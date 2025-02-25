Доклад Председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 февраля принял с докладом Председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталью Кочанову.

Во время встречи Глава государства прокомментировал процесс подбора кадров в новый состав Правительства и не только.

"Вижу уже в средствах массовой информации начинают мусолить: "Ах, Правительство! Кто будет - не будет…" Они просто забыли, журналисты, блогеры и прочие, особенно не наши, что Правительство формируется не после выборов. Мы постепенно формировали Правительство до выборов несколько месяцев, полгода, а где-то год, назначая министров и так далее. У нас почти половина уже министров, членов Правительства работают меньше, чем год. То есть это вновь назначенные люди, - сказал Глава государства. - Но руководство и высшие должностные лица, и прочие - все, что входит в компетенцию Президента, - эти люди подлежат рассмотрению".

Александр Лукашенко напомнил, что поручал эти вопросы рассмотреть и внести предложения по кандидатурам специальной комиссии, в состав которой входит и Наталья Кочанова. "Чтобы мнений было побольше. Я знаю, вы обсуждали не единожды персоналии кандидатур. К чему пришли?" - поинтересовался Президент.

Он пояснил, что работа комиссии - это не только предложение кандидатур в состав Правительства, но и в целом. Но, конечно, речь в первую очередь о руководстве Правительства, ряде министров, высших должностных лиц.

Президент также попросил Наталью Кочанову рассказать об итогах ее недавнего визита в Азербайджан.

Глава государства предложил в качестве отдельного вопроса обсудить работу экспертного совета при Совете Республики, который был создан по поручению Президента в июне 2021 года. Его потенциал максимально задействован в процессе законотворчества. Это своего рода фильтр важнейших для страны законодательных решений. Александр Лукашенко подчеркнул значимую роль этой структуры.

"Чтобы мы, так сказать, раздавая полномочия и передавая от Президента вниз, не устроили чехарду в органах власти и управления. А чехарда может быть, это самое опасное, со стороны законов, которые мы принимаем. Поэтому очень важно, чтобы эту систему не нарушили. И этому должен служить прежде всего экспертный совет. Поэтому я хочу знать, как организована эта работа", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко попросил Наталью Кочанову не уходить от этих вопросов, особенно учитывая ее опыт работы и на посту Главы Администрации Президента. "Надо, чтобы власть была властью. Потому что требовать будет не с кого. Как мы будем исполнительскую дисциплину отлаживать в стране, если у нас не будет нормально функционировать вертикаль власти, которую мы можем сами разрушить законами. Поэтому это очень важный вопрос", - подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь Наталья Кочанова отметила, что уже ровно год, как в стране в ходе единого дня голосования были избраны депутаты всех уровней. В новом составе работает и Совет Республики, руководствуясь действующим законодательством и утвержденным регламентом.

Что касается работы экспертного совета, то с 2021 года проведено более 140 заседаний. "Мы рассматриваем все законопроекты и указы, которые кладут на стол нам, а дальше идут на подпись Вам", - отметила Наталья Кочанова.

По ее словам, лишь немногим более четверти рассматриваемых документов остаются без замечаний и предложений со стороны экспертного совета. Все они передаются тому органу, который вносит на рассмотрение нормативный правовой акт. Например, в Правительство. "Мы не заставляем никого дорабатывать. Мы высказываем мнения экспертов. А дальше они уже вправе поступать, как они поступают", - рассказа Председатель Совета Республики.