вашей страны", - предположил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что во время таких визитов стороны, как правило, подводят определенные итоги и намечают рабочие планы на будущее, на ближайшую и более отдаленную перспективу. В этом смысле визит Министра иностранных дел Ирана в Беларусь не исключение. Обе страны уже реализуют дорожную карту всестороннего сотрудничества на 2023-2026 годы, и необходимо совместными усилиями планировать дальнейшее развитие взаимоотношений.

"Думаю, вы согласитесь с тем, что у нас в принципе нет никаких проблем в политико-дипломатических отношениях между двумя странами. Но, думаю, вы тоже согласитесь, основой всего является экономика, торгово-экономические отношения между Беларусью и Ираном. В этом плане мы с вами, мягко говоря, можем сделать очень много", - уверен белорусский лидер.

"Для нас приоритет приоритетов - это экономика. Поэтому я предлагаю не только поговорить о торгово-экономических отношениях с такой огромной страной, которой является Иран, где мы можем многое сделать для Ирана, у нас есть определенные возможности и интерес, но также, может быть, и определить некоторые направления той дорожной карты, того плана, который будет определен на ближайшую перспективу", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко, вспоминая о своих визитах в Иран, состоявшихся переговорах и достигнутых договоренностях, обратил внимание на обязательность и надежность Беларуси в качестве делового партнера. "Я не обнаружил, чтобы мы, со стороны Беларуси, не выполнили хоть один из пунктов договоренностей. Это наша принципиальная позиция, мы всегда ее придерживаемся в договоренностях с другими странами - свято выполнять то, что мы пообещали", - заявил Президент.

Глава государства также передал самые добрые поздравления и пожелания Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и Президенту этой страны Масуду Пезешкиану.

В свою очередь глава МИД передал теплые слова приветствия от Али Хаменеи и Масуда Пезешкиана, поздравил Александра Лукашенко и весь белорусский народ с наступающими праздниками Рождества и Нового года.

"Как Вы правильно отметили, наши отношения полностью дружественные, нет никаких препятствий и проблем. Основа нашего взаимодействия - это экономическое сотрудничество, которое развивается ежедневно. Ваш визит в Тегеран и визит Президента Ирана господина Пезешкиана в Минск были действительно ключевыми вехами в развитии двустороннего взаимодействия", - заявил Аббас Аракчи.

Он также отметил, что недавно стороны провели успешное очередное заседание межправкомиссии и Министр промышленности Беларуси посетил с визитом Тегеран. "Это было очень успешное заседание комиссии. Мы очень довольны. Достигнуты предметные, хорошие договоренности. Я сегодня здесь, чтобы побольше проработать все эти вопросы", - сказал глава МИД Ирана.