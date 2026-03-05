Вручение государственных наград

Белорусские женщины едины в стремлении сделать любимую страну лучше и счастливее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на вручении государственных наград в честь Дня женщин.

По традиции мероприятие состоялось во Дворце Независимости, и все внимание, конечно, было только женщинам - красивым, умным, талантливым, как отозвался о них Глава государства.

Как заметил Президент, торжественная церемония награждения в преддверии 8 Марта отличается от других: она всегда очень теплая, искренняя и душевная. "2026 год в Беларуси посвящен именно вам. Таким разным, но единым в стремлении сделать нашу страну лучше и счастливее. В этом, наверное, суть нашей (белорусской. - Прим.) женщины", - сказал он.

В этот день во Дворце Независимости чествуют скромных тружениц, настоящих профессионалов, хранительниц национальных традиций и домашнего очага, а главное - матерей.

"Большинство женщин в этом зале награждены самой светлой государственной наградой - орденом Матери - за рождение и воспитание пятерых и более ребятишек", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он отметил увеличение числа многодетных семей в Беларуси - за пять лет их стало на 15% больше. Троих и более малышей воспитывают 120 тыс. семейных пар.

"Есть такие целеустремленные, я бы даже сказал героические родители, у которых 10 наследников. Особенно этим славятся наши южане, Брестская область. И абсолютные рекордсмены - семья, у которой 14 детей! Это Минщина. Если здоровье позволяет - надо брать с них пример", - ориентировал Глава государства.

Президент выразил уверенность, что люди, глядя на участниц церемонии - таких цветущих и счастливых, задумаются о втором ребенке, а там и о третьем. "Государство таких людей поддержит. Как бы ни было трудно и сложно, - заверил он. - Семья, настоящая, крепкая, со звонкими детскими голосами, - это продолжение не только чьей-то фамилии, но это продолжение всего белорусского народа".

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси созданы все возможности, чтобы женщины при желании состоялись в любой профессии. "Вы - яркое тому подтверждение. Добиваетесь впечатляющих успехов в самых разных сферах", - отметил белорусский лидер.

Например, в числе награжденных - Галина Радоман, которая уже десятки лет руководит Сновской средней школой. "Галина Васильевна Радоман - подлинный сельский учитель. Человек с огромным жизненным и профессиональным опытом. Шутка ли - почти полвека в образовании!" - охарактеризовал ее Президент. Он обратил внимание, что и весь коллектив школы под стать директору, а ученики побеждают на республиканских и международных конкурсах.

Одна из самых молодых участниц церемонии - знаменитая белорусская спортсменка и красавица Юлия Апанасович, 11 лет подряд чемпионка Беларуси по боксу, бронзовый призер чемпионатов Европы и мира. А родом она из деревни, из многодетной семьи, где, судя по всему, и научили ее и работать, и трудности преодолевать, что в значительной степени позволило в будущем много достичь.

Президент от всей души поздравил собравшихся и в их лице всех белорусок с наступающим светлым праздником: "Спасибо вам за тот бесценный вклад, который вы уже сделали для родной страны".

Александр Лукашенко подчеркнул, что в этот праздник мужчины Беларуси готовы все сделать ради женщин страны. "Потому что ваши счастье, настроение, ваши успехи зависят от белорусских, прежде всего, мужиков. Кто-то махнет и за пределы страны, всякое бывает. Но вы помните, что здесь, в Беларуси, мы вас ценим, любим и здесь ваша земля", - сказал он.

Глава государства заверил, что не только в праздничный период, но всегда мужчины готовы беречь, защищать, помогать, поддерживать и радовать женщин. "Говорите, что еще нам сделать, чтобы вы стали счастливее. Пусть ваши успехи вдохновляют других, в том числе и нас, мужиков", - сказал Александр Лукашенко, пожелав в дополнение, чтобы нынешняя церемония запомнилась ее участницам на всю жизнь. "Счастья, успехов, главное - здоровья вам и вашим детишкам", - сказал в заключение Президент.

Глава государства вручил орден Почета начальнику управления образования Гродненского райисполкома Татьяне Аксамит, медаль "За трудовые заслуги" - начальнику производства ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" Анжеле Алферонок, инженеру-технологу технического отдела Оршанского льнокомбината Ирине Беляковой, ведущему научному сотруднику отдела технологии плодоводства Института плодоводства Надежде Капичниковой.

Александр Лукашенко наградил орденом Матери представительниц всех областей и Минска. В их числе - специалист по оказанию розничных банковских услуг центра банковских услуг №527 ОАО "АСБ Беларусбанк" Анжелика Климович, учитель-дефектолог специального детского сада №17 Светлогорска Наталья Стукач, педагог-организатор средней школы №28 Бреста Светлана Талатынник, научный сотрудник отдела культурно-образовательной работы Могилевского областного краеведческого музея им.Е.Р.Романова Анастасия Патрусова.

Кроме того, были присвоены почетные звания. Заслуженным работником физической культуры и спорта стала декан факультета оздоровительной физической культуры БГУФК Наталия Машарская, заслуженным мастером спорта - спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по боксу Юлия Апанасович, заслуженным работником образования - директор Сновской средней школы Несвижского района Галина Радоман.