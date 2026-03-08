Посещение ресторана сети "Мак.бай"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 марта посетил один из ресторанов сети "Мак.бай".

Ранее Александр Лукашенко говорил о том, что ему было бы интересно посетить эту сеть. Во время рабочей поездки в Кировский район в августе 2025 года он сказал, что сделает это 8 марта, но при одном условии - когда там его угостят блюдом, сделанным на 100% из белорусских продуктов. Тогда Президент признался, что ни разу не пробовал то, что предлагается в меню "Мак.бай".

"Мак.бай", куда приехал Глава государства, находится в Первом национальном торговом доме. Ресторан открылся в конце прошлого года и расположился на первом этаже торгового центра. Пространство рассчитано на 139 посадочных мест. Как и в других ресторанах сети "Мак.бай", здесь внедрены все ключевые инновации: киоски самообслуживания, цифровые меню-борды, интерактивная игровая зона для детей, разделенные зоны приема и выдачи заказов.

Глава государства напомнил, что после ухода "Макдональдса" из Беларуси поручил сделать так, чтобы отечественный аналог был не хуже американской сети быстрого обслуживания. Через некоторое время сеть сменила вывеску на Mak.by, а при приготовлении блюд в подавляющем большинстве стали использовать белорусские ингредиенты. Президенту рассказали о том, из каких продуктов готовят блюда в меню "Мак.бай".

Президент предложил расширить сеть ресторанов быстрого обслуживания "Мак.бай", в том числе и в районных центрах.

"Надо больше сделать. Если надо какая-то копейка - с возвратом, ненадолго. Мы поможем из бюджета, но не на большой промежуток времени, - сказал Александр Лукашенко. - Если есть спрос на это, надо и в районных центрах открывать".

Речь зашла и о практике использования специального фудтрака. Это мобильный ресторан, который работает не только в столице, но и ездит по другим городам. Таким образом, возможность попробовать меню "Мак.бай" появляется и у жителей районных центров.

"Надо смотреть на спрос. Если этот трак помогает, люди идут и кушают - пусть будет. Если нет - конечно, надо стационар", - заметил Глава государства.

Александр Лукашенко также пообщался с персоналом, который работает в ресторане. В основном здесь трудится молодежь, но некоторые сотрудники ресторана остались в сети "Мак.бай" после ухода "Макдональдса". Президент поинтересовался, как поменялись условия работы в ресторане под новой вывеской. Работники, которые начинали еще с "Макдональдса", признались, что даже не заметили разницы после ухода американского бренда.

"То есть мы правильно сделали: поехали - и езжайте (речь про уход "Макдональдса". - Прим.). Но вы-то остались, которые все это умеют. Задача была одна - привезти оборудование. Хотя и не в оборудовании дело. Задача была в том, чтобы взяться за дело и сделать. И уже более 96 процентов полностью белорусское, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Так мы должны двигаться. Мы должны делать крен на свое".

"А теперь пусть американцы придут и посмотрят. Приедут ко мне - обязательно приведи их сюда, - обратился Глава государства к первому вице-премьеру Николаю Снопкову. - Скажи: пойдем в "Макдональдс". Белорусы работают, белорусское оборудование, белорусский продукт".

При этом, подчеркнул Президент, в работе ресторана большое значение имеют не только белорусские продукты питания, но и отечественное программное обеспечение. Это касается и других сфер, в том числе сельского хозяйства, где возникает потребность в автоматизации. "Везде мы упираемся в одно: программное обеспечение. В противном случае мне даже обидно: думаю, зачем я этот парк создал (Парк высоких технологий. - Прим.), зачем я продвигал айтишников? Чтобы в 2020 году они страну переворачивать старались? Поэтому надо Беларусь замыкать на свой продукт, чтобы они здесь производили и продавали сами. В России, в Китае, везде - наше ценится. Их мозги очень ценятся. Мне американцы много раз говорили, что невероятное могут сделать белорусы. Невозможное - индусы, а невероятное - белорусы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский лидер также высказался о высоком качестве отечественных продуктов питания. Не в последнюю очередь этого получилось добиться за счет решения о сохранении советских ГОСТов в Беларуси, которое было принято Александром Лукашенко в первые годы президентства. И хотя натуральные продукты стоили дороже, чем аналоги из других стран, через короткое время зарплаты и цены выровнялись, и люди оценили решение о сохранении ГОСТов. "Я говорю: потерпите, год-два - и люди разберутся. Натуральное будут брать. И мы везде сохранили ГОСТы. Еще Чернобыль меня сподвиг. Все-таки люди тогда еще помнили, что Чернобыль был и прочее. Сохраняем ГОСТы, кормим людей натуральным. Потерпим, а там разберемся. Вот и пришло наше время", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко пообщался и с посетителями, поинтересовавшись, откуда они приехали. Выяснилось, что они из Минска и регулярно посещают рестораны сети "Мак.бай". После перехода на белорусские ингредиенты, признались гости "Мак.бай", блюда стали только вкуснее. "Это у меня требование было: все у американцев забираем... Хотя чего забирать? Они бросили и ушли. Думали, что мы ляснем тут. Но белорусы же умные люди, - сказал белорусский лидер. - И вот они восстановили так, как было при этом "Макдональдсе". А мне надо, чтобы сейчас это переделали под белорусское. Я хочу, чтобы все было белорусское, и мы забыли про этот "Макдональдс". Но чтобы так же было вкусно".

После общения с сотрудниками и посетителями "Мак.бай" Президент лично продегустировал разнообразное меню ресторана. Он сделал заказ через киоск самообслуживания, выбрав бургер, картофель фри, кофе, десерт. "Имейте в виду, что я в "Мак.бай" первый раз. И в ресторане в своей жизни я был, может, три раза. В обычных ресторанах, советских", - признался Глава государства.

Президент также тепло пообщался и поделился заказом с журналистами, значительная часть которых представлена девушками. "У нас самые красивые девчонки. Искренне говорю", - отметил Глава государства.

После дегустации меню ресторана Александру Лукашенко подарили памятный подарок. Он символизирует первый бургер сети "Мак.бай", который на 100% приготовлен из белорусских ингредиентов.